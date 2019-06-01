Русская «Джейн Эйр»

Княгиня Елена Горчакова была в родстве с титулованными и знаменитыми, но роднее всех для неё был Крым

В 1853 году её пожаловали во фрейлины двора. Но спустя 13 лет она, к удивлению людей своего круга, выдержала экзамен на звание домашней учительницы. А потом в ее жизни были странствия, куда она отправилась в поисках себя настоящей...

Связующие нити

Добрая половина краткой биографии Елены Горчаковой составляет перечень именитых и прославленных родственников. Но даже эта составляющая жизни Елены Сергеевны очень крымская. Она была внучкой поэта Дмитрия Петровича Горчакова, который в 1807-1810 гг. занимал должность таврического губернского прокурора. Её дядя, князь Михаил Дмитриевич Горчаков, известен как герой обороны Севастополя, главнокомандующий армией. А дальним родственником княжне приходился Лев Николаевич Толстой, который, как известно, тоже имел непосредственное отношение к полуострову.

Ненаписанный роман

Толстой, увы, был не тем писателем, который, подобно Шарлотте Бронте или Джейн Остин, мог бы воспеть судьбу умной, но некрасивой женщины и подарить ей, пусть только на страницах своего романа, великую любовь. Нет, Лев Николаевич поступил совершенно по-другому просто потому, что был мужчиной. В своей автобиографической повести «Юность» он вдоволь наиронизировался над «некрасивыми княжнами Корнаковыми» (хоть фамилию изменил, и на том спасибо). В главе XIX, которая так и озаглавлена «Корнаковы», читаем: «Второй визит по дороге был к Корнаковым. Они жили в бельэтаже большого дома на Арбате... Несколько княжон были в гостиной. Они сидели так аккуратно и праздно, что сейчас было заметно: они не так сидят, когда у них не бывает гостя.

— Maman сейчас выйдет, — сказала мне старшая из них, подсев ко мне ближе (это и есть прообраз Елены Сергеевны. — Ред.). С четверть часа эта княжна занимала меня разговором весьма свободно и так ловко, что разговор ни на секунду не умолкал. Но уж слишком заметно было, что она занимает меня, и поэтому она мне не понравилась... Когда она говорила о брате и особенно о том, что он против воли maman пошел в гусары, она сделала испуганное лицо, и все младшие княжны, сидевшие молча, сделали тоже испуганные лица; когда она говорила о кончине бабушки, она сделала печальное лицо, и все младшие княжны сделали то же; когда она вспомнила о том, как я ударил St.-Jérôme’а и меня вывели, она засмеялась и показала дурные зубы, и все княжны засмеялись и показали дурные зубы...» Наверное, что-то подобное мы бы прочли и в том случае, если бы «Джейн Эйр» и «Гордость и предубеждение» писали мужчины. Там, где нет красоты, они не усматривают ни романтики, ни трагедии, становясь внезапно «убежденными реалистами».

Нерастраченная страсть

По всей видимости, Толстой не единственный не рассмотрел скрытой за непривлекательным фасадом тонкой душевной организации. Горчакова так и не сделала партии. И всю нерастраченную страсть отдала литературной деятельности и тем краям, в которых успела побывать. А самой великой её любовью стал Крым: «Цвети же вновь, роскошная Таврида, / Святой Руси прелестнейшая дочь!.. / Ты спасена от тягостного ига!.. / Твоим врагам тебя не превозмочь...»

Но не только в стихах воспевала Крым Елена Горчакова. Её перу принадлежит серия очерков о монастырях России. Среди них «Описание Топловского женского общежительного монастыря св. преподобномученицы Параскевы в Крыму» и «Херсонесский монастырь в Крыму». А двухтомник Горчаковой «Воспоминания о Крыме» сегодня считается наиболее полным и разносторонним историко-культурным описанием полуострова, относящимся к этому историческому периоду.

Серьёзные отношения

«Воспоминания о Крыме» Горчаковой не менее поэтичны, чем стихотворения. Пожалуй, даже более. Это настоящий роман, своеобразная, бурлящая страстями мелодрама.

«...Море было тихо и прозрачно, синим пологом оно облегало спящий Севастополь и его окрестности; на другой стороне бухты в кустах зелени виднелся гранитный крест над церковью Братского кладбища; правее, сторожевыми башнями на ясном горизонте обрисовывались маяки, а за ними тянулись нескончаемой, белой стеной известковые горы. Эта картина была достойна вдохновить художника...» — пишет Горчакова. А до Севастополя была Евпатория и первые, еще не совсем осознанные впечатления от моря, которое, как казалось, здесь совершенно иное: «Мы подъехали к бесчисленным евпаторийским мельницам /.../, а за ними море, синее, неподвижное море. Я увидала море в первый раз, но оно меня не поразило; немного темней и шире Волги, а я ожидала совсем другое...»

После этого случились попытки сожительства вместе, своеобразная притирка характеров, которая, само собой, породила неожиданное внутреннее противление: «днем здесь очень жарко», «духота и слишком много мух», «тротуаров нет; их заменяют камни всех форм и размеров, так что, если забудешь смотреть под ноги, очень легко растянуться на улице и сломать себе шею», «жители города ни мало не заботятся об удобствах приезжающих», «на весь город только две гостиницы, а частные квартиры редко бывают удобны и опрятны», «купальни на море, прямой источник дохода для города, содержатся крайне небрежно», «пыль в городе страшная»...

Однако за этими, возможно вполне обоснованными претензиями следует примирение и новая попытка сложить слова в «белый стих», посвященный величию того, что до конца понять невозможно: «Довольно красив вид на Евпаторию с пристани, когда зажгутся огни подворья „Византия“ и фонари на бульваре; эти светящиеся точки посреди зелени рельефно отделяются на темном фоне соседних домов, над которыми высится мрачный купол мечети и спускается нескончаемым пологом звездное небо...»

Потом в ее жизни случился Южный берег, который стал потрясающим открытием достоинств кого-то настолько хорошо знакомого, что уже и не ждал от него неожиданностей. Но они случились — Крым не терпит пресного отношения. «Из Алушты до Ялты и далее по всему Южному берегу ведёт шоссейная дорога, окончательно устроенная в 1837 году... Отлогие подъёмы на громадные отвесные скалы, прочные мосты с каменными перилами через страшные пропасти и быстрые горные потоки, крутые спуски с бесчисленными поворотами, огороженные низенькими стенками по краям обрывов, всё в этом сооружении — торжестве инженерного искусства, — возбуждает изумление проезжего, заставляет его позабыть опасность пути и сознавать глубину пропастей, в которые он беспрестанно спускается с быстротой, захватывающей дух, по исполинским размерам скал и утёсов его окружающих...»

После этого сурового экзамена на знание сущности полуострова Горчакова поняла, что ей есть что сказать другим путешественникам, жаждущим познать полуостров. Ко второму тому своих «Воспоминаний...» она присовокупила приложение «Краткие сведения, полезные для путешествия по Крымскому полуострову». Сведения о климате, пляжах и гостиницах, о ценах на квартиры, обеденные порции, билеты по железной дороге и почтовому тракту, а также перечень станций с указанием расстояния между ними. Крым наконец доказал ей свою полезность и ее состоятельность. Теперь она с гордостью могла сказать, что в её жизни тоже были большая любовь, переросшая в серьёзные отношения.