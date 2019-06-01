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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы озабочены судьбой цапли

Наконец-то столичные власти приступили к чистке русла основной городской водной артерии, реки Салгир (об этом см. спецрепортаж «КТ» в №532). Казалось бы, стоит радоваться. Однако нашлось обстоятельство, омрачившее радость от этого долгожданного события. «Кто-нибудь подумал о птицах, которые там обитают?» – вопрошают пользователи соцсетей. И тут же конкретизируют проблему: «Уже давно там живёт цапля, которую можно назвать достопримечательностью набережной Салгира! По каким-то причинам она не улетает и сейчас, когда загнали всю технику в реку! Неужели всем всё равно?! Может, можно что-то сделать, как-то помочь?! Народ, давайте не будем равнодушными и подумаем, как мы можем посодействовать бедной птице!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 год

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:54

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