Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крымский мост и экономия
Говорят, что... разрушается объект культ ...
Кто ответит за смерть тигра?
Пришла пора плей-офф, или Два турнира ра ...
Три штаба на Салгире
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Новости

С морем в небе

Теперь на посадочных талонах аэропорта «Симферополь» можно будет увидеть репродукции картин великого мариниста

Известно, что Иван Константинович Айвазовский отличался редкостной плодовитостью: за 83 года своей жизни он написал примерно 6000 картин. Репродукции некоторых из них теперь появятся на посадочных талонах аэропорта «Симферополь». Как раз 12 июня, в День России, воздушной гавани торжественно присвоили имя великого мариниста.

Начался праздник с творческой зарисовки, главными героями которой стали сам Айвазовский, его внучка Софья, классики русской литературы Пушкин и Гоголь, а также адмирал Нахимов (в исполнении артистов русского драматического и музыкального театров). Особую атмосферу создавали нарядные вальсирующие пары на импровизированном балу. Колоритной изюминки добавили выступление образцового ансамбля песни и танца «Арарат» и флешмоб, посвященный армянскому национальному танцу «Кочари».

Кроме того, на территории нового терминала, открывшегося в апреле прошлого года, состоялось спецгашение памятной почтовой карточки.

В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе. Вместе с тем, из Австралии специально прилетела прапраправнучка знаменитого художника Аманда Роджерс.

Почетные гости первыми получили новые уникальные посадочные талоны с напечатанными на них репродукциями картин Айвазовского – теперь такие документы будут выдавать всем пассажирам аэропорта «Симферополь». В общем, и летать, и просвещаться.

«Айвазовский – выдающийся наш соотечественник, земляк, который очень много сделал для России, для того, чтобы прославить ее культуру. Это, на мой взгляд, самый великий маринист в мире. Президент, опираясь на результаты голосования, 31 мая официально присвоил аэропорту имя Ивана Константиновича», – отметил Сергей Аксенов.

Здесь стоит напомнить, что итоги голосования в рамках проекта «Великие имена России» по выбору имен великих людей для 47 аэропортов РФ были подведены в декабре 2018-го. В несомненные лидеры выбился Айвазовский (второе место – у Екатерины Великой, третье – у Нахимова). И неспроста, ведь даже архитектурная концепция нового терминала носит название «Крымская волна», здание символизирует собой главную достопримечательность Крыма – море.

По словам генерального директора воздушной гавани Евгения Плаксина, популяризация творчества великого мариниста продолжится: на привокзальной площади планируют установить монумент Айвазовскому, а в самом терминале на 4 этаже организуют большую зону, где будет размещаться около 15 репродукций картин на вращающихся стелах.

Кристина БЕЗУМНОВА

Еще статьи:
Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:44

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2019 (37)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru