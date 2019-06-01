Чего хотят женщины и ищут мужчины

Где, как и с кем знакомятся севастопольцы

Одиночество. Ученые считают, что именно это одна из главных проблем XXI века. Количество одиноких людей на нашей планете растет с каждым годом, и, по данным специалистов, уже через пару лет эта цифра может достичь 331 млн человек. При этом в России насчитывается около 16% холостяков и 7% незамужних женщин. Помните монолог Лии Ахеджаковой в киноленте «Москва слезам не верит»: «Падает рождаемость, алкоголизм возрастает, всё это отражается на производительности труда. В конечном счете, одинокий человек неполноценно трудится...» Сегодня же ученые доказали, что, согласно статистике, одинокие люди умирают в три с половиной раза чаще остальных. Исследователи считают, что отсутствие близких людей вредит организму сильнее, чем алкоголь или сигареты. Как избежать одиночества и где сегодня знакомятся севастопольцы, разбиралась корреспондент «Крымского Телеграфа».

Сватовство как бизнес

Если есть спрос, значит есть предложение. Ни для кого не секрет, что есть люди, которые зарабатывают, устраивая личную жизнь своих клиентов. Еще древние греки и ацтеки обращались к услугам свахи для знакомства и создания семьи. На Руси профессия «сваха» появилась в XV веке и была широко распространена вплоть до XIX века. Основными клиентами этих женщин были представители мещанства и купечества. Они были почетными гостями, как в обычных, так и в самых богатых домах, к тому же они еще и выполняли информационную функцию — являлись распространительницами слухов и сплетен. В дореволюционной России сваха работала с конкретным сословием, знала всех своих потенциальных клиентов. Родители заранее сообщали ей о параметрах желаемого зятя или снохи. В первую очередь оговаривалось приданое будущих супругов, вплоть до количества платьев и сорочек невесты.

Сегодня же стоимость услуг свахи разнится и исходит от пожеланий и параметров клиента. Не так давно, к примеру, корреспондент «Комсомольской правды» пытался найти себе невесту всеми доступными способами. В своих материалах он публикует московские расценки на данный вид услуг. К примеру, если женщина ищет мужчину с доходом в 70 тыс. руб., то цена знакомства через сваху или брачное агентство составит для нее 25 тыс. руб.; с доходом 150 тыс. руб. — 50 тыс. руб.; с доходом 500 тыс. руб. — 450 тыс. руб.; с доходом 1,5 млн руб. — 1 млн рублей. Так что, по сути, для многих сватовство является вполне себе доходным бизнесом. Но что происходит в Севастополе? Если вбить в поисковик: «Севастополь сваха» или «брачное агентство», то у вас всплывет целая масса предложений и информации, но, перейдя по ссылке, вы убедитесь в том, что она ложная. Сегодня в городе нет ни одной свахи и существует только одно брачное агентство. При Украине этот бизнес здесь был распространён, но теперь его просто не стало. Почему? Город ведь курортный, и наши барышни уж точно не так избалованы, как, к примеру, московские... На этот вопрос я так и не нашла ответа.

Ирина Дегтярева, менеджер ряда московских бизнес-проектов:

«Почему сегодня в Крыму не развито сватовство? Я думаю, что это связано с общей экономической ситуацией населения. Сегодня люди в этом регионе не готовы платить много, они пока выживают».

«Ожидания у клиентов очень завышены»

Что же касается перспектив развития подобных проектов, то Ирина составила приблизительный бизнес-план, согласно которому сумма первоначальных вложений должна быть не менее 1 млн рублей, а срок окупаемости примерно два года.

Ирина Дегтярева:

«Брачное агентство — это служба знакомств, которая оказывает услуги населению по поиску друзей, сексуальных партнеров или партнеров для брака. Как правило, его работа заключается в том, чтобы обеспечить доступность услуги по расширению круга общения людей по интересам, в частности для установления дружеских контактов и для создания семьи.

Согласно плану, основная статья расходов при данном бизнесе должна уходить на аренду помещения, которое должно быть комфортным и располагать к общению, заработную плату персоналу, который должен иметь психологическое образование, а также на рекламу компании».

И всё же в Севастополе уже есть одно брачное агентство, но даже оно не всегда окупается.

Ольга Пасечник, руководитель севастопольского брачного агентства:

«Сейчас невероятное количество одиноких людей. Я не могу сказать, что осчастливила многих, но кому-то всё же помогла. Ожидания у моих клиентов очень завышены, и это видно сразу. Причем завышены они как у мужчин, так и у женщин».

Ольга рассказала, что ее клиентами часто являются сильные женщины, увлеченные спортом, с прекрасной фигурой и образованием. Но при этом мужчинам требуются более спокойные и домашние спутницы жизни и разные ожидания друг от друга как раз таки и являются главной проблемой.

Ольга Пасечник:

«Мужчина более примитивен, для него важны три составляющие: работа, еда, секс. А женщина существо многогранное, и в этом главная проблема. Клиенты есть и те и эти, но они не сходятся из-за разных ожиданий друг от друга. Мы слишком материализовались, куда-то бежим, торопимся, и в сутолоке бежать проще одному, чем вдвоем или втроем. Никто не хочет нести ответственность за другого».

Ольга рассказала, что как бизнес брачное агентство ее не кормит и, по сути, является альтруизмом. Цены в агентстве весьма символические — от 500 до 19 тыс. рублей. При этом для местных мужчин потолком является оплата таких услуг в 5 тыс. рублей. К более дорогим тарифам крайне редко прибегают приезжие из Санкт-Петербурга и Москвы. При этом в агентство обращаются иностранцы и люди из других регионов России, желающие сюда переехать. Также есть люди, которые считают, что крымские барышни менее испорчены, чем, например, московские, и затраты на них будут соответственно ниже. При этом агентство не работает с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку это иной профиль общения, редко сотрудничает с инвалидами и берется за таких клиентов только по одной причине — чтобы не обидеть человека. На практике же найти вторую половинку человеку с ограниченными возможностями почти невозможно, поскольку здоровый человек с такими людьми знакомиться не будет, а найти человека с идентичной проблемой достаточно трудно.

Ольга Пасечник:

«У нас огромное количество одиноких людей, которые не знают, как познакомиться. Кто-то боится распространять о себе информацию на сайтах знакомств, кто-то боится выйти на танцплощадку. Когда я только переехала в Севастополь, то обращалась к чиновникам с просьбой оказать поддержку. При этом мне не нужны деньги, нужно лишь, чтобы они помогли распространить информацию о моем агентстве. К примеру, с пенсионеров я денег не беру и готова заняться этим даже на бесплатной основе, но люди об этом должны знать».

Быстрые свидания и дискотека

Когда-то Ольга давала рекламу в местных газетах, но она стоит денег, которые не всегда удаётся заработать на клиентах. При этом, если бы была создана некая региональная программа, направленная именно на распространение информации о знакомствах и компании, которая готова в этом помочь, то, пожалуй, счастливых людей в нашем городе стало бы гораздо больше.

Ольга Пасечник:

«Одиночество сегодня действительно большая проблема. Человек — существо парное, и если он один, то это не нормально. Жизнь наполняется смыслом только после того, когда человек понимает, что он что-то делает для кого-то. Если вечером пройтись по набережной в Севастополе, то можно увидеть невероятное количество людей, которые одиноки. Ходят группами барышни и мужчины, но это не совсем правильно. Конечно, есть закоренелые холостяки, но большая часть все равно хочет найти свою вторую половинку».

Ольга рассказала, что в агентство в равном количестве обращаются как женщины, так и мужчины, различия же происходят лишь по возрастной категории, так, в категории до 40 мужчин больше, чем женщин, а далее, наоборот, больше женщин. При этом мужчины не разрешают размещать свои фотографии на сайте агентства, в отличие от женщин.

А согласно статистике, количество зарегистрированных браков в России по итогам 2018 года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тыс. В Севастополе же в прошлом году было зарегистрировано на 485 браков меньше, чем годом ранее.

Помимо агентства, познакомиться в Севастополе можно, посетив так называемые быстрые свидания. Несколько раз различные компании пытались их проводить, но больше одного раза организовать данное мероприятие у них не получалось. Итак, суть быстрого свидания заключается в том, что человеку предлагается сразу пообщаться с максимально большим количеством людей, при этом время общения с каждым из них ограничено 5-10 минутами. И все же в Севастополе есть заведение, которое практикует подобные мероприятия. В сети книжных магазинов «Атриум» подобные мероприятия проходят 14-го числа каждого месяца, но, по словам пиар-менеджера, спросом они пользуются в основном у молодежи и преследуют цель не создания семьи, а просто общения и попытки найти новых друзей по интересам.

Еще в городе существуют дискотеки кому за 30. Они проходят в Севастополе последние 20 лет. Вот отзыв Андрея, одного из их посетителей: «На таком мероприятии я был всего один раз, и этот ужас мне не забыть никогда! Тогда оно проходило в ресторане гостиницы „Севастополь“... Те, кому „за тридцать“, оказались очень далеко за тридцать, скорее ближе к 50 или 60. Я помню, что съел какой-то салат и запил соком. Как только одна „за тридцать“, на вид далеко за 50, попыталась меня пригласить на танец, я оттуда сбежал. Больше ничего не помню. Ни что там ведущая пыталась говорить, ни что там было вообще еще».

Вот и получается, что сайты знакомств сегодня для севастопольцев являются чуть ли не единственным возможным способом встретить свою вторую половинку. Конечно, многие знакомятся в клубах, в кафе, среди друзей или на работе, но такой институт, как профессиональное сватовство, в нашем городе совсем не развит, и данная ниша в бизнесе абсолютно свободна.