Не такая уж смертоносная...

Безопасно ли ездить по «Тавриде»?

Мы уже писали о том, что после запуска движения по трассе «Таврида», соединяющей Крымский мост с Симферополем и Севастополем, аварийная ситуация в республике стала стремительно ухудшаться. Обеспокоенные власти даже задумались о том, чтобы перевести движение пассажирских автобусов с новой трассы на старую дорогу. А профильный министр и вовсе призвал «малоопытных водителей» держаться от «Тавриды» подальше.

Почему опасно?

С января по май этого года сотрудники ГИБДД уже успели зафиксировать на «Тавриде» более 60 ДТП. В них погибли 19 человек, ещё 100 получили травмы. Причина большинства аварий, согласно официальной статистике, — «лобовые» столкновения. Сейчас на трассе всего две полосы — по одной в каждую сторону. В 2020 году, когда дорогу полностью введут в эксплуатацию и она станет четырёхполосной, встречной полосы как таковой не будет. Однако пока именно она является главным источником проблем. При этом автолюбители считают, что обгоны на трассе разрешены в самых неподходящих местах: на поворотах, на спусках и подъёмах, в общем — в местах с малой обзорностью. К сожалению, далеко не все водители это понимают и идут на обгон, не задумываясь о возможной опасности.

Ещё одна проблема — отсутствие обочины, которая могла бы помочь избежать столкновений и спасти множество жизней.

Григорий Назаров, пресс-секретарь генерального подрядчика строительства «Тавриды» АО «ВАД»:

«Снимать барьерные ограждения, установленные для безопасности водителей, никто не будет, поэтому съехать с дороги где угодно не получится. Однако основная причина аварий связана с грубым нарушением скоростного режима и правил дорожного движения. Люди, выезжающие на новое дорожное полотно, забывают о том, что едут по строительной площадке, где ещё продолжаются работы и до конца следующего года действует ограничение скоростного режима в 60 км/час. Обгоны через сплошную, большегрузы на встречной полосе, выезд на „Тавриду“ с второстепенной дороги без учёта требований знаков приоритета — это картина, которую часто можно видеть на участке, открытом для движения».

Сейчас, по мнению официального представителя ВАД, ситуация начинает выравниваться благодаря интенсивной работе ГИБДД: ведомство увеличило число мобильных групп на участке от Керчи до Симферополя. Ещё одним дисциплинирующим фактором служит рост количества камер фиксации, установленных на новой трассе.

Все на старую трассу!

А вообще, если верить статистике, опубликованной на официальном сайте Госавтоинспекции (stat.gibdd.ru), обстановка на крымских дорогах не так плоха, как кажется. Если сравнить отчётные данные за пять месяцев нынешнего и прошлого года, выясняется следующее. С января по май 2018-го в республике произошло 688 ДТП, в которых 103 человека погибли и 923 были ранены. За аналогичный период этого года ситуация следующая: произошло 594 ДТП, в которых погиб 101 человек и 797 были ранены. Получается, что аварий стало меньше, снизилось, соответственно, и число людей, в них пострадавших.

На это можно возразить, мол, речь ведь идёт о данных по всему Крыму: может быть, аварий в целом и стало меньше, но их локализация теперь сосредоточена в районе «Тавриды»? Статистика даёт ответ и на этот вопрос. По данным ГИБДД, самыми опасными являются дороги в Симферополе и Симферопольском районе, а вовсе не строящийся автобан.

Тем не менее, министр транспорта РК Сергей Карпов советует малоопытным водителям избегать поездок по строящейся трассе. По мнению чиновника, некоторые автомобилисты устают в дороге и не справляются с управлением на «Тавриде», что и приводит к серьезным авариям.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«Старая трасса, которая идёт от Феодосии, находится в хорошем состоянии. В этом году установлено освещение во всех населённых пунктах, через которые она проходит. Работают объекты сервиса и автозаправочные станции. Поэтому рекомендую для более комфортного перемещения, особенно малоопытным водителям и тем, кто перевозит группы людей, в этом сезоне пользоваться старой трассой, чтобы снизить нагрузку на „Тавриду“. Также разделение трафика позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий».

Сделать понятной и безопасной

Между тем, некоторые эксперты убеждены, что «Таврида» не должна превращаться в представлении водителей в некий смертоносный путь, который следует объезжать десятой дорогой. Зачем тогда вообще её строить, если власти ещё до окончания работ ставят на трассе клеймо потенциально опасной?

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК:

«Говорить о трассе как о стройплощадке, требующей особой осторожности, конечно, хорошо, но две полосы, согласно госконтракту, уже введены в эксплуатацию по временной схеме. Другое дело, что организация дорожного движения там разрабатывалась непрофессионалами. Установленное ограничение в 60 км/ч нужно, прежде всего, для снятия ответственности за случающиеся там ДТП. Между тем на трассе есть прямые участки, где можно увеличить скорость движения до 90 км/ч и тем самым повысить пропускную способность. Технические объезды, изменения полос движения, перенаправление транспортных потоков, связанные со строительными работами, не всегда освещены, дорожные знаки и разметка нечитаемы, световой сигнализации о приближении к опасному объекту нет. Поэтому я считаю, что чиновники должны, прежде всего, сделать дорогу понятной и безопасной для водителей, а не направлять их в объезд».

Кстати, если вы также считаете, что на новой трассе что-то недоработано, фиксируйте все замеченные недочёты и отправляйте в Службу автомобильных дорог РК. Специалисты ведомства рассмотрят ваши предложения и при необходимости дадут предписание устранить выявленные недоделки.