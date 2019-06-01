С чем и с кем отправимся в Минск?

На ринге в столице Белоруссии появятся двое крымчан

Казалось бы, ежегодный спортивный календарь перегружен до предела, начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря. И тем не менее спортивные федерации стараются отыскивать в нём «места», чтобы втиснуть новые турниры, причём высочайшего ранга, в которых с удовольствием принимают участие ведущие сборные мирового и континентального масштаба.

Европейские игры

Вот уже более ста лет спортсменов нашей планеты объединяют летние и зимние Олимпийские игры, которые проводятся раз в четыре года. Им предшествуют, тоже уже немалый срок, такие же летние Игры почти на всех континентах нашей планеты, которые спортсмены называют своими Олимпийскими играми. И только Европа в этом плане как-то не проявляла особой активности по проведению своих собственных Игр, носивших бы статус континентальных Олимпиад. Но бурное развитие спорта на других континентах в последнее десятилетие, которое заметно ослабило европейские государства в спортивном плане, заставило и их проводить тоже свои Европейские спортивные игры, пытающиеся копировать, в определённой степени, Олимпийские игры. Проводятся пока только летние Игры за год до старта всемирных Олимпиад, где мастера из 50 стран проводят генеральную репетицию перед предстоящими мировыми испытаниями. Но уже самым серьёзным образом рассматривается вопрос и о проведении раз в четыре года и зимних Европейских спортивных игр.

Однако, если желающих стать хозяевами престижных олимпийских состязаний, сулящих хороший доход в бюджетную кассу страны, всякий раз находится достаточное количество, то для проведения Европейских спортивных игр ЕОК (Европейский олимпийский комитет) приходится постоянно трудиться, как принято говорить, «в поте лица своего». Ведь их проведение, как правило, пробивает солидную «дыру» в госбюджете хозяина турнира. В этом имели возможность убедиться жители Азербайджана, который первым отважился принять у себя в Баку в июне 2015 года 6067 участников первых Европейских спортивных игр из 50 стран континента. Не случайно состязания прошли без особого внимания со стороны зарубежной прессы, которую больше интересовали внутриполитические дела в этом регионе, где столкнулись интересы соседей из Азербайджана и Армении, чем спортивные достижения европейских мастеров, боровшихся за 253 комплекта наград в 30 видах спорта.

В одни ворота

Так играли со всеми соперниками в общекомандном зачёте парни и девушки из сборной России «бакинского призыва». А ведь на них уже в тот момент началась активная атака со стороны ВАДА и МОК, стремившихся доказать, что наше государство якобы поощряет принятие допинга ведущими спортсменами страны. Наши спортсмены, зачастую выступавшие не в своих основных составах по тому или иному виду спорта (учтите, в одиннадцати из них разыгрывались лицензии на участие в играх XXXI Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро-2016), выступали блестяще. Они первенствовали в общекомандном зачёте, завоевав 164 награды (79 золотых + 40 серебряных + 45 бронзовых) и оставили за спиной сборные Азербайджана (21 + 10 + 20 = 51), Великобритании (18 + 10 + 19 = 47), Германии (10 + 17 + 33 = 60), Франции (12 + 13 + 18 = 43), Италии (10 + 26 + 11 = 47). И это притом, что наряду с олимпийскими видами спорта в программу Игр были включены — акробатика, аэробика, карате, самбо, ещё не имеющие олимпийского признания. Ну, а героиней стартов в столице Азербайджана стала молодая российская пловчиха Арина Опёнышева, завоевавшая семь золотых медалей Европейских спортивных игр.

Кто следующий?

Но когда в Баку подходили к концу первые игры, из Нидерландов, где должны были в июне 2019 года состояться вторые Игры, пришёл отказ правительства от проведения состязаний, из-за отсутствия средств. И сразу же нынешний президент Европейского олимпийского комитета словенец Янез Кочиячич стал подыскивать кандидатов на проведение Игр, вместо голландцев. В орбиту его активных поисков попали: Минск (Белоруссия), Глазго (Шотландия), Познань (Польша), Казань и Сочи (Россия), Стамбул (Турция). Наконец выбор пал на Казань. Но против кандидатуры столицы Татарстана выступил МОК. Именно в те дни было принято решение о «наказании» для России: не проводить на её территории крупнейшие международные состязания. Вот тогда-то все склонились в пользу Минска.

Однако белорусы сразу же предупредили, что не будут так щедро тратить средства на организацию и проведение Игр, как это делали азербайджанцы, хотя тогда страна переживала не лучшие времена из-за падения цен на нефть. Да, белорусы готовы были принять спортивные делегации всех 50 европейских государств, но немногим более четырёх тысяч спортсменов. Им было предложено вести сражение с 21 по 30 июня нынешнего года лишь за 199 комплектов медалей по 15 видам спорта. В число этих дисциплин вошли: акробатика, аэробика, бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, спортивная борьба (вольная, греко-римская, женская), велоспорт (шоссе и трек), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, лёгкая атлетика, настольный теннис, пляжный футбол, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, стрельба (пулевая и стендовая), стрельба из лука, самбо, художественная гимнастика.

Как видите, в программе Игр нет таких популярных дисциплин, как водные виды спорта (плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду), до минимума сведены игровые виды спорта, а у «королевы спорта» — лёгкой атлетики — разыгрываются лишь девять комплектов наград.

Известно, и это подтверждает президент Российского олимпийского комитета, многократный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, что сборная России отправится в Минск за первым местом в общекомандном зачёте и за 30 золотыми медалями. Состав нашей команды будет насчитывать около 220 спортсменов, среди которых пятеро носят титул олимпийских чемпионов. Хотим порадовать читателей нашего еженедельника, что на ринге в столице Беларуси, где одновременно с медалями Игр будут разыгрываться титулы чемпионов Европы-2019, выступят и наши земляки. Это симферопольцы — двукратный чемпион России (2016 и 2017 гг.) Вадим Кудряков (52 кг) и чемпион России-2018 Глеб Бакши (75 кг). К сожалению, в остальных видах спорта крымчане не войдут в состав сборной страны.