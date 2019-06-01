Как напоить полуостров

Власти республики не хотят днепровской воды

Долгая история поиска возможностей водообеспечения Крымского полуострова, где, особенно на севере, от водной блокады пострадало сельское хозяйство, разрешилась довольно резким пассажем. Уже который год с минимальным, если говорить откровенно, успехом предпринимаются попытки восполнить дефицит воды, возникший после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала и усугубившийся в мае 2017-го, когда закончилось строительство украинской дамбы на границе с полуостровом. Но «победа здравого смысла» в том смысле, что соседняя страна рано или поздно, но всё-таки начнёт поставки воды на полуостров, ещё существовала как некий вариант. Теперь, похоже, даже гипотетически этого варианта нет...

Неблагонадёжная жидкость

Как стало известно на этой неделе со слов руководства госпредприятия «Вода Крыма», крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу. «Мы днепровскую воду технологически не сможем обработать — всё, поезд ушел. Старые очистные сооружения доживают своё, мы их „донашиваем“ в расчёте на переход на новые технологии. Старые технологии для нас убыточны, мы много теряем на промывке, расходуется огромное количество электроэнергии и химреагентов», — безапелляционно заявил гендиректор предприятия Владимир Баженов. Кроме того, по его словам, есть вопросы к качеству воды. «Днепр теперь является мощнейшей канализацией всей Украины. Из того, что я в том числе в СМИ читаю, представляю, в каком состоянии находятся их очистные сооружения, насколько там все нехорошо и с экологией. И не забывайте, что Украина — страна аграрная, и нет такого сельхозпроизводителя, который выращивает что-то без ядохимикатов. А специфика левого и правого берега Днепра такова, что все это все равно стекает в реку. Поэтому оценить качество воды я не возьмусь», — добавил он. Насколько взвешены при этом рассуждения руководителя «Воды Крыма»? Действительно ли всё так плохо? Чуть позже мы вернёмся к этому вопросу. Однако реальное положение дел таково, что на полуострове действительно все новые и строящиеся очистные сооружения уже рассчитаны на другие стандарты. «Красноперекопск, Красноперекопский район, Саки и Евпатория получают воду с очень высокой степенью минерализации. Владимир Владимирович Путин в мае прошлого года определил ряд нацпроектов, в том числе „Чистая вода“. И вот только нашей республике, только для этих четырёх регионов для приведения этой воды к стандартной по нацпроектам выделено 3,6 млрд рублей. И мы уже сейчас делаем феодосийские очистные сооружения, керченские, они уже спроектированы, они уже в монтаже», — говорит Баженов.

Против днепровской воды выступил на днях и спикер крымского парламента. «От Украины нам вода не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, поступавшая в Крым, способствовала росту онкозаболеваний. Что там льётся, никто не контролирует. Со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли, в Крым. Пусть они сами разбираются со своими проблемами», — заявил Константинов. По его словам, даже если встанет вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым, необходимо уделить особое внимание ее очистке и измерению содержания вредных веществ. Но, учитывая политический аспект проблемы, этот вариант вряд ли когда-нибудь действительно появится в повестке.

Просят не волноваться

Впрочем, как можно полагать, в качестве некоего утешения прозвучала и другая информация. В частности, о том, что, мол, восстановление работы Межгорного водохранилища снимет риски нарушения стабильного водоснабжения полуострова. Речь о том, что хотят «замкнуть» на это водохранилище реки Салгир, Бельбек, Альму и Качу. И таким образом Межгорное водохранилище вновь будет задействовано в обеспечении Симферополя и ряда других городов Крыма водой к 2024 году. Сейчас Симферополь обеспечивается за счет водохранилищ естественного стока — Симферопольского, Партизанского и Альминского. С момента возвращения Крыма в Россию проблем с их наполнением не было, но в ближайшие годы ожидается засушливый период. Дефицит воды в этих водохранилищах будет покрываться за счет Межгорного. «На сегодня по тому проекту, который мы предложили, предусмотрена полная реконструкция основания Межгорного водохранилища, его углубление, гидроизоляция и замена трубы, которая связывает водохранилище и Симферополь — она пять лет без воды, коррозия 100%», — сообщает руководство «Воды Крыма». Трубу предложили сделать меньшим диаметром и в пластике. Количество воды, которое можно в это водохранилище закачать — 35 млн кубометров, это ресурс упомянутых рек в паводки. «Этого хватит для обеспечения в засушливые годы Симферополя, Сак, Евпатории и Севастополя, его северной части», — уверяет гендиректор «Воды Крыма». Кстати, реконструкция гидротехнических сооружений водохранилища финансируется за счет федерального бюджета и общая сумма «денежных вливаний» составит 25 млрд рублей. Но, опять же, насколько все эти планы и обещания будут воплощены в жизнь, насколько реальная картина совпадёт со словами чиновников? И не получится ли так, что в самый (как всегда) неподходящий момент Крым будет испытывать жажду? Причём речь тут может идти не только об аграриях, а о жителях крупных городов.

Простого решения нет

Сначала — небольшая историческая справка. Итак. Раньше Украина обеспечивала почти 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. А теперь — информация, так сказать, к размышлению. После возвращения Крыма в РФ подача воды по каналу в республику полностью прекратилась — Украина осуществила так называемую водную блокаду полуострова. Деяние, безусловно, варварское. И возникла, естественно, проблема водоснабжения восточного и северного Крыма, которую за минувшие годы частично удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин. Акцентируем — частично решить.

В этой связи, суммируя комментарии множества экспертов, сделанные за несколько лет, можно сделать вывод, что простого решения проблемы дефицита водоснабжения аграрных потребностей полуострова уже нет. И вопрос этот решать придется долгие годы. Кроме того, за минувшие годы проблемы увеличились и «размножились». К примеру, начали бурить артезианские скважины для обеспечения водой сельского хозяйства. Но подъем артезианской воды в зону, в которой нет возможности создания системы промывного земледелия, смывающего поднятую из глубины соль и рассаливающего почвы, явился причиной так называемого «опустынивания». Прежде крымские аграрии не хуже были осведомлены о наличии подземных вод, однако делали всё возможное, чтобы не дать возможности этим водам попасть на поверхность, артезианские скажины использовались для бытовых нужд, но ни в коем случае не для сельскохозяйственных работ. Но... Политика взяла верх. Также негативно специалисты оценивают и вариант опреснения морской воды для нужд сельского хозяйства. «У этого варианта нет решения по одной причине — непонятно, куда сбрасывать рапу. В море — нельзя, на сушу — невозможно, в космос она не поднимается», — говорят специалисты.

Кроме этого, высказывается мнение, что даже при самом благоприятном развитиии ситуации, сейчас на рекультивацию обезвоженной территории потребуется намного больше воды и главное — необходимо создание схемы её сброса за пределы территории, чтобы хоть как-то начать снижать засоление почв. А никакой другой воды поблизости, кроме днепровской, не наблюдается... Правда, чиновники рассматривают проект переброски объемов воды из реки Кубани (в 2015 году эту идею обсуждали и пришли к выводу, что проект переброски воды из Кубани менее выгоден с экономической точки зрения, чем подъем воды из крымских источников, но за три года экономически выгодный вариант так и не оправдал себя), но уже сегодня кубанская вода расходуется на 20% больше обоснованной нормы.

И тут самое время вернуться к тем заявлениям, которые были сделаны, в частности, руководством «Воды Крыма». Так нужна ли полуострову вода Днепра или нет? Какой ответ будет взвешенным и честным?..

А как у них?

От перекрытия Северо-Крымского канала досталось и Украине. Несколько дней назад стало известно, что Херсонской области грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. По его словам, районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом насосы, которые обеспечивают его работу, за пять лет вышли из строя, а на ремонт деньги не выделяются.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья — экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, — сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — написал украинский экс-депутат в социальной сети «Вконтакте». Также он не исключил, что если ситуация не изменится, то в приграничных украинских сёлах начнутся эпидемии различных заболеваний. Есть и такой комментарий с украинской стороны: «Без восстановления водоснабжения Крыма Херсон для Украины как сельскохозяйственный регион может быть потерян в ближайшие несколько лет, произойдет его опустынивание, а переносимая с полуострова соленая пыль похоронит херсонское земледелие на долгие годы, если не навсегда».