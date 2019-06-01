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Говорят, что... в Новофёдоровке отдыхающие платят дважды Говорят, тех, кто приезжают в Новофёдоровку, чтобы снять бунгало и спокойно отдохнуть у моря, одолевают толпы желающих принять оплату за этот нехитрый сервис. Сначала приходят одни собиратели арендной платы, затем другие, более убедительные, во­оруженные кассовым аппаратом, но почему-то не выдающие чек. Чек, кстати, советуют бывалые, надо требовать в обязательном порядке, поскольку те же самые люди, что «забывают» его выдать, спустя короткий временной промежуток приходят с проверкой наличия документа, подтверждающего оплату. О том, что не мешало бы как-то помочь туристам уберечь себя от мошенников, пусть хотя бы в своей строго ограниченной должностными обязанностями зоне ответственности, люди с кассовыми аппаратами слушать не хотят. Предполагается, что отдыхающие взрослые люди, которые самостоятельно способны отличить грешное от праведного. Потому некоторым, увы, приходится платить дважды. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года Еще статьи: Говорят, что... за отопление приходится платить дважды Предприниматели передрались из-за очереди? Говорят, что... распродают курортную недвижимость Говорят, что... отдыхающие на пляжах пачкаются мазутом Говорят, что... пляжи превратили в туалеты