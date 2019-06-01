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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... начали и бросилив столице с неба падают камни

Говорят, что в одном из районов крымской столицы на машины сверху летят камни. «Призываю жителей, проживающих по ул. Маршала Жукова, дом 39, проявить бдительность. 16.06.19, около 15:00, с крыши 39-го дома был скинут камень на мою машину. В полицию уже обращался. По камерам наблюдения были выявлены два парня, один в красной футболке. По моим предположениям, попали на крышу или через 3-й, или через 4-й подъезд. Так вот призываю всех жителей дома 39 обратить внимание на доступ к крыше дома, повесить замки, если есть возможность. Так как ваши машины тоже находятся внизу, ваши дети тоже будут гулять возле дома, то и в ваших интересах это тоже. Нужно всем принять меры».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года

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Просмотров: 75 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:43

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