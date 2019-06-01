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Говорят, что... симферопольцы озабочены судьбой цапли Наконец-то столичные власти приступили к чистке русла основной городской водной артерии, реки Салгир (об этом см. спецрепортаж «КТ» в №532). Казалось бы, стоит радоваться. Однако нашлось обстоятельство, омрачившее радость от этого долгожданного события. «Кто-нибудь подумал о птицах, которые там обитают?» – вопрошают пользователи соцсетей. И тут же конкретизируют проблему: «Уже давно там живёт цапля, которую можно назвать достопримечательностью набережной Салгира! По каким-то причинам она не улетает и сейчас, когда загнали всю технику в реку! Неужели всем всё равно?! Может, можно что-то сделать, как-то помочь?! Народ, давайте не будем равнодушными и подумаем, как мы можем посодействовать бедной птице!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 год Еще статьи: Говорят, что... мусор сваливают в Салгир В ожидании 4 сентября Говорят, что... образовалась плотина из мусора Три штаба на Салгире Говорят, что... коммунальщики сбрасывают мусор в Салгир