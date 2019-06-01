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СоциумКультура, наука

На пороге новой жизни

Как крымские выпускники справляются с государственной итоговой аттестацией

Итак, крымские 11-классники написали свой последний школьный экзамен. Всего в этом году на государственную итоговую аттестацию (в 60 пунктах во всех муниципальных образованиях республики для сдачи ЕГЭ, из которых 26 появились в этом году) после 11-го класса было зарегистрировано 10 338 ребят. Это не только выпускники этого года. Около 4% из них составляют выпускники прошлых лет. Их возраст — самый разный, причины — тоже. Но сегодня разговор именно о вчерашних 11-классниках.

Результаты приятно удивляют чиновников

В этом году крымским выпускникам впервые не предоставили выбор: писать ЕГЭ или выпускные и вступительные экзамены в университете. Каждый 11-классник обязан был сдавать единый государственный экзамен. Результаты при этом приятно удивляют, считает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Это особенно ценно, учитывая, что тестов в ЕГЭ, в частности по истории, больше нет.

Сергей Кравцов:

«В едином государственном экзамене у нас нет тестовой части, у нас максимально большое количество творческих заданий, которые позволяют максимально оценить знания выпускников».

Что касается республиканских выпускников, то Минобразования РК и Рособрнадзор смело заявляют: «Крымские дети и их педагоги успешно адаптировались к новым программам». Об этом может говорить малое количество выпускников, которые не сумели набрать минимальный балл на ЕГЭ, да и 100-балльных результатов становится больше.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи РК:

«Есть первые результаты. Я искренне рада, что у нас есть 100-балльник по литературе — это был первый экзамен, который сдавали 24 мая. У нас есть три 100-балльника по профильной математике. Это впервые для Республики Крым. Ждём остальных результатов. И я хотела бы пожелать нашим выпускникам, чтобы их мечты сбывались, чтобы в будущем экзамены для них проходили спокойно».

Здесь же стоит отметить, что в ходе визита в Крым Кравцов (в день проведения ЕГЭ по информатике и биологии) вместе с республиканским министром образования посетил пункт проведения экзамена в ялтинской средней школе № 2. Там руководитель Рособрнадзора и глава республиканского минобраза зашли в аудитории, пообщались с выпускниками, пожелали им успешной и спокойной сдачи экзаменов, правильного выбора профессии и дальнейшего обучения. Также Кравцов посетил республиканский центр оценки и мониторинга качества образования в Симферополе, где оценил общий уровень организации государственной итоговой аттестации в Крыму.

Впрочем, ограничиваться четырьмя вышеупомянутыми отличниками крымский минобраз не намерен. Главная цель, говорят там — сделать так, чтобы ребят, которые не сумели набрать минимальный проходной балл, становилось всё меньше, а «знания подрастающего поколения, полученные в школе, стали надёжной взлётной полосой во взрослую жизнь». Заявления, признаем, хоть и достаточно формальные, но в общем сделаны по существу.

В общем и целом

Также руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в ходе визита на полуостров оценил в целом качество проведения Единого государственного экзамена в регионе. «Результаты (и в Крыму, и в Севастополе. — Ред.) сопоставимы с общероссийскими. Это говорит о том, что была проведена большая методическая работа», — рассказал Сергей Кравцов журналистам. Кроме этого, Кравцов подчеркнул, что качество сдачи ЕГЭ по математике, химии и истории улучшилось по всей стране. «По итогам прошедших экзаменов и тем результатам, которые мы имеем, у нас действительно серьезно улучшилось качество по математике. Мы видим хорошие результаты, в частности, по профильной математике, но самое главное — уменьшилось по всем предметам количество людей, не преодолевших минимальную границу, — уточнил глава Рособрнадзора. — В целом результаты по химии и истории сопоставимы с результатами прошлого года. По химии — увеличение порядка одного балла, по истории — увеличение на 2,5 балла. Предварительный анализ — увеличение результатов по истории говорит о том, что своевременно был введен историко-культурный стандарт, наши выпускники хорошо знают историю России, историю своего края».

Нина АРХИПОВА
Фото oprf.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года

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Просмотров: 218 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:21

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