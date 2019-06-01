«Вас разводят»

В Севастополе вновь продают билеты на бесплатный день ВМФ

Традиционно каждый год в последнее воскресенье июля в Севастополе празднуют День военно-морского флота. Пожалуй, это одно из самых красочных и массовых представлений, которое разворачивается прямо в центре города. Ежегодно шоу посещает около сотни тысяч человек. В программу мероприятия входит парад кораблей, пуски ракет, военно-спортивное шоу, театрализованное представление и многое другое. Для многих горожан и гостей города этот праздник всегда был и остается, пожалуй, самым запоминающимся событием лета. Но есть компании, которые пытаются заработать на абсолютно бесплатном празднике и чуть ли не каждый год пытаются продавать билеты гостям Севастополя.

Типичные примеры

В этом году одной из таких доверчивых туристок стала Мария. «Мы с моим молодым человеком недавно перебрались в Севастополь из Новосибирска. Прежде чем сюда переехать, я много слышала про празднование Дня ВМФ, и мне всегда очень хотелось посмотреть и парад кораблей, и спортивное шоу. Поэтому, когда я увидела в Интернете объявление о продаже билетов на этот праздник, то, не задумываясь, решила их приобрести. После их получения на руки меня смутило само название билетов — „пригласительные“, и я решила проверить, насколько их реализация законна. Я уже только потом узнала, что, оказывается, представление абсолютно бесплатное, а пригласительные выдаются Минобороны РФ специально приглашенным гостям», — рассказывает девушка.

К сожалению, Мария далеко не единственный пример того, как недобросовестные фирмы пытаются нажиться на доверчивых людях. Это просто типичный случай. К примеру, в прошлом году в городе так же продавали места на праздник в кафе и на трибунах центра физической подготовки Черноморского флота. Споры и полемика в сети об этом идут уже не первый год, но результат остается тем же: мошенники наживаются на доверчивых гостях.

«Я попалась на эту удочку еще год назад. Тогда я тоже купила билеты на День ВМФ, но когда пришла на праздник, то на трибуны меня не пустили и сказали, что пригласительные, которые мне продали, — фальшивка и не имеют никакой силы. В итоге мне пришлось смотреть праздник, стоя в толпе вместе со всеми», — рассказывает другая жительница Севастополя, Елена.

На чистую воду

В этом году продажей билетов на День ВМФ занялась некая фирма (данные которой имеются в распоряжении «КТ»), информация об этом размещена на сайте этой фирмы. При этом, как следует из переписки, стоимость билетов зависит от выбранного покупателем сектора и составляет от 2,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб.

При продаже билетов Марии и ее другу, в переписке с турфирмой, были озвучены следующие тарифы и информация: «Места предоставляются на двух террасах слева от Памятника Затопленным Кораблям. Вид один из лучших в городе. Ориентировочная стоимость в 2019 году ниже. На террасе № 1 Сектор А: Ряд 1 и 2 — 4000 руб. Сектор Б: Ряд 1 — 3500 руб. Ряд 2 — 3000 руб. Сектор В: Ряд 1 и 2 — 3000 руб. На террасе № 2 Сектор А: Ряд 1 — все места забронированы. Ряд 2 — 4500 руб. Ряд 3 — 4000 руб. Сектор Б: Ряд 1 — 4000 руб. Ряд 2 — 3500 руб. Ряд 3 — 3000 руб. Ряд 4 — 2500 руб. Сектор В: Резервный — не бронируется. Цена посадочного места единая для детей и взрослых. Если Вы желаете забронировать места, напишите в ответ, какие места Вас интересуют».

Как только Мария узнала о том, что праздник на самом деле бесплатный, она со своим другом-юристом решила провести проверку и вывести дельцов на чистую воду.

Антон Тихонов, юрист:

«В настоящий момент мною проводится проверка на предмет присутствия признаков противоправных действий по факту продажи пригласительных билетов на День ВМФ в Севастополе, проводимый 28 июля 2019 года. Некая организация осуществляет продажу пригласительных билетов на этот праздник, но, согласно информации, размещенной в сети Интернет, билеты являются пригласительными и раздаются бесплатно. Однако в социальных сетях размещается предложение об их покупке. В связи с чем написано заявление в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет законности распространения указанных билетов данной компанией. Стоит отметить, что на билетах имеется символика Военно-морских сил России и телефоны, принадлежащие турфирме. Таким образом, можно сделать вывод, что между Минобороны России и этой фирмой имеется некий договор на платное распространение билетов, тогда остается вопрос: почему они являются пригласительными?»

В Министерство обороны РФ Антон Тихонов написал письмо прямо на сайте с помощью специальной формы. Ответ не заставил себя долго ждать: «Вас разводят, платных билетов на трибуны не существует. А день ВМФ празднуется в последнее воскресенье июля, 28.07.2019. С уважением, Рулёв mailto:ps-sev@mil.ru», — сказано в переписке.

Вот и получается, что почти ежегодно многие компании пытаются заработать на доверчивых гостях города и продать им билеты на абсолютно бесплатный праздник. Сегодня заявление с просьбой проверить законность продажи билетов направлено в прокуратуру города. Юрист рассказал, что мест на трибунах, реализуемых компанией, более 400 и, учитывая их стоимость, а также сам факт незаконности их продажи, данные действия фирмы могут быть квалифицированы как мошенничество в крупном или даже особо крупном размере.