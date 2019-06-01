Хрустальная мечта Севастополя

Утвержден проект планировки будущего культурного кластера в самом сердце города-героя

«Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о том, что эскизный проект севастопольского мега-масштабного культурного комплекса обсуждался зимой в Калининграде на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным. Планировалось, что он станет одним из четырех в нашей стране проектов подобного рода. Подобные центры также хотят возвести в Кемерово, в Калининграде и во Владивостоке. К делу по этому поводу ещё не перешли, но очередное слово сказано. Причём веское...

Проектирование и согласование

Сегодня данный проект уже согласован с Министерством культуры России. В документе уже обозначены точные места расположения архитектурных объектов, подъездные пути и так называемые красные линии. Планируется, что общая площадь благоустройства будущего культурно-образовательного центра от мыса Хрустального до Карантинной бухты будет составлять почти 60 гектаров. При этом основная часть территории будет отдана под зеленые насаждения. Сейчас в проекте предусмотрены 3 парковки на 480 машиномест. Но, по мнению губернатора города Дмитрия Овсянникова, их должно быть больше. Глава региона поручил проработать вопрос использования подземного пространства с федеральными органами власти.

Илья Пономарев, вице-губернатор Севастополя:

«Следующий этап — это рабочее проектирование, которое осуществляется фондом „Культурное наследие“. Работы эти уже начаты и с экспертным сообществом города обсуждались. Вопрос архитектурных решений еще находится в стадии проработки. Он обязательно будет вынесен на рассмотрение архитектурного сообщества города».

Напомним, что ранее эксперты поддержали создание в городе подобного центра, расходились они лишь во мнениях о его местонахождении. Так, председатель правления Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров рассказывал «КТ» о том, что предложенное место под строительство данного центра просто недопустимо и данный комплекс «убьет» уже имеющиеся неподалеку другие культурные объекты. Что же касается экономистов, то они отмечали, что, не имея соответствующей школы, строить на пустом месте подобного рода масштабное заведение просто не имеет смысла.

Алексей Тихонов, экономист:

«Если мы построим здание и назовем его хореографической академией, то вскоре у нас там будут появляться балерины а-ля Ульяны Лопаткины. Вопрос заключается в том, что без школы подобного рода такие вещи выстраиваются очень сложно».

Мнение жителей должны учитывать

С другой стороны, все эксперты сходились во мнении, что подобный центр нужен городу и что от его наличия хуже жителям уж точно не станет.

О том, что сегодня думают архитекторы об уже утвержденном и согласованном проекте, «Крымскому Телеграфу» рассказал бывший советник губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, член Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России Александр Измоденов: «Данный проект, безусловно, нужен городу, но в любом случае одним из приоритетов такого рода программ в Севастополе остаётся подчиненность их интересам большинства жителей города. Не может быть так, чтобы создание территорий общего пользования происходило без согласования с мнением местных жителей. А создавая эти территории, мы все точно понимаем, что границы их сохраняемы и главное — охраняемы.

Архитектор также отметил, что ещё одним важным аспектом является сохранность силуэтного режима города. Здесь не должно происходить нарушение высотности зданий. Не могут изменять этажность в спонтанном режиме, в зависимости от пожеланий заказчика. Все это — дальнейшие этапы обсуждения и продвижения данного проекта, и они предусмотрены действующим законодательством.

Александр Измоденов:

«Ну это совсем азбучная истина, и все про неё помнят — про усиление транспортной нагрузки на уличную сеть без расчётов, причем не подстроенное и подогнанное — а выполненное в рамках проекта планировки, вот зачем он и нужен. Во всяком случае, это необходимый этап и надо его пройти. Таким образом, все остающиеся вопросы должны и будут обсуждаться сначала в Союзе архитекторов Севастополя (я на это очень надеюсь), а затем и далее во всех сопричастных инстанциях, как это предусматривается федеральным законодательством. Утверждение проекта планировки, которое произошло, только даёт возможность работать дальше».

Специалист рассказал, что вопросы местонахождения и соотношения объектов в плане района, в том числе одного из главнейших параметров — высотности, обязательно будут обсуждаться уже внутри Союза.

Согласно проекту, планируется, что в составе комплекса будут размещены Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и Художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России. Его проектирование планируется завершить до конца 2019 года, сдать же последние крупные объекты хотят до конца 2023 года.