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СпецпроектОбзор прессы

Разглагольствуют и свыкаются

Запад интересуется «скифским золотом», номинирует крымский отель и всё больше устаёт от «украинских разборок»

На этой неделе зарубежные СМИ снова обратили внимание на судьбу коллекции крымских музейных ценностей, на очередные судебные разбирательства из-за полуострова, попытались нарисовать объективную картину пятилетнего пребывания Крыма в составе России и рассказали об очередном скандале из-за отеля.

Упражнения в объективности

Британское издание выпустило пространный материал, посвящённый жизни в российском Крыму. Общий тон статьи — «cпустя пять лет Крым всё ещё находится в подвешенном состоянии». Что имелось в виду под «подвешенным состоянием», из текста на сайте издания не совсем очевидно, но некоторые тезисы мы приведём, чтобы наши читатели могли сделать собственные выводы. Отметим только, что в некоторых моментах западные журналисты пытались сохранять объективность. Итак. «Западные официальные лица разглагольствуют о территориальной целостности, а тем временем свыкаются с новым статус-кво». «Российские чиновники радостно кричат, что они привели полуостров в порядок после того, как украинские власти довели его до запустения. Правительство, действительно, расщедрилось: две трети доходов Крыма и Севастополя поступают из федерального бюджета». «Мегапроекты (имеются в виду Крымский мост, новый аэропорт в Симферополе и трасса „Таврида“) изменили ландшафт». «Патриотический пыл угас. Эйфория окончательно прошла, но поддержка аннексии по-прежнему высока». «В регионе те же проблемы, что и в остальной части России: коррупция, плохое управление, инфляция, снижение зарплат». «В Севастополе местных жителей раздражает назначенный Путиным губернатор со стороны (даже на Британских островах уже слышен шум этой борьбы! — Ред.)». «На смену требованиям стабильности пришло стремление к переменам».

Скандальная премия

Неожиданные новости пришли на днях из Великобритании. Оказывается, организаторы престижной премии World Travel Awards, связанной с международным туристическим и рекреационным бизнесом, включили в число номинантов крымский отель Mriya Resort & Spa. И, конечно, это решение вызвало крайне негативную реакцию со стороны Украины.

В частности, посольство Украины в Великобритании осудило это решение, и соответствующий пост был опубликован в Twitter. «Мы осуждаем решение World Travel Awards о включении Mriya Resort & Spa в Крыму в число европейских номинантов в 2019 году. Это совместное спонсорство нарушения Россией международного права. С 2018 года санкции США были направлены против Mriya Resort & Spa...» — гласит, помимо прочего, сообщение.

Судьбу ценностей решат по-тихому

В статье «Четыре вещи, которые следует ожидать от предстоящей недели», британский сайт упоминает и «дело о скифском золоте», тем самым показывая, что эта тема стоит в ряду наиболее интересных для западной аудитории. В частности, речь о том, что 11 июня Апелляционный суд Амстердама готовился объявить решение по делу о музейных ценностях из Крыма, ставших в 2014 году заложниками политической ситуации и до сих пор не возвращённых из Голландии на полуостров. Рассмотрение апелляционной жалобы началось ещё в марте этого год: музеи Крыма не согласны с решением, которое в 2016 году вынес Окружной суд Амстердама (постановил отдать крымские музейные ценности Украине). Но теперь вердикт Апелляционного суда Амстердама появится на месяц позже и должен быть оглашен 16 июля, а не 11 июня, как это планировалось. «Решение будет только в письменном виде, открытого заседания не будет», — указали в пресс-службе суда.

Тлеет с неприятным запахом

Политический российско-украинский конфликт, выбравшийся «на просторы международных судов», не «полыхнул до небес», как ожидала украинская сторона, а продолжает тлеть с неприятным запахом. Всё более заметно, что коллективный Запад всё больше угнетают эти «разборки». «Особенно, когда после каждого очередного акта политической драмы ничего по сути не меняется. И всё скатывается в очередной политический фарс», — сообщает издание. И настоящий момент весьма хорошо иллюстрирует данную ситуацию. Дело в том, что на слушаниях в Гааге посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач заявил: Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России, в котором Киев обвиняет Москву в нарушении международных положений о борьбе с терроризмом и расовой дискриминацией. По его словам, иск должен быть отклонен «в силу отсутствия юрисдикции Международного суда», и российская сторона намерена это доказать. «Искусственный характер текущего разбирательства подтверждается тем фактом, что оно связано с двумя абсолютно разными ситуациями и, соответственно, представляет собой два разных дела», — обратил внимание Лобач. По его словам, первая часть обвинений связана с конфликтом в Донбассе, обвинения же в расовой дискриминации в Крыму связаны с попыткой Киева оспорить воссоединение полуострова с Россией, отметил дипломат. Ну, а Украина, естественно, против такого развития событий...

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года

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Просмотров: 57 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:44

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