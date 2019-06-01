Еврогостей посчитают осенью

В Крыму готовятся встречать важного чиновника из Евросоюза. Власти покажут открытость региона любому иностранному дипломату

Картина крымских новостей этой недели украсилась информацией о том, что будущей осенью (7-11 октября) полуостров посетит комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства иностранных дел по итогам заседания межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы. Официальный визит большого чиновника из Евросоюза, де ещё если Миятович сделает объективные выводы, может дать важный стимул в процессе признания российского Крыма за рубежом.

С надеждой на объективность

В сообщении российского МИДа, в частности, сказано: «Члены межведомственной комиссии были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Крым 7-11 октября». Ранее представители внешнеполитического ведомства пригласили Миятович на полуостров и выразили готовность организовать поездку в любое удобное для неё время. Собственно, после согласований удобными выдались именно эти дни. Здесь же стоит заметить, что госпожа комиссар Совета Европы по правам человека является независимым должностным лицом, в задачи которого входит надзор за соблюдением прав человека в странах СЕ. И от успешности результатов её визита в Крым, и от объективности восприятия происходящего здесь, в определённой степени зависит и успех процесса о признании статуса российского полуострова (хотя, если без иллюзий, процесс этот будет идти ещё долго).

И почти сразу же после появления данной новости, на неё отреагировали крымские власти. «Крымчане будут готовы к визиту. На самом деле нам даже готовиться не надо. Хотим, чтобы любой приезжающий сюда дипломат, чиновник из Евросоюза мог своими глазами убедиться в том, что здесь происходит. Прекратить тот поток лжи и вранья о том, что происходит в российском Крыму и дать достоверную информацию. Мы предоставим им такую возможность. Маршрут всем иностранцам, которые приезжают с конкретными целями, с политическими задачами, предоставляем выбирать самостоятельно. Говорим: пройдите там, где вы хотите, остановитесь и спросите, что люди думают о возвращении на историческую родину, услышите ответ, и просим, чтобы этот ответ был доведен до граждан тех стран, из которых они приехали», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, некоторые чиновники и дипломаты ЕС приезжают в Крым с целью «перевернуть все с ног на голову». «К сожалению, иностранные дипломаты приезжают с конкретными задачами — перевернуть все с ног на голову и представить все наоборот. Надеюсь, что все-таки честные чиновники когда-нибудь сюда приедут. Рассчитываем, что это даст результат. Например, в части возобновления международных рейсов в аэропорт Симферополь», — подчеркнул Аксёнов.

Кстати, Дунья Миятович, если всё-таки она приедет, конечно, будет не первым значимым представителем Евросоюза в Крыму. Например, в январе 2016 года Крым посетил представитель генерального секретаря Совета Европы Жерар Штудман. Во время визита он встретился с прокурором республики Натальей Поклонской и представителями других ведомств. Речь на встрече шла в частности о розыске пропавших людей, расследовании коррупционных преступлений, положении заключенных на полуострове, а также правах граждан Украины, находящихся в Крыму. «Мне показали и я сам убедился в тех усилиях, которые принимаются Российской Федерацией для улучшения ситуации в различных областях, в том числе в области образования. Нас очень обрадовало то, что нам показывали — ремонт школ, возможность обучаться на крымско-татарском языке, на украинском языке, подготовка учителей, инвестиции. Это все нас очень обрадовало», — заявил тогда Штудман. И хотя его выводы, его рассказы о происходящем в Крыму можно было назвать взвешенными, объективными, в целом антироссийской риторики на западе после его визита не убавилось...

С надеждой на перемены

...И здесь стоит смотреть правде в глаза. Увы, большинство стран Европы не признают факт возвращения Крыма в состав России в марте 2014 года, а на самих жителей полуострова, осуществивших в ходе референдума свободный выбор в пользу воссоединения с Россией, в декабре 2014 года наложили санкции и продлевают эти санкции под самыми надуманными предлогами до сих пор. Также с момента возвращения в Россию Крым не посетила ни одна официальная делегация политиков из стран ЕС. Тем не менее на полуостров неоднократно приезжали высокопоставленные политики из этих государств, однако в большинстве своем они подчеркивали, что визиты эти осуществляли как частные лица.

Кроме этого, ЕС запретил своему бизнесу инвестиции в экономику Крыма, приобретение на полуострове недвижимости, строительство инфраструктуры, финансировать крымские компании и предоставлять связанные с этим услуги. И это закреплено специальным документом. Что же касается туристической сферы, европейским операторам не разрешается предоставлять туристические услуги в Крыму, круизные суда не имеют права заходить в порты Крыма, кроме как в экстренных случаях, что относится ко всем кораблям, принадлежащим компаниям ЕС или под флагом стран Евросоюза. Также введен запрет на поставки отдельных видов товаров и технологий в Крым, что касается транспорта, телекоммуникаций, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов. «Техническая и посредническая помощь для строительства или обслуживания инфраструктуры в этих секторах также запрещена», — говорится в документе, принятом властями ЕС почти пять лет назад. И с тех пор, к сожалению, ситуация мало изменилась. Да, есть желание определённой части политиков в Европе, определённой части европейского бизнеса отменить санкции, и эти голоса становятся всё слышнее и увереннее, но пока это всё только разговоры... Собственно, всё вышеперечисленное — не новость для наших читателей. Мы упомянули это для того, чтобы дать, так сказать, полную картину той ситуации, при которой в Крыму ждут визита посланника Евросоюза. И надеются на позитивные перемены...