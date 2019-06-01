На полях четвёртого первенства

Крымский футбол не погибнет в «собственном соку»?

Вспомните, сколько негативных суждений пришлось услышать руководителям созданного Крымского футбольного союза, когда по настоянию Украины Крым оказался выброшенным с орбиты российского футбола. И, конечно же, формально получив «добро» на своё существование под эгидой УЕФА, казалось, был обречён на гибель в собственном соку. Но, тем не менее, восемь клубов вот уже четыре сезона подряд постоянно оспаривают первенство КФС.

Браво, севастопольцы!

Команда молодого наставника Станислава Гудзикевича ФК «Севастополь» смогла совершить то, чего не удавалось другим нашим клубам за четыре года существования Крымского футбольного союза. В сезоне 2018/19 годов черноморцы сумели впервые овладеть Кубком КФС и во второй раз стать чемпионом нашего союза — и первыми уложили золотые медали в Кубок, иными словами, сделали «дубль». И этого памятного достижения добились удостоенные в праздничный день города-героя Севастополя золотых медалей: вратари Сергей Науменко, Виталий Троцкий, защитники Максим Давидчук, Пётр Опарин, Дмитрий Матвиенко, Роман Климентовский, Олег Солович, Алексей Яблонский, Максим Супрун, Леонид Загребельный, полузащитники Виталий Мироненко, Владислав Гевлич, Андрей Кива, Антон Голенков, Никита Скворцов, Сергей Ференчак, Тарас Медведенко, Александр Смирнов, нападающие Редван Османов, Евгений Прокопенко. И, что особенно приятно, подавляющее большинство игроков команды — воспитанники севастопольского и крымского футбола, чего, к сожалению, не скажешь о других наших командах.

Однако нынешнее первенство проходило намного интереснее, чем три предыдущих. Не случайно только дебютант премьер-лиги «Гвардеец» из Скворцово, неудачно принявший старт, лишь к концу турнира смог попасть в его ритм. Но было уже поздно, и весьма симпатичная команда вынуждена была досрочно покинуть лигу и вновь опуститься в чемпионат аматоров. Но если она сохранит состав и тренера Владислава Мальцева, кстати, обратим внимание и на то, что подавляющее большинство нынешних тренеров — воспитанники крымского футбола, то уже через год может вновь возвратиться в группу сильнейших. Здесь её сменил новый чемпион любительского футбола, команда из Феодосии, вернувшаяся в группу «профи».

Такого ещё не бывало

Судьба остальных семи мест первенства решалась только в заключительном, 28-м туре. На титул чемпиона могли претендовать, вплоть до проведения добавочного «Золотого матча», три клуба. Но для этого севастопольцам было необходимо не проиграть у себя на поле «Крымтеплице», а последней — обязательно победить черноморцев, а «ТСК-Таврии» тоже обязательно взять верх над «Гвардейцем», который уже однажды «перебежал ей дорогу» в финал Кубка КФС. Поэтому все с нетерпением ждали этих двух поединков. Но если на игру в Севастополе пришло 2000 зрителей, то в Аграрное приехало лишь 200 почитателей нашего первого чемпиона, который за последние сезоны растерял своих преданных болельщиков, лишённый не только футбольного поля на своём стадионе, но ещё и созданной им клубной инфраструктуры в подтрибунных помещениях, где продолжает ютиться в одной комнате. И это после того, как со стадиона наконец-то съехало Министерство спорта Республики Крым, для которого в столице долго не могли отыскать более престижного места.

Но вернёмся к центральным матчам чемпионата. В Севастополе хозяева поля лихо начали игру, и в конце первого тайма их «забивала» Редван Османов не упустил свой шанс отличиться, выведя свою команду вперед (1:0) и одновременно установив рекорд среди бомбардиров всех прошедших первенств. Ведь 17 мячей в 28 матчах никто ранее не забивал. Но «тепличники» не собирались уступать сопернику, и после перерыва они превратились в смелую, настойчивую команду, что заставило черноморцев больше внимания уделять обороне. Более того, на 74-й минуте защитник гостей Максим Куфтин сравнял счет, а спустя четыре минуты хозяева поля остались вдесятером. Это их хавбек Антон Голенков за шестнадцать минут нахождения в игре умудрился схлопотать две «жёлтые» карточки. Но «тепличникам» так и не удалось реализовать своего количественного преимущества. В итоге ничья — 1:1 и томительное ожидание, чем завершится игра в Аграрном? Ведь севастопольцы так и не сумели по сумме четырёх поединков одолеть симферопольцев. И если...

Но и там тоже после бурного начала, когда центральный защитник «таврийцев» Ремзи Рамазанов в падении «ножницами» забил красивейший гол, «гвардейцам» понадобилось десять минут, чтобы отыграться. Провал в центре обороны симферопольцев позволил опытному Андрею Зборовскому забить «дежурный» мяч в ворота своей бывшей команды — 1:1. После чего аутсайдер чемпионата приложил больше сил и старания, чтобы добиться чего-то существенного, чем игроки «ТСК-Таврии», перед которыми ничья в Севастополе, в случае их успеха, открывала двери к медалям с золотым отливом. Но этого тоже не произошло. Невыразительная игра симферопольцев в атаке не сулила им успеха в соперничестве с раскованными парнями из Скворцово. И тут ничья — 1:1, окончательно распределившая медали: «золото» — «Севастополю», «серебро» — «ТСК-Таврии» и «бронза» — «Крымтеплице».

Четвёртое место разыгрывалось в Керчи между «Океаном» и уже экс-чемпионом КФС «Евпаторией». Его судьбу решил меткий удар в конце первого тайма керчанина Владимира Ларионова. Шестое место оставляло команду в лиге, а занявшему седьмое место клубу предстояло сыграть два переходных матча за место в премьер-лиге с «серебряным» призёром любительского первенства Крыма севастопольским «Черноморцем». И вот в Евпатории, в присутствии лишь 60 зрителей (?!), сошлись ялтинский «Инкомспорт» и бахчисарайский «Кызылташ». Матч был отчаянным, лучшему арбитру первенства, симферопольцу Юрию Ваксу, довелось показать обеим командам десять (!) «желтых» карточек. Но во втором тайме бахчисарайцы окончательно сломили сопротивление ялтинцев — 4:1.

Однако у ялтинцев, которыми руководит старейшина крымского футбольного цеха Александр Шудрик, хватило воли и мастерства, чтобы остаться в профессиональном футболе на сезон 2019/20 годов. Ведь уступив на своём поле морякам в первом отборочном матче — 4:5, они в Севастополе в ответном поединке сумели взять сокрушительный реванш — 4:0.

Историческая летопись

Для истории публикуем десятку лучших бомбардиров завершившегося первенства КФС — 2018/19: Редван Османов — 17, Игорь Рогованов («Инкомспорт») — 11, Николай Хомич — 10, Длявер Нуридинов — 9, Вадим Пронкин (все — «Евпатория»), Владислав Алексин, Максим Приходной (оба — «Крымтеплица»), Владислав Цой («Инкомспорт»), Станислав Печёнкин («ТСК-Таврия») — по 8, Дмитрий Матвиенко («Севастополь») — 7 мячей.

Крымский футбольный союз назвал лучшими футболистами прошедшего, четвёртого первенства КФС 2018/19 годов: вратаря Вячеслава Базилевича («Крымтеплица»), защитников — Антона Монахова («ТСК-Таврия») и Артура Новотрясова («Крымтеплица»), полузащитника — Длявера Нуридинова («Евпатория»), нападающего — лучшего футболиста первенства Редвана Османова («Севастополь»).