Земляная цитадель

Крымские аналоги Великой китайской стены и Адрианова вала

Пожалуй, Крым — единственное в России место, где в древности рукотворные оборонительные сооружения защищали не отдельные крепости или поселения, а всю подконтрольную местным властям, выражаясь современным языком, территорию. Речь о системе гигантских, протянувшихся на многие десятки километров, земляных валов, ограждавших с IV века до нашей эры земли Боспорского царства на нынешнем Керченском полуострове. И пусть эта система обороны была не столь величественной, как, скажем, Великая Китайская стена, но по своим функциям — практически полный аналог. Плюс здесь же напрашиваются аналогии со знаменитым британским Адриановым валом.

Защита в «чистом поле»

Во времена Боспорского царства, за несколько веков до нашей эры, на восточных землях Крыма появилась система из нескольких многокилометровых высоких валов и глубоких рвов перед ними. В то время хозяевами земель, примыкавших к территории Боспора (нынешняя Керчь и окрестности), были скифы, а на другом конце полуострова жили греки-херсонеситы — вечные соперники боспорян. От чьих именно посягательств нужно было защищаться — историки спорят. Но, скорее всего, в разные периоды и от первых, и от вторых. А может, и ещё от чьих-то военных набегов с материка. Причём строительство оборонительных рубежей велось в несколько этапов, а масштабы были поистине циклопическими. Похоже, было время, когда путь с запада на восток по Керченскому полуострову преграждался укреплениями-валами едва ли не десяток раз.

Впоследствии постепенно эти сооружения исчезли. Кое-где «из-за времени» — валы осели, рвы заполнились землёй — кое-где из-за распашки земель. И сегодня, проезжая по этим местам, почти невозможно (за исключением буквально пары мест) заметить даже их следы. Невысокие холмы среди степи — типичная картина здешних мест, и где среди них остатки рукотворных валов, а где дело рук природы — совершенно непонятно без разъяснения археологов.

Передвигающаяся граница

Сначала боспоряне построили один вал, перегораживающий территорию от моря до моря — от Чёрного до Азовского — совсем рядом со столицей царства, Пантикапеем. Это был так называемый Тиритакский вал. Затем отодвинули оборонительную линию далее на запад от Пантикапея, сделав её намного длиннее. Затем было ещё несколько периодов, когда валы и укрепления появлялись ещё западнее. Проще говоря, Боспор постоянно отодвигал свою сухопутную границу на крымской земле подальше от своего главного города. Остальной периметр Боспорского царства на Керченском полуострове омывался двумя морями и проливом.

Специалисты различают несколько боспорских оборонительных линий: Ак-Монайский вал; Узунларский вал; Тиритакский вал; Акташский вал; Чокракский вал; Элькенский вал; укреплённые хребты Узун-Сырт и Биюк-Янышар.

Вал со множеством имён

Самым большим и наиболее сохранившимся до наших дней является вал, который сейчас называют Узунларским (у этого сооружения есть и другие названия, появлявшиеся в разное время на протяжении последних столетий, — Киммерийский вал, Аккосов вал, Ассандров вал). Он пересекал весь Керченский полуостров от Казантипской бухты на Азове до Узунларского озера на юге на протяжении почти 40 километров. Впрочем, скорее всего, боспоряне вначале копали ров длиной в десятки километров, а вырытую землю пересыпали на вал, создавая таким образом общую оборонительную линию. Вал же был ещё и дополнительно укреплён, но об этом чуть позже...

Сейчас в некоторых местах его высота в районе шести-семи метров, а глубина рва перед ним с западной стороны, откуда боспоряне ждали противника, — метров пять. Общая же ширина преграды примерно двадцать метров. Действительно впечатляет! И можно только представить, какие высота, глубина и ширина были здесь две с половиной тысячи лет назад! И какой гигантский объем работ был выполнен строителями укрепления, особенно учитывая немногочисленность тогдашних поселений в этих краях. Вероятно, Узунларский вал вообще является наиболее крупным из всех сооружений, возводившихся когда-либо на территории полуострова.

Страбон, Бларамберг и современность

Также об Узунларском вале есть сообщения у знаменитого древнегреческого историка Страбона, рассказывавшего, что боспорский царь Асандр в І веке до н. э. построил некие каменные сторожевые башни вдоль защищавшего его царство вала через каждые два с лишним километра. Эти сооружения исчезли ещё до того, как наука заинтересовалась местной историей, и сведения о них были, скажем так, полулегендарными. Но археологи в минувшие несколько десятилетий всё же нашли ряд подтверждений. Например, в районе села Марфовка, там, где проходил некогда главный вал, обнаружили остатки древних каменных сторожевых вышек. А в насыпи вала нашли давно «заплывший» землёй проём, то есть прежде там имелся переход через ров.

Здесь же, на Узунларском валу, в 1827 году российским учёным Иваном Бларамбергом были предприняты некоторые исследования. Они позволили выяснить, что не везде вал имел чисто земляную структуру: в некоторых местах в его основе лежит каменная кладка, укрытая грунтом.

Современные исследования также говорят о том, что, возможно, это сооружение использовалось, реконструировалось, улучшалось и ремонтировалось на протяжении нескольких столетий, и не исключено, что существовало некоторое время и после того, как Боспорское царство кануло в Лету в первые века нашей эры...

Главные врата Боспора?

На территории Керченского полуострова вот уже несколько лет идут огромные работы — прокладка газопровода «Краснодарский край — Крым», строительство трассы «Таврида» — всё это позволило «перелопатить» целые районы, прежде недоступные археологам. Вот прокладка газопровода, в частности, и дала возможность в 2016 году сделать прекрасное историческое открытие в полях недалеко от села Новониколаевка. Там нашли прекрасно сохранившийся античный мост, перекинутый через ров перед легендарным Узунларским рвом. Но не только мост! По остаткам кладки из обработанных известняковых блоков толщиной до трёх метров и высотой около пяти исследователи считают, что можно говорить о существовании здесь прежде массивных въездных ворот. И даже башен. Положение этого моста говорит, что он может быть частью целого комплекса, большого, добротного сооружения. То есть, помимо моста, были ещё и ворота, стоявшие тогда на главной дороге, некий парадный въезд в Боспор. Ворота не сохранились, но в нескольких десятках метров от вала нашли ещё фундамент строения того же времени. Скорее всего, военного укрепления. То есть, мы имеем здесь целый комплекс — границу, таможню, оборонительный гарнизон, речь идёт о целом оборонительном комплексе с пропускным пунктом.

Адрианов вал как пример разумного отношения к истории

Аналог Узунларского вала — Адрианов вал — можно видеть на территории современной Британии. Причём именно видеть, в отличие, увы, от крымской старины...

В начале второго столетия нашей эры к востоку от реки Иртинг, примерно там, где сейчас проходит граница Англии и Шотландии, по указанию римского императора Адриана было построено оборонительное укрепление в виде земляного вала длиной около 120 км. Высота его колебалась в зависимости от места и строительного материала (местами вал был построен из камней), при ширине три метра и высоте около шести. На расстоянии одной мили друг от друга там же были сооружены небольшие укрепления. Военный век этого вала был относительно недолог, и после ухода римлян из Британии сооружение начало разрушаться. Кроме того, большие участки были снесены при строительстве дороги в XVIII веке. Но в середине позапрошлого века этим сооружением, вернее его остатками, заинтересовался некто Джон Клейтон — юрист и меценат. Он начал выкупать участки земли, где сохранились остатки вала, чтобы местные жители не растаскивали камни на свои постройки. Затем эти земли выкупил Национальный Трест по сохранению исторического и природного наследия. Так и сохранили, что можно было сохранить. А сейчас вдоль линии, где проходил Адрианов вал, открыта туристическая пешая тропа. Очень популярный, надо отметить, туристический объект...