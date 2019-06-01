Неугодные байкеры Очередные ограничительные нововведения ожидаются в крымской столице. Речь о нежелании городских властей видеть мотоциклистов в центре Симферополя, в пешеходной зоне, на пересечении улицы Пушкина с улицами Гоголя и Горького. Как сообщила на днях глава симферопольской администрации Наталья Маленко, «администрация совместно с Госавтоинспекцией намерена пресечь случаи выезда мотоциклов на пешеходную зону». Ограничители движения уже установлены на перекрестке улиц Гоголя и Пушкина, однако байкеры продолжают ездить и парковаться там. «Для того чтобы грамотно разрешить эту ситуацию, представителям администрации города и сотрудникам ГИБДД нужно выйти на разговор с мотоциклистами, которые оставляют свои транспортные средства на пешеходной зоне во время своих встреч», – цитирует Маленко пресс-служба горадминистрации. Чем провинились байкеры, можно догадаться: шум, скопление транспортных средств, угроза безопасности для прохожих. Особенно, говорят, это раздражает некоторых симферопольцев в вечернее и ночное время. И даже если стороны и выйдут на вышеупомянутый разговор, байкерам, вероятно, придётся искать другое место для тусовок. Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года

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