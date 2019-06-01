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Долевое строительство

Проектное финансирование строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с 01.07.2019 г.

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как теперь происходит проектное финансирование строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Произошли изменения

В законодательстве о долевом строительстве, а также в федеральных законах, регламентирующих положение деятельности застройщиков, произошли существенные изменения.

В соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ) с 1 июля 2019 г. застройщики многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в обязательном порядке перейдут на проектное финансирование строительства. При совершении сделок с новостройками будет применяться исключительно новая схема — эскроу-счета. Это предполагается поправками в закон о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2018 года.

Проектное финансирование прежде всего направлено на обеспечение защиты граждан в долевом строительстве. В первую очередь на защиту прав участников долевого строительства в части внесенных денежных средств за недвижимость.

Проектное финансирование предполагает следующие меры:

— депонирование (передача на хранение в государственное учреждение, банк, нотариальную контору денег, ценных бумаг и т. д. ) денежных средств участников долевого строительства на специальном счете эскроу;

— использование застройщиком денежных средств с расчетного счета на цели и в размерах, которые установлены ст. 18 Закона об участии в долевом строительстве, под контролем уполномоченного банка;

— выполнение обязанности застройщиков по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд;

— соответствие застройщиков требованиям, предусмотренным п. 2 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве;

— наличие законодательно установленного количества разрешений на строительство и др. (в соответствии с п. 1.1 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в пределах одного разрешения на строительство, либо в пределах нескольких разрешений на строительство в соответствии с градостроительным планом земельного участка или утвержденным проектом планировки территории, либо в пределах одного или нескольких разрешений на строительство на одном или нескольких земельных участках, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, или территории, в отношении которой заключен договор о комплексном освоении территории или договор о комплексном развитии территории).

Как это будет происходить?

Денежные средства участника долевого строительства, привлеченные застройщиком, депонируются на специальном счете эскроу в уполномоченном банке.

Что такое эскроу-счета? Это специальные счета депонирования (то есть хранения) средств до завершения строительства дома. Банк-агент не начисляет проценты на средства, которые хранятся на счетах эскроу, и не получает вознаграждения. Фактически дольщик открывает беспроцентный депозит, где деньги замораживаются на срок до момента сдачи новостройки в эксплуатацию, указанного в проектной декларации, плюс 6 месяцев (то есть до срока, в который дольщик должен получить ключи от квартиры).

Схема использования эскроу-счетов достаточно проста:

— между застройщиком и дольщиком заключается ДДУ (договор участия в долевом строительстве);

— в договоре четко прописывается условие, по которому все расчеты будут осуществляться через счет эскроу, открытый в эскроу-агенте (уполномоченном банке);

— на счет выносится сумма, равная стоимости приобретаемой квартиры, включая первый взнос по ипотеке;

— деньги компания-застройщик получит только после того, как исполнит свои обязательства — достроит дом и сдаст его в эксплуатацию.

Благодаря применению эскроу-счетов дольщики будут защищены от недобросовестного застройщика. Старая схема не могла обезопасить граждан, если застройщик не выполнил свои обязательства — в этом случае дольщики вынуждены были решать свои проблемы самостоятельно. Схема с применением эскроу-счетов не предполагает финансовых рисков для дольщика — в оговоренных законом случаях уполномоченный банк обязан вернуть гражданам их деньги. По аналогии с банковскими депозитами средства на счетах эскроу будут застрахованы Ассоциацией страхования вкладов на сумму до 10 миллионов рублей.

Если банк обанкротится, застройщику нужно будет заключить договор с новым агентом, который откроет новый счет. На этот счет переведут застрахованные деньги.

Дольщик может вернуть деньги, которые хранятся на счетах эскроу, в трех случаях. Первый: если застройщика признают банкротом и в отношении него начнется конкурсное производство. Второй: если по решению арбитражного суда застройщика ликвидируют как юридическое лицо. Третий: если застройщик не передаст объект долевого строительства в оговоренный срок.

 

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Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 533 от 21 июня 2019 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:28

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