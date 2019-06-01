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Вне законаРасследования

Кладбищенские страсти

Насколько законно торгуют на «Абдале» надгробными памятниками?

В Крыму продолжают бороться с незаконными торговыми объектами. Наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ» получили письмо с подозрениями о том, что один из ритуальных магазинов на кладбище «Абдал» работает и, собственно, находится там незаконно. Также с этой проблемой пообещали разобраться и в районной администрации Симферополя.

За кем правда?

Напротив симферопольского городского кладбища «Абдал», над дорогой, стоит магазин, реализующий ритуальные товары — разнообразные могильные памятники. Журналисты, получив информацию о том, что магазин работает там без законных оснований, решили разобраться с ситуацией и, приехав на место, пообщались с владельцем НТО. Владелец ритуального магазина при этом убеждал, что торговое заведение располагаться на этой территории может. И основания на это имеет. «Эта территория находится в ведомстве Молодёжного сельского поселения, и у нас было оформлено временное размещение на предоставление информационных услуг», — сообщил журналистам хозяин магазина по продаже надгробных памятников.

Но чуть позже в администрации Симферопольского района журналистам рассказали совершенно обратное: этот объект расположен за границей населённого пункта, соответственно, находиться там на основании разрешения, которое выдала администрация сельского поселения, не может. В том смысле, что районная администрация просто не уполномочена распоряжаться этими землями. Кроме того, в администрации, заинтересовавшись данной информацией, сообщили, что их сотрудники прибудут на место и проведут проверку, ведь вышеупомянутое НТО работать в этом месте вроде как не должно.

Дмитрий Фисюк, начальник управления земельно-имущественных отношений и муниципального контроля администрации Симферопольского района:

«Согласно информации, предоставленной поселением, данный предприниматель на момент дачи ответов в администрацию района, деятельность не осуществляла. Учитывая, что в настоящий момент имеется информация о том, что деятельность продолжает осуществляться и объект не убран, нашими сотрудниками будет проведен плановый рейдовый осмотр данной территории. Также приняты меры реагирования, соответственно с компетенцией».

Хотят «спустить на тормозах»?

Спустя неделю журналисты телеканала снова выехали в район городского кладбища, и оказалось, что НТО продолжает вести торговлю как ни в чём не бывало. Что ж. Снова звонок в администрацию, и на том конце провода снова заверяют, что, дескать, ситуацию держат на контроле.

Дмитрий Фисюк:

«Мы выехали и пообщались с представителем муниципального контроля. Действительно объект НТО там находится. Мы написали письмо по мерам реагирования, и не исключено, что могли быть предоставлены недостоверные данные в сельский совет. Пока отчёта по этому вопросу нам не предоставляли. Но в рамках муниципального контроля сейчас организовывается проверка в отношении лица, владельца НТО».

Так что на момент подготовки этой статьи к печати картина складывается следующая. Во-первых, продолжается пресловутая бумажная волокита. Во-вторых, стационарный торговый объект, который, похоже, работает таки незаконно, не прекращает свою деятельность. И в связи с этим возникает вопрос: так ли эффективно с нелегальной торговлей в регионе работают власти, как они заявляют, и сколько ещё незаконно работающих павильонов можно встретить в окрестностях Симферополя?

Также, учитывая то, что ситуацию ответственные лица могут, что называется, «спустить на тормозах», журналисты намерены следить за её развитием.

Нина АРХИПОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года

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Просмотров: 130 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:28

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