Деревья, затворы и похитители плитки

Ход реконструкции набережной Салгира обсудили на региональном уровне

Почти месяц прошёл с начала эпохальной и долгожданной реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе. За это время подрядчик успел вытащить из русла несколько тысяч тонн ила и спилить сотни деревьев. Реконструкции подлежит 14-километровый участок набережной, а все работы планируется закончить за 100 дней. Во всяком случае, властями республики была поставлена такая задача. О том, как движется дело, говорили на очередном заседании Совета министров республики.

Работа в разгаре

Реконструкция набережной идёт сразу на четырёх участках. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж тротуарной плитки, замену ограждений и гранитного основания под ними, провести очистку вертикальных стен русла, вырубить деревья, которые нарушают его целостность, привести в порядок 35 мостов и все подземные пешеходные переходы. По оценкам специалистов, в ходе работ из русла реки будет вывезено около 50 тысяч тонн иловых отложений и мусора.

Наталья Маленко, глава администрации Симферополя:

«На сегодняшний день уже вывезено 9,8 тысячи тонн иловых отложений. Учитывая, что гидротехнические сооружения не находились в должном содержании более 30 лет, в русле на хаотично образовавшихся островах выросли деревья. Мы их насчитали 649, в основном в русле реки Малый Салгир. На сегодняшний день уже снесено 321 дерево. На остальных участках набережной деревья можно разделить на две категории: здоровые и аварийные. Последних — не более 5%. Если будет принято решение их снести, то осенью на их месте мы посадим молодые деревья».

Особого внимания требуют гидротехнические сооружения: многие из них вышли из строя и были частично разобраны на детали ещё много лет назад. Тем не менее, городские власти решили от них не отказываться — всё-таки затворы, смонтированные в русле реки, выполняли множество функций. И, кстати, если бы они исправно работали, глядишь, Салгир не превратился бы в болото, которое теперь с таким трудом приходится облагораживать. Как бы то ни было, глава республики Сергей Аксёнов поддержал инициативу Симферопольской администрации и поручил проработать программу реконструкции сооружений с республиканскими ведомствами. А на её реализацию даже обещал выделить средства из регионального бюджета. Тем временем некоторым горожанам не даёт покоя демонтированная во время реконструкции набережной плитка: уже были зафиксированы попытки её украсть. Дело в том, что, поскольку большая часть покрывавших пешеходную зону плит находится во вполне приемлемом состоянии, городские власти приняли решение об их повторном использовании во дворах многоквартирных домов. Чтобы всё было честь по чести, демонтированное мощение актируют и вывозят на склад. По крайней мере то, что удаётся отбить у предприимчивых граждан. Например, уже на третий день после начала демонтажа плитки часть её внезапно испарилась. Вскоре в социальных сетях появились фотографии двора, где её спрятали. Горадминистрации пришлось конфисковать украденное и впредь бдительнее следить за сохранностью муниципального имущества.

Новый мусорный маршрут

Похищение плитки — не единственный казус, связанный с реконструкцией набережной. Возмущение общественности вызвал тот факт, что подрядчик вывозил извлечённые из русла ил и мусор не на полигон в селе Тургенево, как полагается, а на давным-давно закрытую свалку в Каменке.

Судя по всему, подобных инцидентов больше не случится: на заседании правительства Сергей Аксёнов объявил о прекращении вывоза мусора на сортировочную станцию в Каменке. Таким образом, полигон будет полностью закрыт. Правда, пока не ясно, где теперь будет происходить сортировка мусора. По словам главы Крыма, станцию перенесут либо на полигон в Тургенево, либо в другое место, достаточно отдалённое от жилого фонда. Вплоть до того, что даже транспортировка мусора не будет проходить через жилые кварталы.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Нахождение сортировочной станции вблизи жилого массива — это неправильно с точки зрения соблюдения законодательства. Логично предположить, что никто из нас не дал бы согласия, чтобы под боком находился мусоросортировочный комплекс. На прошлой неделе прошло совещание, на котором присутствовал глава „Российского экологического оператора“. Мы договорились, что в Крыму будут обкатывать модель, когда региональный оператор в полном объёме государственный. На федеральном уровне пока нет единой модели и подхода по уборке мусора, поэтому Крым станет первым регионом, для которого будет разработана новая технология по сбору и утилизации отходов. Задача одна: при том же тарифе (50 рублей для городов, 40 — для сельской местности) повысить качество уборки и вывоза мусора».

Неутолимый голод

Также крымский Совмин обсудил и проблемы в сфере здравоохранения. В частности, то, что на реконструкцию, модернизацию и установку новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий направят миллиард рублей. Правда, эта сумма будет распределена на несколько лет.

Увы, установка и модернизация зданий не решит главную проблему крымской медицины — кадровый голод. По данным министра здравоохранения РК Александра Голенко, по целевым программам, призванным привлечь медработников на полуостров, на работу были приняты 299 врачей. Среди мер поддержки запланированы траты в размере 780 млн руб. в год — на ежемесячные доплаты врачам, фельдшерам и медсёстрам, плюс ещё 58 млн руб. на компенсацию оплаты услуг ЖКХ сельским медикам. По словам главы Минздрава, благодаря принятым крымским правительством мерам, отток врачебных кадров наконец прекратился и даже наблюдается некоторый их прирост. Его коэффициент, правда, пока составляет всего 3,5%. Несмотря на огромные суммы, вложенные в меры привлечения врачей на работу в Крыму, их дефицит по-прежнему колоссален. 598 ставок остаются вакантными — показатель, близкий к катастрофическому.

Сергей Аксёнов:

«Мы не продвинулись в вопросе решения проблемы дефицита кадров — прорыва нет. И очереди в учреждениях здравоохранения остались, и отсутствие специалистов — надо говорить правду. Нужно в течение месяца разработать меры дополнительной поддержки медицинских работников».

По мнению главы крымского правительства, решить проблему можно было бы, приняв закон об обязательной отработке по распределению выпускниками бюджетных отделений вузов.