С морем в небе

Теперь на посадочных талонах аэропорта «Симферополь» можно будет увидеть репродукции картин великого мариниста

Известно, что Иван Константинович Айвазовский отличался редкостной плодовитостью: за 83 года своей жизни он написал примерно 6000 картин. Репродукции некоторых из них теперь появятся на посадочных талонах аэропорта «Симферополь». Как раз 12 июня, в День России, воздушной гавани торжественно присвоили имя великого мариниста.

Начался праздник с творческой зарисовки, главными героями которой стали сам Айвазовский, его внучка Софья, классики русской литературы Пушкин и Гоголь, а также адмирал Нахимов (в исполнении артистов русского драматического и музыкального театров). Особую атмосферу создавали нарядные вальсирующие пары на импровизированном балу. Колоритной изюминки добавили выступление образцового ансамбля песни и танца «Арарат» и флешмоб, посвященный армянскому национальному танцу «Кочари».

Кроме того, на территории нового терминала, открывшегося в апреле прошлого года, состоялось спецгашение памятной почтовой карточки.

В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе. Вместе с тем, из Австралии специально прилетела прапраправнучка знаменитого художника Аманда Роджерс.

Почетные гости первыми получили новые уникальные посадочные талоны с напечатанными на них репродукциями картин Айвазовского – теперь такие документы будут выдавать всем пассажирам аэропорта «Симферополь». В общем, и летать, и просвещаться.

«Айвазовский – выдающийся наш соотечественник, земляк, который очень много сделал для России, для того, чтобы прославить ее культуру. Это, на мой взгляд, самый великий маринист в мире. Президент, опираясь на результаты голосования, 31 мая официально присвоил аэропорту имя Ивана Константиновича», – отметил Сергей Аксенов.

Здесь стоит напомнить, что итоги голосования в рамках проекта «Великие имена России» по выбору имен великих людей для 47 аэропортов РФ были подведены в декабре 2018-го. В несомненные лидеры выбился Айвазовский (второе место – у Екатерины Великой, третье – у Нахимова). И неспроста, ведь даже архитектурная концепция нового терминала носит название «Крымская волна», здание символизирует собой главную достопримечательность Крыма – море.

По словам генерального директора воздушной гавани Евгения Плаксина, популяризация творчества великого мариниста продолжится: на привокзальной площади планируют установить монумент Айвазовскому, а в самом терминале на 4 этаже организуют большую зону, где будет размещаться около 15 репродукций картин на вращающихся стелах.