Генеральный ремонт. Начало

Как проходит первый этап восстановления набережной Салгира и Малого Салгира в Симферополе

Симферопольцы и гости крымской столицы в эти дни с интересом наблюдают, как идёт долгожданный и масштабный ремонт набережной Салгира. Работы идут сразу на нескольких участках, и на каждом — разные результаты. «Крымский ТелеграфЪ» тоже решил не оставаться в стороне и, так сказать, зафиксировать для истории первый этап преображения. Показать, как сегодня выглядит главная водная артерия Симферополя, и рассказать, что и как обещают там сделать представители подрядной организации и администрации города.

Нужен ли «стахановский метод»?

Масштабы развернувшихся работ впечатляют. Повсюду в центре возле Салгира теперь слышен визг болгарок, удары молотков, шум строительной техники. На нескольких участках работают экскаваторы, выгребая из реки дурно пахнущую тёмную жижу. И хотя уже появилось много недовольных горожан (по разным причинам), количество положительных отзывов граждан довольно велико. Об этом можно судить, если даже просто пройтись по набережной и пообщаться с людьми. Всем, похоже, надоело «жить в грязи и запустении».

Кроме того, повсюду вдоль русла убирают гранитные плиты. Их установили ещё во время строительства набережной, но почти весь материал хорошо сохранился, поэтому блоки почистят и вернут на место. Убирают и старое ограждение. Строители уверяют, что те фрагменты, которые можно будет использовать — поставят обратно, но, как стало известно, уже получена и первая партия нового ограждения набережной. Также идут подготовительные работы для прокладки новых коммуникаций кабельной канализации. «Мы не собираемся ничего реконструировать до неузнаваемости. Мы хотим вернуть русло таким, какое оно было», — сообщила журналистам глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Срок окончания ремонта определяют на 30 сентября этого года, хотя ранее звучали рекомендации от главы республики, чтобы ремонт закончили к первым числам сентября. При этом гендиректор компании-подрядчика Игорь Анацкий говорит, что сделают всё возможное, чтобы успеть закончить к концу августа.

Как уже рассказывал «Крымский ТелеграфЪ», по результатам тендера подрядчиком была избрана компания «Асгард». Эта компания стала единственной, кто подал заявку на участие в объявленном в конце апреля этого года конкурсе на сайте госзакупок. «Асгард» запросил за свои услуги 498,259 млн рублей. Но в итоге на ремонт набережной Салгира выделили больше, чем планировалось, — 524 млн рублей.

Очистили почти половину русла

По данным подрядчика, все работы стараются выполнять согласно установленному графику, но сильные дожди на прошлой неделе внесли свои коррективы в процесс. Например, кое-где работы по расчистке русла и подготовке грунта на вывоз пришлось делать повторно. Кстати, самый загрязнённый участок русла Салгира — возле музыкального училища. Здесь слой ила, грунта и мусора достиг почти трёх метров. Вывозят всё на Тургеневский полигон, в ночное время, уверяет подрядчик. Но общественники проследили за одной из машин, вывозящих ил, и увидели, что она отправилась на свалку... в Каменке. Всего за две недели было извлечено из русла и вывезено более 1,5 тысяч тонн ила. И на данный момент очистка Салгира выполнена примерно наполовину. «Победили самый главный объем, и теперь дело пойдёт более динамично», — говорят рабочие.

Вопросы и ответы

Почти одновременно с началом работ на набережной подрядчик инициировал создание специальной группы в социальной сети «ВКонтакте», где размещается информация о ходе ремонта. Это было сделано, как сообщили в администрации Симферополя, «в связи с тем, что вокруг капитального ремонта набережной реки Салгир и Малый Салгир возникает множество опасений, а зачастую и домыслов». И нужно признать, интернет-страница получилась небезынтересная. Там, кроме прочего, действительно можно задать интересующие вопросы, «высказать пожелания и конструктивные замечания» по поводу капремонта набережной Салгира и Малого Салгира. И общение между представителями подрядчика и горожанами идёт очень «плотное». Вот, к примеру, несколько любопытных моментов.

«Вопрос: Будет ли реанимирована система полива зеленых насаждений? Ответ: В рамках этого контракта эти работы не предусмотрены».

«Вопрос: Салгир вплотную подходит к окончанию перрона железнодорожного вокзала с южной стороны. Планируется ли реконструкция этого участка? Там полно мусора и небольшое болотце стоячей, загнивающей воды. Ответ: Планируется очистка русла до железнодорожного моста и восстановление ограждений».

«Вопрос: Я не специалист, но уверен на 100%, что заболачивание ряда местностей в Салгире происходит от нехватки уровня воды и ее „стоячего“ состояния, особенно это касается района гостиницы „Москва“. В этом районе всегда была плотина, которую спилили. Вопрос: предусмотрена ли установка плотины в районе гостиницы „Москва“? Без нее ваша чистка русла — трата денег. Ответ: Вы правы. По нашей информации, администрация города планирует заказать проект по восстановлению затворов и дна бетонного русла. На данный момент, чтобы приступить к этому, необходимо очистить русло от ила».

«Вопрос: Очень бы хотелось, чтобы к деревьям не было применено кронирование. Сохраните деревья в их нынешнем виде. Если обрезка необходима, подойдите к этому процессу очень деликатно. Ответ: Благодарим за беспокойство, всё учтём».

«Вопрос: Сохранились ли „Таблички здоровья“ на набережной? Если их демонтируют, планируется ли их реставрация и возвращение на набережную? Ответ: Все сохранившиеся на сегодняшний день таблички будут на своих местах».

«Вопрос: Там по реке плавали утки с утятами, похоже, им конец из-за чистки? Ответ: Не переживайте за уток с утятами, перед началом работ механизмов в реке их деликатно выводят за зону производства работ. По нашей информации, сегодня только взрослых особей около 60».

«Вопрос: Почему тротуарную плитку не поставить назад после реставрации, ведь она на протяжении почти столетия сохранилась в идеальном состоянии? Для чего ее заменять плиткой, как в центре, которая сыпется через неделю? Вы планируете, как и в центре города, ежегодный ее замен (на деньги из бюджета), ибо на больший срок она не пригодна? Ответ: В рамках нашего контракта планируется замена плитки. Предусмотрена укладка плитки от производителя: компании „Выбор С“. Эта компания имеет заводы в пяти городах РФ и предоставляет юридическую гарантию на 10 лет (по законодательству и нашему контракту — 60 месяцев). Плитка производится на оборудовании HESS (Германия)».