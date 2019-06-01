В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в военкомат боятся ходить из-за неудобных «удобств»

Симферополец Сергей И. шокирован уровнем сложности испытаний, уготованных потенциальным защитникам Отечества: «Говорят: «Театр начинается с раздевалки». А вот с чего начинается служба в армии... Единственный военкомат в Симферополе и его достопримечательности!»