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СоциумПроблема

Потоп локального масштаба

Шторм и мощные ливни обрушились на Крым и Севастополь, последствия ликвидируют до сих пор

На минувшей неделе Севастополь из-за мощнейшего ливня в одночасье затопило, и он стал больше похож на Венецию, чем на белокаменный город. Дороги превращались в реки за считанные секунды, дома и улицы уходили под воду, движение транспорта оказалось парализовано, а некоторым горожанам пришлось добираться вплавь до мест назначения. Сколько машин утонуло, пока точно неизвестно. Все экстренные службы были переведены на усиленный режим работы, но это мало помогло...

Последствия стихии и их ликвидация

Дождь начался еще накануне вечером, в минувший четверг, но максимальное его усиление пришлось на 8:30 утра пятницы. Всего за полтора часа стихия полностью парализовала город. По данным Севастопольского гидрометцентра, в течение трёх часов на город обрушилась месячная норма осадков. Движение транспорта было почти полностью остановлено, в городе образовались пробки, а троллейбусы вообще вышли из строя. Вода доходила горожанам до пояса, и многим из них приходилось вплавь преодолевать препятствия, чтобы добраться до ближайших укрытий.

На улице Луначарского поток разрушил подпорную стену, а со спуска Котовского смыл уложенную там несколько лет назад брусчатку. От наводнения пострадали также улицы Гоголя, Индустриальная, Очаковцев, Федоровская, проспект Октябрьской революции, район автовокзала и Артбухты, площадь в Казачьей бухте. Многие автомобили оказались в воде по самую крышу. Также стихия повредила шесть линий электроснабжения, были обесточены два социальных объекта. Из-за дождя 37 гаражей в кооперативах «Вымпел-1» и «Вымпел-2» рискуют обрушиться. Там начался обвал грунта со склона. В зону чрезвычайной ситуации попали 417 гаражей, 37 из которых находятся под угрозой обрушения, а два — в аварийном состоянии. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю, в городе было 36 подтопленных объектов, спасены 120 человек, из них 12 детей. К ликвидации последствий ливня было привлечено 315 человек и 50 единиц техники. Дождь также сопровождался крупным градом и сильным ветром, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Комментируя ситуацию с последствиями стихии, губернатор города Дмитрий Овсянников на своей страничке в сети Фейсбук извинился перед горожанами и пообещал оказать им необходимую помощь.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Минувшим днём проехал по участкам и объектам, наиболее сильно пострадавшим от многочасового ливня, обрушившегося на Севастополь в пятницу. Ливневая канализация не смогла справиться с объёмом и напором воды, устремившейся по улицам с вершин городских холмов к морю. Ситуацию, сложившуюся в гаражных кооперативах „Вымпел — 1 и 2“, рассмотрели на специально созванном по моему поручению заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Под угрозой обвала находятся 37 гаражей, 2 гаража находятся в аварийном состоянии, размыты внутренние проезды. Своими силами кооперативы с этой бедой не справятся, поэтому городские службы окажут необходимую помощь в расчистке территории».

Непогода в Крыму и проблемы дворца

Севастопольский губернатор пообещал, что адресную помощь получат также жители домов № 35-37 по улице Портовой. Будет отремонтирован внутриквартальный проезд, заасфальтированы дворы, а жильцы подтопленных квартир на 1-м этаже получат 300 тысяч рублей на ремонт.

Дмитрий Овсянников:

«Временно пришлось закрыть движение на спуске Котовского. Дорога требует серьезного ремонта, который будет выполнен. В целом объезд показал, что все профильные городские службы вышли на устранение последствий стихии, и в ближайшие дни город будет приведён в порядок. Приношу горожанам извинения за неудобства, связанные с выполнением необходимых работ».

Но не только Севастополь оказался во власти непогоды, Крыму тоже досталось. Например, за день до севастопольской стихии природа устроила шок для симферопольцев — крупный град «разбомбил» многие автомобили. Правда, тут стихия бушевала локально: в некоторых районах города в тот момент, когда на ГРЭСе или в Молодёжном грохотали ледяные камни, не упало ни дождинки.

В других же регионах полуострова, помимо затопленных подворий, раскуроченных дорог и неработающего транспорта, пострадал, к примеру, Воронцовский дворец. Сильный дождь затопил знаменитую Голубую гостиную, в ней, как сообщали очевидцы, отвалилась штукатурка. В вестибюле, в кабинете Воронцова, воды было по щиколотку, повреждены картины. Однако, как сообщили в пресс-службе музейного комплекса, ничего особо страшного не произошло. Дождь был кратковременный и значительных повреждений памятнику архитектуры не нанес. И это вызвало дополнительные вопросы у крымчан, бывших свидетелями ЧП. В частности, граждане недоумевали, мол, как может быть «ничего страшного», если такой мощный потоп произошёл? К тому же «если на первом этаже такое произошло, то что же творилось на втором, где хранятся музейные фонды?»

Называлась, естественно, и причина произошедшего — на объекте проводятся ремонтно-реставрационные работы и в ходе их на кровле Главного корпуса установили временную (технологическую) кровлю над участками крыши, подготовленными для укладки нового покрытия из меди. А утром 7 июня в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия временной (той самой технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протечкам и намоканию стен первого и второго этажей Главного корпуса. Объяснение в принципе понятное. Непонятно только гражданам — почему так долго идёт ремонт? И действительно — уже не первый месяц работы продолжаются, десятки миллионов рублей выделены на это дело... в общем, пахнет скандалом...

Анна БАТАНОВА
Фото facebook.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года

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Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:13

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