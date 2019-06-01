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СпецпроектОбзор прессы

Санкциям вопреки

Антироссийская политика из-за ситуации с Крымом пока не меняется, а украинцев на полуострове становится всё больше

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие в том числе и о событиях, связанных с жизнью полуострова, обратили внимание на известного российского журналиста, попавшего в «чёрный список», на увеличение количества украинцев, отправляющихся в Крым, на успехи российской науки и возможное продление санкций.

Ещё год санкций?

Европейский cоюз планирует продлить экономические санкции против России из-за присоединения Крыма ещё на год — до 23 июня 2020 года. Предложение государствам — членам Евросоюза продлить антироссийские санкции выдвинула представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Дело в том, что срок действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Поэтому Евросоюз решил продлить их действие, поскольку «ситуация с полуостровом не изменилась, Россия категорически отказывается возвращать его Украине». «Официальное решение о продлении санкций может быть принято без обсуждения, скорее всего, на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге», — говорится в сообщении на сайте. Однако сайт украинского телеканала умалчивает о том, что в Европе становится всё больше противников антироссийскийх санкций, от которых страдает и европейский бизнес.

Спрос на Крым растёт

Нынешнее лето началось с осознания неприятного для украинских пропагандистов факта — ещё больше украинцев, чем прежде, едет в российский Крым. В связи с этим новостные сайты Украины даже делают специальные подборки для тех, кто собрался ехать. «На железнодорожном вокзале в Киеве куча вывесок и объявлений о пассажирских перевозках на полуостров. Кишит ими и Интернет. Еще весной средняя стоимость поездки от Киева до Симферополя колебалась в пределах 600-800 гривен. Но уже к концу мая цена возросла до 1000 гривен. Перевозчики утверждают — в связи с активным спросом», — констатирует украинский сайт. «Транспорт ходит и из многих других крупных городов Украины — Запорожья, Днепра, Одессы, даже из областных центров Западной Украины. Цены устанавливают сами перевозчики. Всё зависит от транспорта, комфортности, количества остановок, цен на топливо и спроса», — уточняется в одной из статей на тему поездок украинцев в Крым. Кстати, поскольку поездка в Крым для граждан Украины без разрешения властей этой страны считается административным правонарушением, перевозчики, диспетчеры и водители не спрашивают клиентов о причинах поездок в Крым. Для отправляющихся в обратном направлении тоже, как правило, проблем не возникает, но на украинской границе могут составить протокол о нарушении пересечения границы или запрете на въезд. «Такое случается очень редко. И это нужно либо дерзить таможенникам на КПВВ, либо ехать из Крыма в футболке с изображением Путина. Тогда могут составить протокол», — сообщается в статье со слов одного из перевозчиков.

Познера записали во враги Украины

Известный российский журналист Владимир Познер угодил в базу скандального украинского ресурса «Миротворец», где незаконно собирают базу данных на «врагов Украины». На сайте указано, что Познер внесен в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины», чтобы попасть в Крым, а также за «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» полуострова. Это произошло после того, как журналист посетил Крым в минувшем апреле. Сам Познер с юмором прокомментировал попадание в «черный список» и назвал украинскую базу данных глупостью. Познер рассказал, что приезжал в Ялту на один день в роли члена жюри конкурса. В то же время он добавил, что оспаривать решение не собирается. «Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя», — заявил он.

Снова угрозы

Российским учёным, работающим на полуострове, опять грозят из-за Перекопа. «28 российских научных и музейных учреждений могут попасть под санкции. Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировано введение санкций к учреждениям, которые проводили археологические раскопки в Крыму», — сообщает украинский сайт, ссылаясь на вышеупомянутое, с позволения сказать, министерство. «Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица», — говорится в заметке и уточняется, что некоторые раскопки проходили в рамках строительства транспортного перехода через Керченский пролив. А найдено и исследовано в Крыму за последнее время, причём вполне законно и в сугубо научных интересах, действительно много. За период 2014-2018 годов Минкультуры РФ было издано более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:56

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