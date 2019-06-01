Говорят, что... чистке Салгира мешают вредители

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Столичная жительница, не пожелавшая назвать себя, сетует: «Многие слышали, а может, и видели, что сейчас занимаются чисткой Салгира. Наконец-то наш город приводят в порядок! Так вот на одном из участков работает мой муж, работает в Гагаринском парке. Мало того, что он постоянно наблюдает у реки пьющих людей, после которых на уже очищенной территории плавают остатки их роскоши (бутылки и т. д.). А когда случилась поломка погрузчика, мужу пришлось оставить его и уехать за запчастями. Вернувшись вечером, он увидел, что три колеса спущены. Их не просто прокололи, а порезали! Что же вы за люди такие? Вы ещё и чужое имущество поганите. Зачем?»