В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... отдыхающие на пляжах пачкаются мазутом

Дарья Д. из Симферополя предупреждает: «Будьте бдительны и аккуратны на двух курортах Крыма, а именно в Николаевке и в Новофёдоровке – где-то, или в море, или на пляже, мы с дочерью испачкались мазутом. В Новофёдоровке вообще мазут прямо на камнях был и в песке, поздно заметила…»