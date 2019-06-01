Красиво на бумаге – на деле ерунда?

Что сулит крымчанам новая программа развития сельских территорий

Федеральное правительство запускает программу комплексного развития сельских территорий, рассчитанную на пять лет. Государство готово выделить деньги на любые адекватные меры, способные удержать жителей глубинки от массовых переездов в города и предотвратить вымирание сёл. Правда, аналогичная программа уже действовала в течение последних пяти лет, и её «успехи» вызывают большие сомнения в том, что новая версия позволит достичь поставленных целей.

Комплексный подход

О том, что в Крыму вот уже пять лет действует программа развития сельских территорий, знают немногие. Хотя деньги на неё были выделены немалые: 240 млн руб. за весь период. Основной объём, разумеется, был предоставлен федеральной казной, часть средств выделили из республиканской. На что пошли эти деньги? В общей сложности за пять лет реализовано 68 проектов в 13 регионах. В сёлах создано 33 детские игровые площадки, 26 спортивных и 3 комбинированные, благоустроено 6 парковых зон. Улучшены жилищные условия 130 жителей. Реализовано 5 проектов водоснабжения общей протяжённостью трубопровода 17,1 км, 4 проекта по газификации, общей протяжённостью сетей 24,2 км. В принципе, эти общие цифры мало о чём говорят. Куда красноречивее другие: при численности сельского населения Крыма в примерно 800 тыс. человек охват предусмотренными по программе мероприятиями составил всего 1,2%! То есть фактическая реализация на местах коснулась буквально десятков людей, которые смогли получить какую-то конкретную помощь от государства. Это, как говорится, вообще ни о чём.

Алиме Зарединова, заместитель министра сельского хозяйства РК:

«Понятно, что у сельских поселений нет средств, чтобы подготовить проектную документацию и включиться в реализацию программы. Но нужно подходить комплексно. Новая программа развития сельских территорий, утверждённая правительством, подразумевает участие граждан, в том числе трудовое и денежное. Это позволит сделать сельскую местность перспективной, чтобы жители не переезжали в город, а молодёжь после завершения обучения возвращалась работать в сёла».

Итак, что предусмотрено в рамках новой программы? Прежде всего, развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений. Для этого предполагается предоставление субсидий гражданам на строительство и приобретение жилья. Также государство намерено субсидировать финансовые организации, если они будут давать сельским жителям кредиты на подвод инженерных сетей.

Следующий пункт программы — содействие занятости населения. В частности, речь идёт о привлечение молодых специалистов, в том числе выпускников специализированных вузов, для работы в сельской местности. Сельхозпроизводителям будут возмещать до 30% фактических затрат по заключённым ученическим договорам.

Далее: в повестку снова включено развитие инженерной и транспортной инфраструктур. И, конечно, благоустройство: создание зон отдыха и тому подобное. Этот пункт предполагает активное участие граждан. Они должны предлагать свои проекты, которые затем будут проходить конкурсный отбор в Минсельхозе и в федеральном правительстве.

Реальные проблемы

Теперь давайте посмотрим на реальность, к которой власти намерены применить свою красивую программу. Взять, к примеру, пункт об улучшении жилищных условий, предусматривающий субсидирование строительства. Крымская реальность такова, что люди годами не могут получить участки под индивидуальную жилищную застройку. Раз так, что толку в ипотеках и субсидиях, если дома попросту негде строить? Или пункт об устройстве выпускников вузов на работу в сёлах. Предприятиям, которые будут брать на производство студентов, предлагают финансовую компенсацию из бюджета. Однако в программе могут участвовать только студенты федеральных вузов, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ. На территории Крыма таковых нет. Раз так, к чему вообще этот пункт в республиканской повестке?

Или, скажем, развитие инженерных сетей. Опустим смехотворные темпы прокладывания водо- и газопроводов (исходя из опыта реализации предыдущей программы, они составляют около 5 км в год на весь полуостров): как бы то ни было, тянуть новые коммуникации — дело благое. Однако как быть с теми инженерными сетями, которые уже проложены? Степень их износа на многих сельских территориях чрезвычайно высока, но кто и за какие средства будет восстанавливать эти коммуникации? Может быть, в программе нужно предусмотреть не только прокладывание новых сетей, но и обслуживание старых, чтобы не доводить их до аварийного состояния?

Светлана Савченко, депутат Государственной Думы РФ:

«В программе, например, прописана цель: доведение уровня обеспеченности населения питьевой водой до 80%. А остальные 20% что будут пить? В Крыму есть территории, где очень некачественная вода. Может быть, пора ставить вопрос так, что людей оттуда нужно переселять, попросту закрывая сёла, если невозможно обеспечить их должными условиями? Я понимаю, это неприятное и болезненное решение, но люди так или иначе бросают сёла и уезжают оттуда, потому что не хотят рисковать своими жизнями и здоровьем».

Если в селе нет ни одного банкомата, а пенсии перечисляют на карточки, это проблема. Если в селе нет ни врача, ни школы, ни даже аптеки — просто беда. Зато программа предусматривает строительство спортплощадок, создание скверов и установку скамеек. Власти всерьёз полагают, что люди уезжают из сёл потому, что там маловато турников и зелени?

Успеем ли?

Однако самое смешное даже не это. По идее, новая программа развития сельских территорий предусматривает ещё более объёмное финансирование, чем предыдущая. Но какое именно, на сегодняшний день не ясно — цифры, говорят в Минсельхозе РК, будут меняться. Дело в том, что финансовое обеспечение формируется в зависимости от наполняемости программы региональными предложениями. И вроде как это правильно. Но внести конкретные предложения по всем направлениям участия в программе с выпиской из регионального бюджета республике нужно успеть до 24 июня. Причём Минсельхоз РФ будет рассматривать только те проекты, на которые уже есть все документы и проведена соответствующая экспертиза. То есть фактически муниципалитеты успеют предоставить в установленный срок разве что документацию по дорогам и благоустройству.

Почему вышла такая оказия со сроками и как крымские власти собираются выходить из ситуации — не ясно. Но, по словам Алиме Зарединовой, наиболее реальными для реализации пока являются проекты, предусматривающие определённый вклад со стороны граждан. А именно строительство детских и спортивных площадок, организация уличного освещения. Причём, напомним, эти мероприятия подразумевают непосредственное участие граждан: финансовое или трудовое. Интересно, много ли желающих найдётся?

Подытожить всё вышесказанное можно лишь следующим образом: если цель программы — удержать крымчан в сёлах, то вкручивания лампочек и установки песочниц, да ещё и руками самих граждан, для этого будет явно недостаточно.