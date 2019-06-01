Письма, женщины и подушки

Бесценная житейская смекалка Михаила Зощенко, приобретенная им в Крыму

К середине 1920-х годов Зощенко стал одним из самых популярных писателей молодой Страны Советов. Его рассказы были востребованы среди представителей всех общественных слоев, а коллеги пытались вычислить формулу успеха. Горький считал, что секрет в правильном соотношении иронии и лирики, Чуковскому центром творчества Зощенко виделась его борьба с черствостью в человеческих отношениях. Но на самом деле Михаил Михайлович просто умел отдыхать в нужное время, в нужном месте, причем не расслабления ради, а для того, чтобы не дать расслабиться другим.

Среднестатистический курортник

Одним из наиболее характерных рассказов Михаила Зощенко 20-х годов литературоведы считают «Кузницу здоровья».

Рассказ этот, само собой, о Крыме, вернее о среднестатистическом курортнике, ожидающем, что после отдыха на полуострове его жизнь наверняка и насовсем изменится к лучшему. «Зощенко хотел показать нам, что даже простой, забитый обыватель способен „возродиться“ и стать открытым для общества человеком», — пишут в своих научных статьях ученые мужи. Современным пиарщикам полуострова, желающим привлечь в Крым как можно больше туристов, неплохо было бы учесть такой подход.

Хотя, на самом деле, рассказ не об этом. Зощенко слишком саркастичен, чтобы что-то рекламировать. Он просто приготовил для читателя то, что было под рукою, приправив «блюдо» из собственных наблюдений фирменной иронией и даже изрядной долей цинизма. Текст тщательно измельчен и напоминает эдакий салат из коротких фраз, чтоб читательскому мозгу удобнее было переваривать. Вот у кого бы поучиться современным блогерам, чтоб и популярно, и не слишком тупо и в лоб получалось.

Впрочем, судите сами:

«...Родственники видят — неладно с парнем. Стали насчет Крыма хлопотать. А то сам не может. Схлопотали.

Поломался, поломался парень, но поехал.

Полтора месяца его там держали. Купали и в ногу какую-то дрянь вспрыскивали.

Наконец вернулся. Приехал.

Это ахнуть можно было от удивленья. Морда, конечно, черная. Лопнуть хочет. Глаза горят. Волосья дыбом стоят. И вся меланхолия пропала... Крым — это форменная жемчужина, как человека обновляет!»

Покой нам только снится

Говорят, Крыму Зощенко обязан не только этим, бесспорно удачным рассказом, но и одной из своих наиболее ярких цитат: «Спи скорей — твоя подушка нужна другому».

Этот перл из более позднего литературного произведения, опубликованного во второй половине 30-х годов. Рассказ «Спи скорей» о путешественнике и его попытках уснуть в номере провинциальной гостиницы. Номер этот прямо-таки олицетворение плохого сервиса, в нем есть все «прелести», способные довести курортника до истерики — и разбитое окно, и лужа посреди помещения, и колченогая мебель, и прыгающая кавалерия клопов, и наплевательское отношения персонала, и скандальная соседка, и путаница с документами. В качестве колыбельной, чтобы все-таки как-то уснуть, герой рассказа повторяет фразу: «Спи скорей — твоя подушка нужна другому». Мол, эти слова якобы украшали Дом крестьянина в Феодосии, где измученный бессонницей страдалец отдыхал в прошлом году. Параллели, конечно, не совсем лицеприятны, однако то, что вышеупомянутая, в пух и прах раскритикованная гостиница в итоге осталась без конкретного адреса, уже хорошо. Хочется верить, что к Крыму она не имеет никакого отношения.

Псевдоним в помощь

Зощенко не любил шумихи вокруг своей персоны, не любил, когда его узнавали на улицах, и потому частенько использовал псевдоним.

Леонард Гендлин в своей книге воспоминаний «Перебирая старые блокноты» цитирует рассказ людей, знавших Зощенко лично: «У писателя были счастливые годы, когда он работал по целым дням, не разгибая спины. По-видимому, работа его бодрила. Именно в эту эпоху бывали такие периоды, когда он казался почти благодушным. Он не предавался дешевым соблазнам популярности, по-прежнему предпочитал оставаться в тени. Однажды мы с ним отдыхали на скамейке на Сестрорецком курорте. К нему подошла милая, застенчивая женщина и, путаясь, стала выражать свои нежные читательские чувства. «Вы не первая совершаете эту ошибку, — сказал Михаил Михайлович. — Возможно, я действительно похож на писателя Зощенко. Но я — Бондаревич».

О подобных случаях Гендлину рассказывал, к примеру, Валентин Стенич, талантливый переводчик, преданный литературе и «без остатка отдававший всю жизнь своему любимому Мише (Зощенко), его верный оруженосец и друг». По словам Стенича, Зощенко однажды прожил в Крыму целый месяц инкогнито, скрываясь под той самой фамилией «Бондаревич».

Великий конспиратор

Однако о своем самом ценном крымском опыте Михаил Зощенко весьма подробно рассказал сам в автобиографическом выступлении 1 апреля 1958 года на дне рождения у Корнея Чуковского. Зощенко утверждал, что его «мнимый разлад с государством и обществом» начался не с постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград», а с банального и очень личного происшествия на крымском курорте.

Дело было еще в 1935 году. У Михаила Михайловича случился тогда роман с «одной женщиной». Она была замужем и уже имела постоянного любовника, оттого он и решил перестраховаться. О том, где встретиться, условились следующим образом, мол, Зощенко заедет в Ялту, а там на почте его уже будет ждать письмо от дамы сердца до востребования с указанием места свидания. Но все пошло не так. «Чтобы проверить почтовых работников Ялты, я послал в Ялту „до востребования“ письмо себе самому, — говорил писатель. — Вложил в конверт клочок газеты и надписал на конверте:

М. М. Зощенко. Приезжаю в Ялту: письма от нее нет, а мое мне выдали с какой-то заминкой». Как оказалось, заминка вышла неспроста. Об этом Зощенко узнал 11 лет спустя. Тогда он ухаживал совсем за другой дамой. И вдруг оказалось, что она знает о его ялтинском письме гораздо больше той, ради которой и была устроена переписка с самим собой. Муж этой, второй, был в 1935-м работником ГПУ, и в этой организации информация о том, что литератор пишет письма сам себе, наделала много шума. Работники органов всячески изучали странное послание: перлюстрировали его, сфотографировали, долго вчитывались в текст вложенной газеты... В общем искали смысл. Не нашли, но осадок остался...

«Таким образом, вы видите, господа, что власть стала преследовать меня еще раньше, чем это было объявлено официально», — сделал вывод Зощенко. Видимо, несмотря на регулярные связи с замужними женщинами и богатый опыт по части курортных романов, конспиратор из него был никудышний. Еще бы, ведь он ради красного словца не только отца, себя не жалел.