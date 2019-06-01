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СпецпроектИстория

Письма, женщины и подушки

Михаил Зощенко (справа) в рабочем кабинете

Бесценная житейская смекалка Михаила Зощенко, приобретенная им в Крыму

К середине 1920-х годов Зощенко стал одним из самых популярных писателей молодой Страны Советов. Его рассказы были востребованы среди представителей всех общественных слоев, а коллеги пытались вычислить формулу успеха. Горький считал, что секрет в правильном соотношении иронии и лирики, Чуковскому центром творчества Зощенко виделась его борьба с черствостью в человеческих отношениях. Но на самом деле Михаил Михайлович просто умел отдыхать в нужное время, в нужном месте, причем не расслабления ради, а для того, чтобы не дать расслабиться другим.

Среднестатистический курортник

Одним из наиболее характерных рассказов Михаила Зощенко 20-х годов литературоведы считают «Кузницу здоровья».

Рассказ этот, само собой, о Крыме, вернее о среднестатистическом курортнике, ожидающем, что после отдыха на полуострове его жизнь наверняка и насовсем изменится к лучшему. «Зощенко хотел показать нам, что даже простой, забитый обыватель способен „возродиться“ и стать открытым для общества человеком», — пишут в своих научных статьях ученые мужи. Современным пиарщикам полуострова, желающим привлечь в Крым как можно больше туристов, неплохо было бы учесть такой подход.

Хотя, на самом деле, рассказ не об этом. Зощенко слишком саркастичен, чтобы что-то рекламировать. Он просто приготовил для читателя то, что было под рукою, приправив «блюдо» из собственных наблюдений фирменной иронией и даже изрядной долей цинизма. Текст тщательно измельчен и напоминает эдакий салат из коротких фраз, чтоб читательскому мозгу удобнее было переваривать. Вот у кого бы поучиться современным блогерам, чтоб и популярно, и не слишком тупо и в лоб получалось.

Впрочем, судите сами:

«...Родственники видят — неладно с парнем. Стали насчет Крыма хлопотать. А то сам не может. Схлопотали.

Поломался, поломался парень, но поехал.

Полтора месяца его там держали. Купали и в ногу какую-то дрянь вспрыскивали.

Наконец вернулся. Приехал.

Это ахнуть можно было от удивленья. Морда, конечно, черная. Лопнуть хочет. Глаза горят. Волосья дыбом стоят. И вся меланхолия пропала... Крым — это форменная жемчужина, как человека обновляет!»

Покой нам только снится

Говорят, Крыму Зощенко обязан не только этим, бесспорно удачным рассказом, но и одной из своих наиболее ярких цитат: «Спи скорей — твоя подушка нужна другому».

Этот перл из более позднего литературного произведения, опубликованного во второй половине 30-х годов. Рассказ «Спи скорей» о путешественнике и его попытках уснуть в номере провинциальной гостиницы. Номер этот прямо-таки олицетворение плохого сервиса, в нем есть все «прелести», способные довести курортника до истерики — и разбитое окно, и лужа посреди помещения, и колченогая мебель, и прыгающая кавалерия клопов, и наплевательское отношения персонала, и скандальная соседка, и путаница с документами. В качестве колыбельной, чтобы все-таки как-то уснуть, герой рассказа повторяет фразу: «Спи скорей — твоя подушка нужна другому». Мол, эти слова якобы украшали Дом крестьянина в Феодосии, где измученный бессонницей страдалец отдыхал в прошлом году. Параллели, конечно, не совсем лицеприятны, однако то, что вышеупомянутая, в пух и прах раскритикованная гостиница в итоге осталась без конкретного адреса, уже хорошо. Хочется верить, что к Крыму она не имеет никакого отношения.

Псевдоним в помощь

Зощенко не любил шумихи вокруг своей персоны, не любил, когда его узнавали на улицах, и потому частенько использовал псевдоним.

Леонард Гендлин в своей книге воспоминаний «Перебирая старые блокноты» цитирует рассказ людей, знавших Зощенко лично: «У писателя были счастливые годы, когда он работал по целым дням, не разгибая спины. По-видимому, работа его бодрила. Именно в эту эпоху бывали такие периоды, когда он казался почти благодушным. Он не предавался дешевым соблазнам популярности, по-прежнему предпочитал оставаться в тени. Однажды мы с ним отдыхали на скамейке на Сестрорецком курорте. К нему подошла милая, застенчивая женщина и, путаясь, стала выражать свои нежные читательские чувства. «Вы не первая совершаете эту ошибку, — сказал Михаил Михайлович. — Возможно, я действительно похож на писателя Зощенко. Но я — Бондаревич».

О подобных случаях Гендлину рассказывал, к примеру, Валентин Стенич, талантливый переводчик, преданный литературе и «без остатка отдававший всю жизнь своему любимому Мише (Зощенко), его верный оруженосец и друг». По словам Стенича, Зощенко однажды прожил в Крыму целый месяц инкогнито, скрываясь под той самой фамилией «Бондаревич».

Великий конспиратор

Однако о своем самом ценном крымском опыте Михаил Зощенко весьма подробно рассказал сам в автобиографическом выступлении 1 апреля 1958 года на дне рождения у Корнея Чуковского. Зощенко утверждал, что его «мнимый разлад с государством и обществом» начался не с постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград», а с банального и очень личного происшествия на крымском курорте.

Дело было еще в 1935 году. У Михаила Михайловича случился тогда роман с «одной женщиной». Она была замужем и уже имела постоянного любовника, оттого он и решил перестраховаться. О том, где встретиться, условились следующим образом, мол, Зощенко заедет в Ялту, а там на почте его уже будет ждать письмо от дамы сердца до востребования с указанием места свидания. Но все пошло не так. «Чтобы проверить почтовых работников Ялты, я послал в Ялту „до востребования“ письмо себе самому, — говорил писатель. — Вложил в конверт клочок газеты и надписал на конверте:

М. М. Зощенко. Приезжаю в Ялту: письма от нее нет, а мое мне выдали с какой-то заминкой». Как оказалось, заминка вышла неспроста. Об этом Зощенко узнал 11 лет спустя. Тогда он ухаживал совсем за другой дамой. И вдруг оказалось, что она знает о его ялтинском письме гораздо больше той, ради которой и была устроена переписка с самим собой. Муж этой, второй, был в 1935-м работником ГПУ, и в этой организации информация о том, что литератор пишет письма сам себе, наделала много шума. Работники органов всячески изучали странное послание: перлюстрировали его, сфотографировали, долго вчитывались в текст вложенной газеты... В общем искали смысл. Не нашли, но осадок остался...

«Таким образом, вы видите, господа, что власть стала преследовать меня еще раньше, чем это было объявлено официально», — сделал вывод Зощенко. Видимо, несмотря на регулярные связи с замужними женщинами и богатый опыт по части курортных романов, конспиратор из него был никудышний. Еще бы, ведь он ради красного словца не только отца, себя не жалел.

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года

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Просмотров: 21 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:05

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