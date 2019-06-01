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Говорят, что... в военкомат боятся ходить из-за неудобных «удобств»
Симферополец Сергей И. шокирован уровнем сложности испытаний, уготованных потенциальным защитникам Отечества: «Говорят: «Театр начинается с раздевалки». А вот с чего начинается служба в армии... Единственный военкомат в Симферополе и его достопримечательности!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года
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