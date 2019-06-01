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Говорят, что... детские сады строят, но не открывают Столичная жительница Алина Д. возмущается: «Позвольте поделиться с вами своим негодованием! По всем новостям кричат, как много садиков у нас строят, но не говорят о том, что их не открывают! Сейчас речь идёт о садиках «Карандаши» в Луговом и «Белочка» в Белом. Т.е. по документам сады есть, но они не работают. Больше всего меня возмущает тот факт, что на б. Франко, в феврале, меня уговорили перевести ребенка в очередь в эти сады и обещали (там же на Франко), что сады в марте откроются! Теперь мы пролетели мимо набора в нормальные сады, т.к. стоим в очереди в не работающий сад. Заведующая садом «Карандаши» довольно расплывчато заявила, что сад откроют в этом году, может в сентябре, а может в декабре, а может и не откроют. А теперь главный вопрос, кто за этот бред отвечать должен? И, кстати, в Луговом ещё школу типа «построили», уже 3 года как ждём!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года Еще статьи: Говорят, что... в детские сады Джанкоя — только по знакомству Где списки, Зин? Самозахват и браконьерство в одном лице Говорят, что... в Симферополе создают нелегальные детсады Говорят, что... в Ялте из-за частного детсада парк превратился в парковку