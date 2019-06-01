Под крышей дома... своего

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Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как происходит признание права собственности на жилой дом. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Если дошло до суда

Право собственности на жилой дом, как и на другие объекты недвижимости, подлежит обязательной государственной регистрации.

В случае возникновения спора о праве собственности на жилой дом или невозможности его государственной регистрации, придется обращаться в суд с исковым заявлением.

В частности, обращение в суд потребуется в следующих случаях:

— жилой дом построен без необходимых разрешительных документов и является самовольной постройкой. Признание права собственности на такой дом возможно, если у гражданина есть права на земельный участок, допускающие строительство на нем жилого дома, жилой дом соответствует установленным требованиям, а его сохранение не нарушает права и интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан;

— гражданин наследует жилой дом, на который наследодатель вовремя не оформил документы о праве собственности. В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9, в зависимости от обстоятельств дела наследник может подать исковое заявление о включении имущества в наследственную массу и (или) о признании права собственности в порядке наследования;

— гражданин добросовестно, открыто и непрерывно владеет жилым домом как своим собственным в течение 15 лет (приобретательная давность). В этом случае подается иск о признании права собственности, если прежний собственник имущества известен, либо заявление об установлении факта владения имуществом как своим собственным, если прежний собственник неизвестен.

Необходимые документы

Во всех вышеперечисленных случаях составляется исковое заявление и подается в суд.

Если составление искового заявления вызывает сложности, то лучше обратиться за этой услугой к квалифицированному специалисту, которой составит правильно иск и соберет необходимые документы.

К исковому заявлению, как правило, прикладываются следующие документы:

1) копии искового заявления для ответчика и третьих лиц (при наличии);

2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны требования. В зависимости от конкретной ситуации такими документами могут, в частности, являться:

а) для признания права собственности на самовольную постройку:

— документы, которые подтверждают, что при возведении постройки не допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц;

— документы, подтверждающие, что гражданин принимал надлежащие меры для легализации постройки;

— документы, подтверждающие наличие прав на земельный участок;

б) для признания права собственности в порядке наследования:

— копия свидетельства о смерти наследодателя или иной документ, подтверждающий открытие наследства;

— документы, подтверждающие степень родства с наследодателем;

— документы, подтверждающие совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства;

в) для признания права собственности в силу приобретательной давности:

— документы, подтверждающие факт добросовестного, открытого и непрерывного владения жилым домом как своим собственным более 15 лет;

4) документ об уплате государственной пошлины

По общему правилу исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения жилого дома. При наличии технической возможности в суде документы можно подать в электронном виде на официальном сайте суда.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано.

В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу после рассмотрения судом такой жалобы, если обжалуемое решение не было отменено. Если решение суда первой инстанции было отменено или изменено и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно.

Решение суда об удовлетворении вашего иска является основанием для регистрации права собственности на жилой дом в органах Росреестра.

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