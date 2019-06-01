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Говорят, что... отдыхающие на пляжах пачкаются мазутом
Дарья Д. из Симферополя предупреждает: «Будьте бдительны и аккуратны на двух курортах Крыма, а именно в Николаевке и в Новофёдоровке – где-то, или в море, или на пляже, мы с дочерью испачкались мазутом. В Новофёдоровке вообще мазут прямо на камнях был и в песке, поздно заметила…»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года
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