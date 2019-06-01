Навечно – чемпион

или Как «Зенит» в пятый раз выиграл первенство России, а наши соседи из Краснодара впервые поднялись на пьедестал почёта

Вот и завершилось 27-е первенство России среди клубов премьер-лиги 2018/19 годов. Пьедестал почёта заняли: санкт-петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и впервые в истории российского футбола наши соседи из ФК «Краснодар», а Кубок страны достался столичным «железнодорожникам». Причём, если «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России и завладел чемпионским призом навечно, то «Локо» в восьмой раз овладел хрустальным Кубком, установив новый рекорд нашего футбола.

Под влиянием Мундиаля

Год миновал после окончания блестяще прошедшего в одиннадцати городах нашей страны чемпионата мира — 2018, который, вне всяких сомнений, придал определённое ускорение мастерству наших игроков, а значит, и большинству клубов, участвовавших ныне в первенстве. Не случайно нынешнее первенство России в премьер-лиге на своих 240 матчах приняло в сезоне почти четыре миллиона зрителей, а футболисты провели в ворота соперников 516 мячей. Причём интересно, что рекордсменом по этим показателям стал последний, 30-й тур, восемь матчей которого посетило 166353 болельщика, ставших свидетелями 24 забитых голов. И это притом, что досрочно стал известен чемпион, да и по сути дела нерешённым оставался один, в крайнем случае, два вопроса. К тому же именно в этом туре произошло долгожданное событие для всех, кто любит футбол. После многолетней реконструкции вновь распахнул свои ворота московский стадион «Динамо». И теперь в столице у каждого из четырёх колес московской футбольной «телеги» — «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» — появились собственные современные стадионы, и это при наличии главного Олимпийского стадиона страны в Лужниках.

Страна сейчас имеет свыше десятка отличных стадионов, на которых должны играть все лучшие команды России. Поэтому днями было принято решение Российской премьер-лиги, что начиная с сезона 2020/21 годов в ней вместо привычных 16 клубов будут выступать 18. Причём не исключается и то, что некоторые команды могут поменять места своей дислокации и переехать в Нижний Новгород, Калининград, Сыктывкар, где к чемпионату мира — 2018 были построены отличные стадионы. Это позволит раньше начинать сезон и позже его заканчивать. А это поможет, в свою очередь, нашим клубам и сборной страны более комфортно чувствовать себя на международной арене, где россияне уже давненько не достигали призовых мест.

Последний бой, он трудный самый...

Предлагаем вернуться к заключительному туру завершившегося чемпионата, в котором предстояло решить только один существенный вопрос: кому достанутся серебряные и бронзовые медали: столичному «Локомотиву» или нашим соседям «Чёрным буйволам» из Краснодара? Эти два клуба имели одинаковое количество очков, хотя краснодарцы добились намного лучшей разницы забитых и пропущенных мячей +32, в то время как у «Локо» она составляла лишь +17. Однако у нас решили при равенстве очков, в отличие от подавляющего числа национальных первенств, высшее место присуждать не по разнице забитых и пропущенных мячей, а по личным встречам между конкурирующими командами. И здесь преимущество имели москвичи за счёт забитого мяча в проигранном матче в Краснодаре (1:2 и 1:0). Поэтому команде кубанского бизнесмена Сергея Галицкого, кстати, он был ярым сторонником этого нововведения, оставалось лишь надеяться только на то, что «железнодорожники» не выиграют на своем поле у «Уфы», которой предстояла переигровка за право остаться в суперлиге. Разумеется, при условии, что сами «буйволы» возьмут дома верх над «Рубином».

Благодаря меткому удару игрока сборной Швеции Виктора Классона в начале второго тайма, кубанцы одержали победу — 1:0. Но почти в это же время отличился и португальский «москвич» Мануэл Фернандеш, который красивейшим ударом со штрафного заставил капитулировать здорово игравшего голкипера «башкир» Александра Беленова — 1:0. После чего старейшине российского тренерского цеха Юрию Сёмину с его ребятами осталось уложить «серебро» в Кубок страны, а нашим соседям, кроме «бронзы», досталась желанная компенсация, как и москвичам, в виде путевки в Лигу чемпионов 2019/20 годов.

Ставший досрочно чемпионом России питерский «Зенит» и московские «армейцы» были заинтересованы, чтобы их молодые форварды, соответственно иранец Сердар Азмун и игрок сборной России Фёдор Чалов, завоевали «Золотую бутсу», вручаемую лучшему бомбардиру первенства. «Зенит» на родном стадионе переиграл красноярский «Енисей» — 4:1, и Азмун с пенальти забил один мяч, а ЦСКА на своей арене разгромил самарские «Крылья Советов» — 6:0, и Чалов дважды красиво поразил ворота соперников, и стал с 15 голами владельцем «Золотой бутсы».

Хотя, если говорить по большому счёту, московские «армейцы» и спартаковцы были огорчены, что «пролетели» мимо Лиги чемпионов и их уделом в грядущем сезоне будет только участие в Лиге Европы УЕФА. Там им составит компанию, как говорится, прыгнувший выше головы тульский «Арсенал», занявший почётное и не только для себя шестое место. Столь же лестную оценку заслуживает и занявший седьмое место «Оренбург», который уже не может удовлетворять маленький стадион в родном городе. И если бы такая проблема возникла, допустим, в США, то клуб переехал бы в другой город, где стадион больше на десять-двадцать тысяч мест.

Положа руку на сердце, можно утверждать, что минувшее первенство не увеличило авторитет таких уже признанных клубов, как грозненский «Ахмат», «Ростов», казанский «Рубин», екатеринбургский «Урал», который, кстати, вновь прорвался в финал Кубка России, но опять уступил московским «железнодорожникам».

Особого разговора заслуживает московское «Динамо». Вновь команда с огромным трудом зацепилась за двенадцатое место в чемпионате, что позволило ей избежать треволнений в переходных играх за сохранение места в премьер-лиге. Кажется, теперь динамовцы весьма серьёзно взялись за усиление состава команды, чтобы избежать всевозможных «осечек» в грядущем первенстве. В свою очередь прошли нелегкое испытание переходными играми самарские «Крылья Советов» и «Уфа», которые отстояли свои позиции в премьер-лиге в соперничестве с третьей и четвёртой командами ФНЛ из Томска и Нижнего Новгорода. В то же время главная лига распрощалась с хромавшими на обе ноги весь чемпионат махачкалинским «Анжи» и красноярским «Енисеем», которых заменили два сильнейших клуба из ФНЛ — ФК «Тамбов» и ФК «Сочи».

Вот какую о себе память оставил 27-й чемпионат России...