Война и мир на новый лад

Танцы на плацу, обелиск «на соплях», внимание к гитаристу и новым ракетам

На этой неделе тематика крымских новостей в зарубежных СМИ была очень разнообразной. Обращали внимание и на культурные мероприятия, и на скандальные исторические сюжеты, и на милитаризацию.

Эхо офицерского бала

«Сотни российских офицеров флота и их хорошо одетых партнеров принимают участие в ежегодном Севастопольском офицерском бале, посвященном возвращению Крыма в состав России», — пишет британское издание, помещая, впрочем, слова о возвращении полуострова в кавычки. В целом заметка повторяет множество аналогичных сообщений об этом мероприятии, появившихся и в российских и в зарубежных СМИ. Но сам интерес к происходящему показателен. Севастопольский офицерский бал, прошедший на днях уже в шестой раз на плацу Михайловской батареи (этот бал также был приурочен к 236-летию со дня основания Севастополя и 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина), достаточно знаковое событие даже для зарубежных журналистов. Также в заметке приводится и некоторая статистика: приняли участие около тысячи человек, из которых — 150 офицеров и 130 гражданских пар; «также на балу в Севастополе присутствовали атташе 15 зарубежных стран, включая союзников Венесуэлу, Сирию и Армению».

Кто виноват?

Британская газета разразилась гневным материалом о состоянии крымского памятника на месте захоронения британских солдат, погибших во время Крымской войны. «На холме недалеко от Долины смерти — это между Севастополем и Балаклавой — стоит обелиск: его подножие заросло сорняком, а по бокам видны проплешины на месте недостающих мраморных плит с именами погибших. Не осталось ни одного официального свидетельства того, что здесь похоронены 23 тысячи британских солдат, павших в Крымской войне 1853-1856 годов». Британская газета рассказывает, когда и почему это случилось, не брезгуя выражениями вроде: «могилы осквернены, захвачены и забыты». Действительно, история этого обелиска и то, как обошлись с захоронениями, не красит полуостров. Но газета подаёт информацию так, чтобы складывалось впечатление, что все негативные процессы начались после того, как Крым стал российским. Хотя разрушение кладбища началось ещё в середине прошлого века, после того как советский лидер Никита Хрущёв отдал полуостров Украинской ССР, а в 1990-е годы один украинский мошенник злоупотребил доверием тысяч потомков британских офицеров, похороненных на холме Каткартов, предложив им установить там новый памятник — обелиск, который сейчас разваливается на части. «У него там все на соплях держится, а не на цементе!» — сказал изданию 88-летний Уильям Кертис, потомок двух братьев, воевавших в Крыму. К тому же издание обходит стороной тот факт, что сама Великобритания, по сути, отстранилась от судьбы этого мемориала, не признавая российский Крым и не участвуя в судьбе памятника с 2014 года.

Крым как ёж

Зарубежные СМИ традиционно интересуются обороноспособностью российского полуострова. Эта тема — одна из самых востребованных. «Полученные с января 2018 года по апрель 2019 года со спутников снимки демонстрируют значительное наращивание российского военного присутствия в Крыму», — сообщает издание Defense One. «На фотографиях, эксклюзивно предоставленных изданию американской компанией, заметны зенитные ракетные системы С-300 „Фаворит“ и С-400 „Триумф“, а также четыре локации с истребителями», — говорится в статье. Также уточняется, что «на снимках С-400 „Триумф“ представлены в пяти местах: Керчь, Феодосия, Севастополь, Джанкой и Евпатория», и делается вывод, что: «данные ЗРК позволяют контролировать воздушное пространство над всей прибрежной Украиной». Есть в статье и забавный пассаж — по мнению военного эксперта Джеффри Льюиса, Крым «изобилует ракетами, как еж». «Они [русские] просто защищают полуостров или используют его для проецирования силы через Черное море?» — задается вопросом специалист. А другой эксперт — некий «представитель американской разведки» — сообщает, что «усиление военной мощи России в этом регионе призвано поддержать ее растущее влияние на Ближнем Востоке».

Дань гитаристу-виртуозу

Турецкий информационный канал обратил внимание на творчество крымского музыканта, гитариста-виртуоза Энвера Измайлова. Он работает в технике, известной как tapping, или touch-style. Особенностью стиля Энвера Измайлова, сообщается в статье, «является его скрупулезно аранжированное исполнение народной музыки, от татарской и армянской до турецкой, украинской и русской. Измайлов развил свой собственный амбидекстровый стиль, который позволяет ему одновременно играть две мелодические линии — так, как это делает фортепиано — таким образом, будучи в состоянии исполнять соло вместе с гармонией и ритмом, часто с головокружительной скоростью и в нечетных метрах, типичных для балканской, турецкой и ближневосточной музыки». Впрочем, на полуострове его музыка достаточно хорошо известна, а сам Измайлов уже давно находится в ряду наиболее самобытных и профессиональных музыкантов. И его творческие заслуги очевидны для каждого, кто интересуется современной музыкой.