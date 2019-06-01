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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымчане возмущены «налогом на осадки»

Говорят, автовладельцы, чьи «железные кони» пострадали от недавнего града, пребывают в шоке. И причина тому не последствия стихии, а цены на справки из гидрометцентра о подтверждении погодных условий в тот или иной день. «Машина застрахована, полное КАСКО, по договору в таких случаях нужно, чтоб полиция приехала и освидетельствовала факт, и нужна справка из Гидрометцентра. И вот тут самый шок, справка эта стоит не 1000, не 2000, а почти 10000 с НДС!» – рассказал о своих «хождениях по мукам» пользователь одной из соцсетей. И он не единственный, кому уже пришлось платить за плохую погоду. Острословы уже прозвали оплату подобных справок «налогом на осадки». И даже придумали анекдот на тему:

«– Мою машину побило градом. – А ты докажи, что градом, а не сам обкидал ее горохом. – Но как доказать это? – Дай 10 тысяч, а если не дашь, значит и града никакого не было!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 год

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Просмотров: 332 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 18:52

:: Комментарий #1 написал: Сергей   |   Сегодня, 19:09   |  



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Даздравствует сеньёр помидор!

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