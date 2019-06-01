Всё худшее – детям?

В учебных и образовательных учреждениях полуострова кормят «просрочкой» и фальсификатом

На днях крымская прокуратура сообщила о том, что в двух школах, детском саду и колледже Симферополя были выявлены испорченные продукты. Казалось бы, что тут такого? Не досмотрели сотрудники пищеблоков — с кем не бывает. Может быть и так, вот только подобные инциденты случаются всё чаще. Возникает вопрос: чем кормят наших детей в образовательных учреждениях и когда наконец власти смогут гарантировать качество и безопасность этой еды?

Еда с признаками порчи

Недавние проверки прокуратуры выявили сразу в нескольких учебных учреждениях, в том числе дошкольных, продукты без маркировки. Это значит, что не представляется возможным установить ни их происхождение, ни состав, ни сроки годности. К слову, о последнем параметре: в пищеблоках были обнаружены также продукты с истёкшим сроком годности и с явными признаками порчи. Всем этим собирались кормить детей. К счастью, сотрудники прокуратуры успели вмешаться. В итоге против проштрафившихся работников госучреждений были возбуждены административные дела по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. Виновные должностные лица оштрафованы, а продукты изъяты.

Аналогичная ситуация не так давно имела место в Севастополе. Сотрудники прокуратуры Ленинского района города федерального значения обнаружили «просрочку» в холодильниках пищеблоков сразу семи учебных учреждений. Ревизия проводилась в целях проверки исполнения индивидуальными предпринимателями законодательства о безопасности пищевой продукции. Было установлено, что в пищеблоках ГБОУ «СОШ № 4», «СОШ № 22», «СОШ № 38», «СОШ № 43», «Гимназия № 1», «Гимназия № 7» и «Гимназия № 8», которые арендовались субъектами предпринимательства, допускалось хранение продуктов с истёкшим сроком годности, а также замороженной мясной и рыбной продукции, куриных яиц без маркировки и без контроля температурного режима. Кроме того, предпринимателями не были представлены декларации о соответствии на найденные в пищеблоках крупы. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района было внесено пять представлений.

Юрий Епанов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РК и Севастополю:

«Мониторинг качества питания в школьных и дошкольных учебных учреждениях регулярно проводится не только прокуратурой, но и специалистами Россельхознадзора совместно с общественниками. В результате этих мероприятий ситуация улучшается, процент фальсификата и небезопасной продукции среди отобранных проб уменьшился. Свои плоды даёт риск-ориентированный подход: наши специалисты работают с теми производителями и поставщиками, в отношении продукции которых есть замечания. Это делается в целях экономии бюджетных средств, выделяемых на отбор проб и проведение исследований. Наиболее пристальное внимание уделяется качеству мяса и мясных изделий, молока и молочных продуктов, а также куриных яиц. Работу по отбору проб в детских учреждениях Крыма и Севастополя необходимо продолжать, находить новые подходы. Совместными усилиями общественников, руководителей детских учреждений и всех профильных служб нужно добиться главного: чтобы на столах у малышей были исключительно качественные и безопасные продукты».

Вопиющее наплевательство

Ещё более кощунственной выглядит следующая «находка». Государственные ветеринарные инспекторы сектора ветеринарии Белогорского района регионального управления государственного ветеринарного надзора и взаимодействия Государственного комитета ветеринарии РК совместно с прокуратурой провели проверку ГБУ РК «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов». В пищеблоке были найдены сосиски, яйца и мороженые куры без сопроводительных документов, характеризующих их ветеринарно-санитарное состояние. То есть, опять же, происхождение этих продуктов неведомо, а безопасность не гарантирована. Ими, напомним, кормили воспитанников интерната — детей-инвалидов, многие из которых живут в учреждении постоянно и питаются только тем, что дадут в столовой.

По результатам допущенных нарушений ветеринарного законодательства составлены два протокола на должностных лиц на общую сумму 6000 рублей и вынесено предостережение на юридическое лицо. Потенциально опасная продукция уничтожена. Что ж, вот, кажется, мы и подобрались к корню проблемы. Судя по всему, преодолеть небрежность в отношении качества и безопасности продуктов, которыми кормят крымских детей, не получается потому, что закон очень уж мягок к нарушителям. Символические штрафы, изъятие некондиционного провианта, выписка формальных предписаний — вот, собственно, и всё, что грозит виновным должностным лицам.

Обед с битым стеклом и насекомыми

Ещё один пример циничного отношения к детям продемонстрировала администрация детского сада села Тепловка Симферопольского района. Родители стали массово жаловаться на посторонние предметы и насекомых в еде, которую давали детям.

Григорий Колодяжный, заместитель главы администрации Николаевского сельского поселения:

«Ко мне обратились жители села Тепловка, озвучили эту некрасивую ситуацию. При этом руководство детского сада нам ничего не сообщило, все молчат. А из родителей позвонили несколько человек, рассказали о ряде эпизодов, когда дети находили в еде какие-то части от банок, крышек. Также в пище попадались насекомые».

По итогам обращений глава администрации Николаевского сельского поселения Наталья Буць посетила детский сад и пообщалась с руководством, после чего «уволили виновного». В общем, родителям лучше с максимальной бдительностью относиться к качеству питания, предоставляемого в школах и детских садах. Судя по рассмотренным выше эпизодам (а это лишь те, которые случились недавно), администрации учебных учреждений не очень-то вникают, что происходит в пищеблоках.

Суррогаты и «пальмовые» массы

«Просрочка» и продукты без маркировки — это далеко не полный перечень того, что можно обнаружить на кухнях школ и детсадов. Исследования, проведённые в течение прошлого года, показали, что зачастую вместо молока, сливочного масла и творога детей кормят суррогатом из пальмового масла, говяжьего жира и других дешёвых ингредиентов.

Олег Егоров, председатель совета РОД «Объединение потребителей России в РК»:

«Могу сказать, что за время нашей работы количество фальсификата в школах и детских садах удалось уменьшить в четыре раза. Если в 2016 году доля некачественных продуктов составляла 40% от объёма исследованных, то сейчас речь идёт о 10%. Удалось изменить и подход к проведению торгов. Если раньше на них выходило до 20 участников, то сейчас их буквально три-четыре, причём в основном это крымские поставщики и производители. Хотя, к сожалению, и среди них всё ещё есть недобросовестные. У руководителей учебного учреждения есть все полномочия для борьбы с фальсификатом. По закону они обязаны расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если поставляемая продукция не соответствует заявленным требованиям. При этом поставщик попадает в федеральный реестр недобросовестных участников рынка. Это не в интересах предпринимателей — после включения в „чёрный список“ фирма не сможет получать государственные заказы и даже участвовать в конкурсах».

Среди особенно ярких случаев бессовестной поставки фальсификата в столовые крымских школ и детсадов, безусловно, нужно вспомнить об ИП Куликова Л. Ю. из Астрахани. За 2016-2017 годы фирма успела накормить наших детей молочным фальсификатом на 300 миллионов рублей. Лишь в прошлом году её удалось выжить с рынка. И то с боем: бюрократические заслоны надёжно защищали мошенников от привлечения к ответственности. На смену оскандалившемуся ИП тут же пришли новые ушлые дельцы. В частности, КТ «Ялтинский мясозавод», который одновременно выступает в качестве и производителя, и поставщика фальсификата. Причём после внесения этого предприятия в «чёрный список» за недобросовестную работу, фирма подала в суд на Федеральную антимонопольную службу, намереваясь вернуть себе право на участие в госзакупках. Мошенники, отлично понимая свою безнаказанность, ведут себя всё более дерзко.

Оно и не мудрено: внесением в «чёрный список» сейчас уже никого не напугаешь. Недобросовестные поставщики и производители тут же регистрируют дурно прославившиеся фирмы под новыми названиями и преспокойно продолжают сбывать фальсификат в государственные учреждения. Ещё два года назад федеральный Роспотребнадзор подготовил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за фальсификацию продуктов. К сожалению, они так и не были одобрены.

Мера воздействия — выдавливание

С другой стороны, в некоторых регионах России умудряются бороться с мошенниками и без этих поправок. Например, в ноябре прошлого года во Владимире поставщик фальсификата в бюджетные учреждения был привлечён к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и получил три года лишения свободы с конфискацией. Возможно, в Крыму не хватает некоего волевого решения властей и силовых структур для внедрения подобной практики?

Наталья Пеньковская, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю — главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю:

«Проблема в том, что пока к нам приходят документы о факте выявления фальсификата в том или ином учреждении, продукции в пищеблоке уже нет. Повторный отбор проб даёт нормальные результаты, и у нас просто не оказывается материала для передачи в правоохранительные органы».

Так и получается, что единственная мера воздействия на производителей и поставщиков фальсификата — «выдавливание» их с крымского рынка. Вот почему мы хотим обратиться ко всем читателям: если вам стало известно о поставках в школы и детские сады, в которых учатся ваши дети, фальсифицированных или некачественных продуктов, сообщите об этом в редакцию «Крымского телеграфа». Полученные сведения мы передадим в уполномоченные структуры, а о мошенниках расскажем всему полуострову.