Говорят, что... крымчане возмущены «налогом на осадки»

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, автовладельцы, чьи «железные кони» пострадали от недавнего града, пребывают в шоке. И причина тому не последствия стихии, а цены на справки из гидрометцентра о подтверждении погодных условий в тот или иной день. «Машина застрахована, полное КАСКО, по договору в таких случаях нужно, чтоб полиция приехала и освидетельствовала факт, и нужна справка из Гидрометцентра. И вот тут самый шок, справка эта стоит не 1000, не 2000, а почти 10000 с НДС!» – рассказал о своих «хождениях по мукам» пользователь одной из соцсетей. И он не единственный, кому уже пришлось платить за плохую погоду. Острословы уже прозвали оплату подобных справок «налогом на осадки». И даже придумали анекдот на тему:

«– Мою машину побило градом. – А ты докажи, что градом, а не сам обкидал ее горохом. – Но как доказать это? – Дай 10 тысяч, а если не дашь, значит и града никакого не было!»