Говорят, что... в Новофёдоровке отдыхающие платят дважды

Говорят, тех, кто приезжают в Новофёдоровку, чтобы снять бунгало и спокойно отдохнуть у моря, одолевают толпы желающих принять оплату за этот нехитрый сервис. Сначала приходят одни собиратели арендной платы, затем другие, более убедительные, вооруженные кассовым аппаратом, но почему-то не выдающие чек. Чек, кстати, советуют бывалые, надо требовать в обязательном порядке, поскольку те же самые люди, что «забывают» его выдать, спустя короткий временной промежуток приходят с проверкой наличия документа, подтверждающего оплату. О том, что не мешало бы как-то помочь туристам уберечь себя от мошенников, пусть хотя бы в своей строго ограниченной должностными обязанностями зоне ответственности, люди с кассовыми аппаратами слушать не хотят. Предполагается, что отдыхающие взрослые люди, которые самостоятельно способны отличить грешное от праведного. Потому некоторым, увы, приходится платить дважды.