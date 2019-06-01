Получить документы без стресса

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МФЦ Крыма начали предоставлять новые услуги Пенсионного фонда России

Во всех центрах «Мои Документы» Республики Крым с июня начали предоставляться новые услуги Пенсионного фонда Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ РК «МФЦ». Таким образом, список предоставляемых в центрах «Мои Документы» услуг пополнился такими федеральными услугами, как:

1. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению — заявитель обращается за назначением страховой пенсии (пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца, по достижению пенсионного возраста, и др.) или перерасчетом уже назначенной пенсии.

2. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению — оформление выплат по социальным услугам, перевод пенсионного дела из одного места в другое, прекращение выплаты пенсий. В случае, если пенсионер переехал жить в Крым, то именно в рамках этой услуги выплатное дело переводится по новому месту жительства лично или через законного представителя.

3. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии — в случае, если у пенсионера размер пенсии не достигает прожиточного минимума (на территории Республики Крым — 8370 рублей), то в рамках этой услуги подается заявление и в последствии предоставляется ежемесячная доплата до указанной суммы.

4. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста — за 5 лет до наступления пенсионного возраста (дающего право на назначение пенсии по старости), гражданин считается лицом предпенсионного возраста. Эта услуга актуальна, если заявитель хочет уточнить, относится ли он к лицам предпенсионного возраста, либо на работе или в учреждении необходимо подтверждение указанного статуса. Отметим, что услуга предоставляется в электронном виде.

В МФЦ Крыма для заявителей доступен бесплатный Wi-Fi.

Услуги доступны для физических лиц и не предоставляются в центре «Мой бизнес». Также напоминаем, что на сайте md-crimea.ru можно осуществить предварительную запись на прием, кроме того, талоны электронной очереди можно получить непосредственно в центрах «Мои Документы»!

При возникновении дополнительных вопросов о порядке предоставления услуг вы можете обратиться в контакт-центр ГБУ РК «МФЦ» по следующим телефонам: 8(3652)60-49-20 (многоканальный) и +7(978)950-94-50.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 532 от 14 июня 2019 года

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Просмотров: 86 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:13

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