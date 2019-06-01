«Оборонка» буксует, подлодки множатся

Почему оборонно-промышленные предприятия полуострова не решают свои проблемы?

Информационная картина этой недели неожиданно дополнилась новостями о неважном состоянии дел у крымских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Неожиданными, для обычных крымчан, новости выглядят из-за того, что прежде официальные заявления о положении в этой сфере были достаточно оптимистичными. Дескать, рост есть, востребованность — тоже, заказами обеспечены, создаются новые рабочие места и вообще то ли ещё будет. Но, как оказалось, не всё так радужно. И только наш действующий военно-морской флот неуклонно улучшается, что не может не радовать.

Загрузка — меньше половины

На этой неделе вице-премьер российского правительства, курирующий ОПК, Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе сделал довольно резкое заявление по поводу загрузки оборонно-промышленного комплекса Крыма и Севастополя. «Остаются нерешенные проблемы. Планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года», — сообщил вице-премьер. По словам Борисова, ранее Морская коллегия поручала разработать комплекс мер по продвижению гражданской продукции предприятий ОПК. «По мнению минпромторга, портфель по диверсификации ОПК может включать газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда», — сказал он. Но дела обстоят, по видимому, не так оптимистично, как хотелось бы рапортовать местным властям. Впрочем, нужно признать, что перед высоким московским начальством местное в этих вопросах, как говорится, «не спрятало голову в песок». На том же заседании Морской коллегии при правительстве РФ в Севастополе глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь сообщил, что региональные власти разработали ряд предложений для решений проблемных вопросов в сфере ОПК. «Эти вопросы для нас жизненно важны. Это касается и загрузки крымских предприятий, и вопросов повышения обороноспособности страны в части мер по повышению боеспособности Черноморского флота. Мы подготовили ряд предложений, — сказал Аксёнов. — Наши промышленники также предложения сформировали. Я подготовил ряд обращений. Я буду просить, чтобы эти предложения были внесены в протокол совещания».

А немного позже глава республики признался, общаясь с журналистами, что предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Крыма сейчас загружены менее чем наполовину. «Объём загрузки предприятий ОПК сегодня 45% всего, к сожалению. Данная позиция нас, конечно, не устраивает», — сообщил Сергей Аксёнов. Но, по его словам, уже были приняты конкретные шаги по улучшению ситуации. «Усилена роль кураторов по каждому предприятию, детализированы все планы по загрузке каждого предприятия. Кураторам ещё раз дам прямые указания на то, чтобы обратили внимание — доформировать планы и на этот год, и на ближайший трёхлетний период», — сказал глава Крыма.

Также он подчеркнул, что крымские предприятия смогут расчитывать на получение некоторых заказов без конкурсов. «Многие вещи будут вне конкурсных процедур, поскольку крымские предприятия с учетом санкционного режима не во всех моментах могут участвовать», — сообщил Аксёнов.

В общем, ситуация такая: проблема обозначилась, она не замалчивается, но и об улучшении говорить пока ещё рано. Остаётся лишь сетовать, что, в очередной раз планы, которые озвучивались крымскими властями в первые месяцы после воссоединения полуострова с Россией (в частности, о мощном возрождении крымских предприятий ОПК), разошлись с действительностью. Ведь, кроме прочего, это позволило бы значительно увеличить и объемы налоговых поступлений в бюджет. Здесь, к примеру, можно вспомнить, как обещали как минимум удвоить и загрузку и количество рабочих мест и на феодосийской заводе «Море», и в целом на феодосийских предприятиях военно-промышленного комплекса планируют увеличить более чем в два раза...

Подводный щит восстановлен?

Что касается прочей «военной тематики», то гораздо более позитивная информация на этой неделе прозвучала о состоянии подводных сил Черноморского флота, восстановление которых, как сообщается, завершено. «Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, 10 судов обеспечения. В состав флота уже поступили шесть подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», — заявил на той же, вышеупомянутой Морской коллегии, вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

По его словам, до конца 2019 года Черноморский флот получит ещё три боевых корабля. «Планируется поступление трёх боевых кораблей. Таких темпов обновления флот не знал десятилетиями», — добавил Юрий Борисов.

Кроме этого, российский вице-премьер напомнил, что для повышения мощи Черноморского флота была разработана и реализуется специальная программа его развития. «Она предусматривает мероприятия по оснащению флота современной техникой и создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения», — сказал Борисов на коллегии, в контексте обсуждения вопросов обеспечения безопасности на море.

Что же, если «подводный щит» всего региона действительно восстановлен, то это на самом деле хорошая новость!