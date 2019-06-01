Детская неожиданность

Справедливо ли женщины винят мужчин в недостаточном чадолюбии?

Социологические опросы, статистические данные и заключения психологов оправдывают сильный пол по всем статьям обвинения.

На чужих плечах в рай

Согласно статистике, на сегодняшний день в России количество семей, в которых только матери воспитывают детей, составляет более 5 миллионов. Матери-одиночки воспитывают детей почти в трети российских семей, подсчитала детский обмудсмен Анна Кузнецова. По словам Кузнецовой, в приемные семьи передано 148 тысяч сирот. Однако в тоже время, по оценке российской правозащитной ассоциации «Отцы и дети», в стране насчитывается и около 300 тысяч одиноких пап. По другим сведениям, в России около 800 тысяч отцов-одиночек.

К этому стоит добавить интересную информацию о том, что опять-таки согласно статистике, 70 (!) % состоящих в браке мужчин воспитывают чужих детей. А частота казалось бы вопиющих случаев, когда отец не является биологическим папой воспитываемого им ребенка и не знает об этом, может достигать 30%. Таковы данные некоторых исследований. Правда, некоторые эксперты не совсем согласны с этими данными. Они считают, что вероятность несоответствия составляет менее 10%, но в 4%, то есть в каждой 25-й семье, этот факт можно утверждать с практически стопроцентной достоверностью, что, согласитесь, тоже не мало. На самом деле истина, наверное, где-то посредине. И, возможно, ближе всего к ней оказались столичные генетики, занимающиеся определением отцовства. Они утверждают, что на данный момент каждый шестой москвич воспитывает чужого ребенка.

На всякого мудреца довольно простоты

Для тех, кто думает, что такого просто не может быть, стоит привести наглядные примеры. Так, в Великобритании 55-летний миллионер Ричард Мейсон совершенно неожиданно для себя узнал, что он не отец детей, которых считал своими. Во время медицинского обследования ему поставили диагноз «муковисцидоз». Это означало, что он был бесплоден всю жизнь. Однако бизнесмен перестраховался и сделал тесты ДНК. Они подтвердили, что он не приходится отцом 21-летнему парню и двум 17-летним близнецам. Впоследствии выяснилось, что у его супруги был постоянный любовник. Само собой, Мейсон развелся, подал в суд и потребовал от неверной жены компенсацию за мошенничество в 250 тысяч фунтов стерлингов. А затем предложил в размере 5000 фунтов стерлингов за информацию, которая поможет ему идентифицировать настоящего «виновника торжества».

Аналогичная история произошла с жителем небольшого марокканского города Сиди-Слиман (имя не называлось). Правда, на этот раз человек воспитывал не одного и не трех, а девять непонятно откуда взявшихся детей. И еще одно существенное отличие этой истории от европейского аналога: в данном случае хуже всего пришлось не одураченному отцу и не брошенным, уже взрослым детям, а изменнице-жене, ведь в Марокко такие вещи, как супружеская измена, не приветствуются законом и караются вполне реальным тюремным сроком.

В России весь этот «мировой опыт», а так же говорящие цифры отечественной статистики вызвали желание защитить мужчин — один из депутатов Госдумы выдвинул предложение обязать новоиспеченных отцов проходить анализ ДНК для подтверждения кровного родства между ним и появившимся на свет младенцем. Женщин эта новость разделила на два лагеря: одни выступили «за» такое нововведение, другие категорически против. У журналистов-аналитиков такое поведение слабого пола вызвало неприкрытый сарказм. Вероятно, предположили они, первой категории просто необходимо выбивать алименты из нерадивых мужей, а второй — скрыть собственную измену.

Наглядное препарирование

Так в чем же все-таки женщины обвиняют мужчин? Что вызывает их наибольшее недовольство? Вкратце суть претензий к мужчинам такова: мало занимаются с детьми, к малышам вообще не подходят, делами ребенка почти не интересуются, а случись вдруг развод — так папа очень быстро вообще забывает о том, что у него есть дети.

Однако, как известно любые претензии происходят от недопонимания. Специалисты, например, советуют хоть немножко покопаться в биологии и психологии. Мол, мужчины в принципе выражают свою любовь иначе нежели женщины. Так уж они устроены. Мать любит ребенка безусловно — просто за то, что он ее, что он есть. Отец же относится к чаду условно, то любит за что-то: за успехи в школе или спорте, например. Родительские инстинкты у мужчин просыпаются только, когда ребенку исполняется 12-14 лет. Тут в разговор включаются историки. По их мнению, такое положение дел складывалось на протяжении веков. Мол, на Руси мальчики по традиции жили на женской половине лет до 12, после чего отцы забирали их на мужскую половину и учили премудростям военного дела, домостроя и охоты. Малых детей мужчины вообще не касались. Привлечение мужчин к полноценному общению с детьми с младенчества — это относительно новая тенденция, появившаяся после того, как прогресс освободил их от большего числа чисто мужских обязанностей, несколько перераспределив гендерные роли.

А еще, говорят, мужчины испытывают недостаток «гормона заботы» — пролактина. Правда, в этом плане у некоторых женщин с гормонами тоже явно не все в порядке. Иначе как объяснить, что среди идейных противников наличия у людей инстинкта размножения, тех, кто ратует за бездетный образ жизни, так называемых чайдфри, большинство составляют женщины?