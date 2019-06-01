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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в военкомат боятся ходить из-за неудобных «удобств»

Симферополец Сергей И. шокирован уровнем сложности испытаний, уготованных потенциальным защитникам Отечества: «Говорят: «Театр начинается с раздевалки». А вот с чего начинается служба в армии... Единственный военкомат в Симферополе и его достопримечательности!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:38

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