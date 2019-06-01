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Устами ребёнка...

Несколько дней назад юный крымчанин отправил на «горячую линию» президента обращение, которое позже показал телеканал «Россия 24». Обращение, связанное с ремонтом одной из самых значимых симферопольских достопримечательностей – башни с часами на железнодорожном вокзале города, знаменитой своими таинственными «неправильным зодиакальными знаками». «Я хочу, чтобы эта башня была отреставрирована, потому что её части разрушаются», – в частности, сказал в своём обращении к президенту юный симферополец. Тревога мальчика понятна, ведь ещё в марте прошлого года Крымская железная дорога объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ башни с часами на железнодорожном вокзале Симферополя. Они предусматривают воссоздание декоративных элементов на крыше башни, реставрацию декоративной отделки сооружения, оконных и дверных заполнений, цоколя башни и облицовки стен. Также будут усилены и отремонтированы конструкции внутри башни и воссозданы колосья у звезды на её шпиле. Но пока это всё остаётся, увы, лишь словами, работы толком не начались, а состояние объекта постепенно ухудшается.

Однако, после показа этого сюжета на федеральном уровне, кое-что может «сдвинуться с мёртвой точки». Например, глава Крыма Сергей Аксёнов уже пообещал обратиться в федеральные ведомства, чтобы решить вопрос с ремонтом башни с часами. Аксёнов, впрочем, обратил внимание, что здание железнодорожного вокзала не принадлежит республике, а относится к ведению федеральных органов власти, поэтому Крым не может тратить деньги на ремонт здания, но: «Думаю, что такие вопросы по согласованию надо решать на местном уровне. Я переговорю завтра с федеральным министерством транспорта». Что ж, надеемся на лучшее...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:28

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