Год упущенных возможностей или На что в Севастополе потратили деньги

В Севастополе прошли публичные слушания об исполнении бюджета в 2018 году. «Крымский ТелеграфЪ» побывал на мероприятии и, кроме всего прочего, узнал, почему городские власти считают, что жить севастопольцам стало лучше, а депутаты признали выполнение ФЦП провальным.

Увеличение расходов и доходов

Первым с докладом на слушаниях выступил замначальника департамента финансов Михаил Ноздряков. Он рассказал о показателях бюджета, ключевых источниках доходов и расходовании бюджетных средств. При этом его отчет во многом разошёлся с заключениями Контрольно-счетной палаты города.

Михаил Ноздряков:

«Исполнение бюджета осуществлялось в условиях достаточно позитивной динамики основных показателей социально-экономического развития города. Объем промышленного производства вырос почти на 30% за прошлый год, объем по виду деятельности строительства вырос в 3,5 раза, увеличились реально располагаемые денежные доходы населения. Среднемесячная зарплата по полному кругу организаций превысила 31 тыс. руб. и увеличилась за год на 13,2%».

При этом общий показатель исполнения бюджета за прошлый год в доходной части составил 39,5 млрд руб., что почти на 30% больше по сравнению с предыдущим годом, а в расходной — 35,6 млрд руб. Увеличились также налоговые и неналоговые доходы, благодаря им бюджет города пополнился на 13,9 млрд руб., а благодаря безвозмездным поступлениям — на 25,6 млрд руб., из которых 19,2 млрд руб. поступили из федерального бюджета. Докладчик также отметил, что помимо этого в бюджет Севастополя поступило 6,4 млрд руб. из бюджета города Москвы.

Что же касается расходов, то на социально значимые расходы, такие как выплата заработной платы, пособий, компенсаций, в прошлом году город потратил 13,4 млрд руб. Расходы на образование составили 8,5 млрд руб., также почти в 2 раза увеличились расходы на культурную отрасль и составили 1,35 млрд руб. Расходы на здравоохранение также увеличились почти на 40% и составили 3,8 млрд руб.

Михаил Ноздряков:

«По госпрограмме развития здравоохранения были направлены 2,1 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. на проведение ремонтов, капитального ремонта, реконструкции, оснащения учреждений здравоохранения; 380 млн на проведение проектно-изыскательских работ, также на капитальный ремонт и реализацию проекта „Бережливая поликлиника“. Существенный объем средств направлен на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (382,4 млн руб.)».

На социальную политику, включающую расходы на обязательное медицинское страхование, льготный проезд, социальную поддержку отдельных категорий граждан, город потратил 5 млрд рублей.

Разногласия и особенности бюджета

Замначальника также отметил, что его отчет во многом противоречит заключениям, которые сделали сотрудники Контрольно-счетной палаты города относительно расходования бюджетных средств, и сообщил, что во многом не согласен с их замечаниями.

Михаил Ноздряков:

«К данному проекту закона было предоставлено достаточно объемное и содержательное заключение Контрольно-счетной палаты. Хочу сказать, что с рядом выводов мы никак не можем согласиться. Речь идет о том, что в заключении Контрольно-счетной палаты сделан вывод о недостоверности отчетности. Просто в связи с ограниченным временем я не буду озвучивать. Мы возражаем по этим выводам, и наша письменная позиция в Законодательное собрание будет представлена до сессии. Мы настаиваем на достоверности учета».

Докладчик отметил, что в материалах проекта закона о бюджете реестр расходных обязательств не направлялся тем реестрам, которыми пользуется Контрольно-счетная палата от 15 октября 2018 года, а формировался в сентябре 2018 года, по состоянию на 1 августа 2018 года и никаким образом не может соответствовать отчету.

В заключении Михаил Ноздряков отметил, что в прошлом году существенно увеличился рост доходов в бюджет, на 8,6 млрд руб., а также рост расходов на 2,13 млрд руб. В полном объеме были выполнены все социальные обязательства, включающие в себя выплаты заработной платы, пособий, льгот, компенсаций. Увеличилось финансирование социально-культурной сферы на 29,2%.

Михаил Ноздряков:

«Особенностью нашего бюджета является то, что (отличает нас от большинства субъектов РФ) значительную долю в расходах занимают расходы капитального характера, то, что условно называется бюджетом развития. В частности, доля капитальных вложений составляет 16,5%, а если учитывать все расходы капитального характера, то почти 40% расходов бюджета — это расходы на развитие материально-технической базы, капитальные расходы, вложения и т. п.»

Он также отметил, что бюджет исполнен с профицитом и государственный долг у города отсутствует.

Штрафы за низкое исполнение ФЦП

Депутатов же интересовали такие вопросы, как низкое исполнение ФЦП. Так, председатель Законодательного собрания города Екатерина Алтабаева заметила, что, в соответствии с докладом, уровень кассового исполнения по расходам средств субсидий из федеральных средств бюджета на ФЦП составляет почти 40%, что создает риски применения мер финансовой ответственности, и поинтересовалась, применялись ли уже к городу какие-либо штрафы. На что докладчик сообщил, что он не согласен с данными показателями.

Михаил Ноздряков:

«Расходование средств и поступление средств из федерального бюджета осуществляется на основании соглашения, которое заключается между органами власти города и федеральными органами власти, Министерством экономики РФ. По соглашениям, сумма, предоставляемая городу по мероприятиям и объектам ФЦП, составляет 7,5 млрд руб. Соответственно процент, если считать освоение — это 60,8% от тех реально подтвержденных лимитов, которые были доведены до города».

Что же касается штрафных санкций, то докладчик рассказал, что в Департамент экономики города уже поступило письмо от Министерства экономики РФ о том, что за невыполнение графика и ряда мероприятий предполагается штраф в размере 161 млн руб. Но Департамент экономики Севастополя и Департамент капитального строительства не согласны с этим расчетом и сумма штрафа сейчас обговаривается и уточняется, при этом в настоящее время из бюджета ни копейки штрафа не оплачено.

Дети-сироты без жилья

Также депутатов интересовали показатели по объему строительства в городе, в том числе неисполнение программы по обеспечению жильем детей-сирот, которая была исполнена всего на 35%.

Михаил Ноздряков:

«Действительно, не произошло приобретение, потому что контракты были заключены, расторгнуты, деньги были предусмотрены, но часть контрактов была заключена и расторгнута, часть компаний не приняли участие. Профильный департамент комментирует четкое несоответствие рыночных цен и тех предложений, которые предлагает город».

Присутствовавших интересовал и вопрос роста неисполнения бюджета, который в 2017 году в расходной части был не выполнен на 13%, а в 2018-м — на 22%. На что докладчик сообщил, что плановое назначение по расходам в городе существенно увеличилось и если в 2017 году план расходов составлял 38,2 млрд руб., то в 2018-м он вырос до 45,2 млрд, то есть увеличился более чем на 18%. Кроме того, замначальника отметил, что на очень многие показатели по исполнению бюджета повлияли 6,4 млрд рублей, выделенные городу из бюджета города Москвы, которые поступили только в конце декабря 2018 года и поэтому физически не могли быть освоены в прошлом году.

Также были заданы и вопросы о средствах, поступивших в бюджет от доходов малого бизнеса. Михаил Ноздряков рассказал, что в прошлом году налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, принес городу 1 млрд руб., единый доход на вмененный налог — 112,5 млн руб. Поступления же по патентной системе снизились на 25% и составили 192,4 млн руб.

Относительно роста промышленного производства и людей, занятых в этой отрасли, докладчик отметил, что незначительный рост здесь составила отрасль обрабатывающего производства — 4-5%, основной же рост пришелся на ресурсные отрасли, такие как водоснабжение. Он также отметил, что безработицы в городе нет и эта проблема как социальная не присутствует.

Содокладчиком же на публичных слушаниях выступил аудитор Контрольно-счетной палаты Роман Босько. Представленные им цифры были не столь приятны, хотя в начале своего выступления он отметил положительную динамику роста общего объема доходов бюджета города Севастополя с 21 млрд руб. в 2015 году до 39,5 млрд руб. в 2018-м.

Роман Босько:

«Однако в наблюдаемом периоде 2015-2018 годов прослеживается снижение уровня исполнения плана по доходам бюджета города Севастополя с 97% до 89%. В связи с чем вероятный вектор развития тенденции на дальнейшее снижение, что подтверждает необходимость повышения качества планирования и эффективности администрирования».

«В любом случае это провал»

Босько также рассказал о снижении уровня исполнения плана по неналоговым доходам бюджета города Севастополя со 108% до 67,1%. Особое внимание содокладчик уделил исполнению ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Правительство утверждает, что мероприятия программы исполнены в прошлом году на 52%. КСП называет другую цифру — всего 39,7%. Разница сложилась за счёт средств, выплаченных подрядчикам авансом, то есть фактически работы выполнены не были. Содокладчик также рассказал, что из 24 мероприятий, запланированных к исполнению в прошлом году, введено только 4 объекта ФЦП: строительство детского сада в районе Шевченко, детского сада на проспекте Генерала Острякова, реконструкция и благоустройство территории, прилегающий к монастырю святого Георгия на мысе Фиолент, и строительство защитных дамб на реке Бельбек.

Роман Босько:

«Особое беспокойство вызывает низкий уровень кассового исполнения по расходам, источником которых являются субсидии на реализацию мероприятий ФЦП, — это 52% от плана и субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма (35,7%). На данные цели было использовано всего 6 миллионов рублей».

Еще одним содокладчиком к отчету выступил председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксёнов. «2018 год можно назвать годом упущенных возможностей. Судите сами, возможности наши в этом году возросли, плановые расходы по бюджету составили 45 миллиардов рублей, а фактически выросли только на 2 миллиарда. Не были использованы 9,5 миллиардов рублей, которые могли быть направлены на нужды города. При этом расходы на текущие нужды социального характера были профинансированы практически полностью, и общий объём финансирования увеличился более чем на 20%. Куда же мы не доплатили? У нас практически провалена программа развития. По оценке Правительства — мероприятия программы ФЦП реализованы на 52%, по данным Контрольно-счётной палаты — на 39%. Но есть ещё и третья оценка Минэкономразвития, которое сообщило нам, что ФЦП выполнена на 43%. В любом случае это провал», — подытожил он.