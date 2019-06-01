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Спорт

Надежды не оправдались

Иван Додиг и Латиша Чжань смогли отстоять свой титул

«Большой шлем» в очередной раз не достанется никому

Участники борьбы за победу на турнирах «Большого шлема», который можно завоевать, только став победителем турниров в одном году на открытых чемпионатах Австралии, Франции, Англии и США в одиночных и парных разрядах, в нынешнем сезоне уже определили чемпионов в Мельбурне, а недавно и в Париже на знаменитых кортах теннисного центра «Ролан Гаррос». Но уже стало ясно, что желанный приз вновь, в который уже раз в нынешнем веке, никому завоевать не удастся. Ведь ни один из восьми чемпионов Австралии так и не сумел стать чемпионом Франции-2019.

С надеждой на успех

Именно с таким настроением приехали в столицу Франции серб Новак Джокович, японка Наоми Осака, австралийка Саманта Стосур, китаянка Чжан Шуай, чешка Барбара Крейчикова и американец Раджим Рам, которые в конце января в Мельбурне, став чемпионами Австралии в одиночных и парных разрядах, сделали своеобразную заявку на «Большой шлем». Правда, все они хорошо помнили (хотя большинство из них тогда ещё были детьми), что последний раз «Большой шлем» в парном разряде среди женщин был завоёван прославленной теннисисткой, швейцаркой Мартиной Хингис в 1998 году. А в других разрядах и того раньше: у мужчин и женщин в одиночном разряде, соответственно, в 1969 и 1988 годах, в мужской паре — в 1951, а в миксе — в 1968 году.

Однако заранее было ясно, что из борьбы выбыла отличная мужская пара французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю, в которой партнёры, нынешние чемпионы Австралии, только по известным им причинам решили разойтись и играть в Париже с другими партнёрами. Разумеется, редко, став в одну пару, такие мини-команды становятся победителями турнира. Увы, из-за травмы уже в ходе состязаний чешка Барбара Крейчикова не сыграла в миксе с американцем Раджимом Рамом.

А чешки Крайчикова и Синякова уже в первом круге не смогли устоять в женском парном разряде перед украинкой Надей Кичанок и американкой Абигейл Спирс — 2:6, 2:4. Зато разазлённая этой неудачей Катерина Синякова в третьем круге соревнований одиночниц уверенно переиграла чемпионку Австралии Наоми Осаку — 6:4, 6:2. И лишь Джокович смог добраться до финальных раундов у одиночников.

Один на один

В четвертьфинале серб обыграл «русского» немца Александра Зверева — 7:5, 6:2, 6:2, но уже в полуфинале уступил талантливому австрийцу Доминику Тиму (в пяти сетах — 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7), который накануне в четвертьфинале взял верх над лучшим российским мастером Кареном Хачановым — 6:2, 6:4, 6:2. С другой стороны турнирной сетки в финал рвался 11-кратный чемпион Франции, испанец Рафаэль Надаль. В четвертьфинале он «шутя» разделался с японцем Кайем Нисикори — 6:1, 6:1, 6:2, а в полуфинале сломил сопротивление своего давнишнего соперника швейцарца, Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2. Второй год подряд финал на «Ролан Гаррос» свел Надаля и Тима, и вновь лучшим был прославленный ветеран — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, в двенадцатый раз ставший чемпионом Франции, причём в двенадцатый раз играя в финале этого турнира. Феноменально!

Увы, на этот раз в сетке чемпионата Франции среди мужчин были представлены лишь трое наших мастеров. Как мы рассказывали выше, лучшим среди них оказался дошагавший до четвертьфинала Хачанов, который выиграл четыре поединка и один проиграл. Отметим его успех в поединке с известным аргентинцем Ханом Мартином Дель Порто — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

В отличие от мужского турнира одиночников, в женском стартовали одиннадцать россиянок. Правда, они не добрались до финальной стадии турнира, например, чемпионка России Дарья Касаткина покинула состязание уже во втором раунде. А вот некоторые её подруги по российской команде именно в первых раундах навели, как говорится, шороху, побеждая ведущих мастеров мирового тенниса. Так, Анастасия Потапова переиграла победительницу ряда состязаний «Большого шлема», немку Анжелику Кербер — 6:4, 6:2, а Вероника Кудерметова — датчанку Каролину Возняцки — 0:6, 6:3, 6:3.

Таким образом, и наши девчата, образно говоря, приложили руку, чтобы расчистить дорогу в решающий матч австралийке Эшли Барти и чешке Маркете Вондрушковой, никогда ещё так высоко не поднимавшимся не только в Париже, но и на других чемпионатах, входящих в орбиту «Большого шлема». В финале Эшли была сильнее своей соперницы — 6:1, 6:3. Ну, а теперь им предстоит доказать свою силу на двух предстоящих открытых чемпионатах: Англии в Лондоне и США в Нью-Йорке.

Играют мини-команды

Они сражаются в парных и смешанных (микст) разрядах. И вот теперь в Париже «фанаты» тенниса получили возможность в мужском парном разряде познакомиться с малоизвестными парами из Германии (Кевин Кравиц и Андреас Мис) и из Франции (Жереми Шарди и Фабрис Мартен). И хотя французские болельщики горячо поддерживали своих земляков, но в двух сетах лучшими были немцы — 6:2, 7:6.

А вот у женщин серебряные призёры чемпионата Азербайджана-2019, интернациональная пара — венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович, — переиграли китайскую пару Дуань Иньин и Чжэн Сайсай — 6:2, 6:3. Теперь в их активе уже две победы в турнирах «Большого шлема».

И только в миксе чемпионы Франции-2018, интернациональный смешанный дуэт Латиша Чжань (Тайвань) и хорват Иван Додиг, сумели отстоять свой титул, став двукратными чемпионами Франции. Они не без труда отстояли свои чемпионские позиции в финале против канадки Габриэлы Дабровски и хорвата Мате Павича — 6:1, 7:6. Остаётся только сожалеть, что ныне россияне не проявили себя в парных разрядах.

Теперь мировой теннисный караван 1 июля соберётся в столице Великобритании Лондоне, чтобы здесь на легендарных кортах Уимблдона провести открытый чемпионат Англии, на который отводится две недели.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото daviscupfinals.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года

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Просмотров: 152 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:46

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