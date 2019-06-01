«Стимул» для избранных

Как руководство Раздольненской больницы общественные деньги разбазарило

Сфера здравоохранения в Крыму — одна из самых слабых и вяло развивающихся. Модернизация и информатизация движутся ни шатко ни валко, решить проблему бесконечных очередей за пять лет так и не удалось, как и избавиться от кадрового голода. Список недоработок можно перечислять бесконечно: у каждого крымчанина есть неприятный опыт соприкосновения с местной медициной. Но оказывается, вышестоящее руководство закрывает глаза не только на жалобы пациентов, но и на обращения самих медиков.

Где же деньги?

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились сотрудники ГБУЗ РК «Раздольненская больница». Недавно в медучреждении прошла плановая комплексная проверка Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК. Её результаты оказались не просто вопиющими, а по-настоящему шокирующими.

Но прежде, чем перейти к подробностям, оговоримся, что большая часть сотрудников больницы уже долгое время не получает стимулирующих выплат. Люди вынуждены жить на «голые» оклады, которые в Раздольненской больнице не превышают уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно пояснениям главного бухгалтера учреждения, начисление стимулирующих выплат работникам больницы по результатам выполнения критериев и оценки деятельности не производилось в связи с отсутствием средств. Куда же девались деньги, поступавшие в бюджет больницы из Фонда? Чтобы это выяснить, и понадобилась проверка.

В ходе ревизии специалисты Фонда ОМС обнаружили много интересного. Нарушений, согласно акту проверки, очень много — мы расскажем лишь о наиболее вопиющих. Например, в больнице были введены должности по терапевтическому дневному стационару притом, что в составе учреждения даже нет такого структурного подразделения. Тем не менее, на зарплаты его сотрудникам ушло более 1,9 млн руб. Дальше, к осуществлению медицинской деятельности были допущены шесть медицинских работников без соответствующего сертификата специалиста. Общая сумма начисленной и выплаченной им зарплаты составила более 2,5 млн руб. В 2017 году за счёт средств ОМС больница платила зарплату медработникам, оказывавшим первичную медико-санитарную помощь в образовательных организациях, хотя согласно Территориальной программе государственных гарантий эти выплаты производятся из республиканского бюджета. Между тем общая сумма выплаченных за этот период зарплат из фонда ОМС составила 2,5 млн руб. Куда при этом делись деньги, поступившие из региональной казны, теперь можно только догадываться.

Самые интенсивные и результативные

Наибольший интерес вызывает система распределения благ в Раздольненской больнице. Как вы помните, большая часть коллектива живёт за счёт минимального оклада, поскольку на выплату стимулирующих нет средств. При этом, однако, начисление выплат за интенсивность труда, высокие результаты работы, ненормированный рабочий день некоторым представителям административно-управленческого и хозяйственного персонала всё-таки производилось. Причём ежемесячно и в ряде случаев в размере более 200% от должностного оклада.

Например, штатным расписанием установлены стимулирующие выплаты «за высокие результаты» заместителям главного врача по клинико-экспертной работе и по амбулаторно-поликлинической помощи в размере 50% от должностного оклада, юрисконсульту в размере 192,3%, инженеру по охране труда — 144,2%, бухгалтеру, начальнику планово-экономического отдела, экономистам и специалисту по государственным закупкам — 100%.

Прилежнее всех, судя по распределению стимулирующих, в больнице трудится начальник хозяйственного отдела. В прошлом году за счёт средств ОМС приказом главврача ему была установлена постоянная надбавка к зарплате в размере 22,7 тыс. руб. Кроме того, на основании другого приказа руководителя в декабре начальник хозотдела неожиданно получил помимо постоянной надбавки ещё одну выплату за интенсивность труда, в размере 20 тыс. руб. В общем, при скромном должностном окладе в 15 тыс. под Новый год этот ударник умудрился «поднять» больше 42 тыс. руб., что составляет 280% его зарплаты!

Прошлый декабрь выдался праздничным ещё для нескольких сотрудников. Например, главному бухгалтеру на неясных основаниях была начислена стимулирующая выплата в размере 63 тыс. руб. — неплохое подспорье, не правда ли? Кстати, главный врач учреждения Владимир Груздин и себя не обидел: он начислял себе надбавки за интенсивность, превышающие установленный процент, а также платил себе стимулирующие за продолжительность непрерывной работы, хотя подобная статья вообще не предусмотрена нормативами.

Опустим тот факт, что, судя по распределению стимулирующих, тяжелее и интенсивнее всех в больнице трудится вовсе не медперсонал, а администрация и хозяйственники. Беда в том, что установить, так ли это на самом деле, не представляется возможным, ведь в медучреждении отсутствуют сформулированные принципы начисления выплат. Во всяком случае, проверке ОМС они так и не были представлены. В конечном итоге выплаты за интенсивность труда за счёт средств ОМС по приказу главного врача в прошлом году получили всего 84 работника при общей численности штата 399 человек. При этом суммы стимулирующих превышали 200% от их окладов. Странное распределение ресурсов, учитывая, что большая часть медперсонала не получила стимулирующих вовсе.

Кто возвращать будет?

Судя по всему, специалистам Фонда ОМС тоже так показалось. Несколько миллионов рублей, растраченных больницей на липовые зарплаты и приятные бонусы руководству и администрации, были признаны неэффективно использованными. Это значит, что теперь медучреждение обязано вернуть их Фонду, а также заплатить штраф за допущенные правонарушения. Информация о них, кстати, была направлена в Министерство здравоохранения РК, в республиканскую прокуратуру и в Раздольненский районный суд. Странно, что сведения о столь крупной растрате нигде не фигурируют и не озвучиваются.

Кстати, обратившиеся в «Крымский ТелеграфЪ» сотрудники Раздольненской больницы и сами узнали о результатах проверки Фонда ОМС случайно.

«Главный врач и бухгалтер планируют скрыть эту информацию. Результаты проверки попали к нам от третьих лиц, — рассказывает представитель коллектива больницы, пожелавший остаться неизвестным. — Оказывается, нам не платят стимулирующие не потому, что у медучреждения нет денег, а потому, что главный врач и главный бухгалтер используют средства ОМС не по назначению. До каких пор у нас будут воровать наши деньги?!»

Согласно результатам ревизии, больница обязана выплатить Фонду около 14 млн руб. Сотрудники медучреждения уверены, что администрация будет гасить этот долг за их счёт. Чтобы не допустить подобного, люди написали письмо в региональный Фонд ОМС. Однако там им лишь посоветовали обратиться в Минздрав с просьбой рассмотреть результаты проверки на общем собрании трудового коллектива. Удосужится ли ведомство заняться решением этой проблемы, пока неясно. Но мы надеемся, что обнародование результатов проверки Фонда ОМС привлечёт внимание прокуратуры к сложившейся ситуации и виновные всё-таки будут привлечены к реальной ответственности, а не отделаются лёгким испугом.