Сказка на ночь, или Как соседка по даче стала несбыточной мечтой художника

Его рисунки отличало безупречное художественное совершенство, а еще глубинное ощущение русской культуры. За это его и любил народ. А он любил женщин, причем просто так.

Одна, но пламенная страсть

Случайным людям жизнь художника-сказочника Ивана Билибина казалась похожей на сказку. Ему везло, всё получалось само собой, удача ластилась к нему, как домашняя кошка. Успешно закончил юридический факультет Петербургского университета, после, внезапно решив переквалифицироваться, он 6 лет учился живописи у самого Ильи Репина, стал одним из первых в объединении «Мир искусства», еще молодым заслужил признание коллег, народную славу и репутацию художника, работы которого являются прекрасным капиталовложением, отчего его покупали миллионеры и придворная знать. Казалось бы, с таким приобретенным багажом духовных и материальных благ за плечами можно почивать на лаврах или, как минимум, с головой погрузиться в творчество и творить, творить, творить. Однако спокойной или хотя бы уравновешенной жизнь Билибина никак не назовёшь. И всё потому, что его снедала одна, но пламенная страсть. Страстью этой были женщины.

Им несть числа

Говорят, отнюдь не на всех людей снисходит счастье встретить свою любовь, единственную и неповторимую. Ивану Яковлевичу единственные и неповторимые встречались не раз и не два. Была у него и привычка жениться, чтобы дать понять женщине, что никакого «потом» не будет. Однако «потом» случались с завидной регулярностью. Ещё раз, ещё раз, ещё много-много раз...

Первые две жены, официальная и гражданская, русская англичанка Мария Чемберс и бывшая ученица и тоже англичанка Рене О`Коннель, бросили его не корысти, а гордости ради. От третьей супруги, Шурочки Щекотихиной-Потоцкой, с которой был бесконечно счастлив, Билибин сбежал сам, внезапно, за шесть лет до смерти, вернувшись на родину.

Такова тройка тех, кто выиграл главный приз называться женой великого человека. Однако на этом почетном пьедестале лидеров место бронзового призера могла бы занимать совсем другая женщина, сместив Шурочку на одну позицию, а может (кто знает?), и вовсе исключив ее из списка. Могла бы, но не захотела. Этой несговорчивой особой оказалась Людмила Чирикова.

Батилиманский упырь

Людмила Чирикова выросла буквально на глазах Ивана Яковлевича. Была она дочерью соседа по даче в Батилимане и постепенно, из года в год, из маленькой шаловливой девочки превращалась в весьма привлекательную барышню, достоинств которой наметанный взгляд художника просто не мог не оценить.

«В 1918 году, когда революция была в полном разгаре, наша семья — писателя Е. Н. Чирикова — оказалась в Бати-Лимане и застряла там надолго, так же как и другие обитатели имения, — пишет Людмила Чирикова в своем ностальгическом опусе «Вспоминая Билибина». — Тогда ещё многие пайщики не успели построить себе дома, наш дом, как и большинство, был не совсем достроен. Билибин же сразу приобрёл себе бывший рыбачий домик около пляжа. Он шутя часто говорил: "Это самое хорошее место, чтобы полюбоваться, как купаются наши прекрасные юные бати-лиманки«.Тогда была им написана поэма «Мыло-кил» (кил — разновидность отбеливающих глин, изобилующих на черноморском побережье, после революции, в условиях всеобщего дефицита, местные жители использовали эту глину в качестве мыла. — Ред.)..."

Поэма эта, кстати, весьма фривольная. Вот лишь некоторые цитаты: «Волны, сонно набегая, / Чуть лобзают знойный брег. / Вот красавица нагая / Направляет в море бег...», «Наклонившися, находит / У одежды Мыло-Кил. / Пеной мыльною покрыта / Дева, словно Афродита. / Что из пены родилась. / Пена тело покрывает, / С персей, рук и ног стекает, / Пена с пеной волн слилась...», «Ах! Зачем я не родился / Тем счастливым Мылом-Кил? / Я бы в пену превратился / Из своих всех мыльных сил!.. Боги! О, почто не Кил я, / А всего лишь человек? / Сколько вас бы ни просил я, / Не исполните вовек! / И уйду я, мрачный с виду, / Завернувшийся в хламиду, / Злой и страшный, как упырь. / Девы, вы купайтесь в море, / У меня на сердце — горе: / Путь мой — прямо в монастырь!..»

Конечно, ни в какой монастырь Билибин не собирался. Да и самая желанная дева от него вовсе не ускользала — 21-летняя Людмила Чирикова брала у именитого 42-летнего художника уроки рисования. Правда, в качестве героя-любовника воспринимать его категорически отказывалась. А его не оставляла надежда. И, отправившись в октябре 1918-го в Ялту, Иван Яковлевич решился-таки на признание. Его он, как всякий прирожденный романтик, изложил на бумаге: «...Я уже долго боялся сказать Вам это слово из пяти букв, слово с двумя буквами „ю“, милое волнующее слово... Если б Вы знали, какое я переживаю хорошее время! [...] на душе у меня сплошная музыка. Возраста нет. Я молод, как мальчишка». Но Людмила на все эти любовные провокации не поддавалась, отчего Билибин то впадал в отчаянье («Дева тешится себе! / Пусть тебе там и прохладно / И привольно и отрадно ... / Пусть утонешь ты в воде!!!»), то уходил в запой... Однако, при всём при этом цели из виду не терял.

Поди туда, не знаю куда...

«Поди туда, не знаю куда...» называлась сказка, для иллюстраций которой Билибин делал зарисовки своей второй жены Рене. Однако воплотить эту сказку в жизнь он смог благодаря или по вине Людмилы Чириковой, любовь к которой позвала Ивана Яковлевича в неизвестность.

Это были дальние и продолжительные странствия. Сначала вслед за Чириковыми он оказался в Новороссийске, где художник за бесценок продавал свои этюды и покупал на вырученные деньги кур, молоко, мандарины и вино, чтобы подкармливать заболевших тифом Людмилу и её сестру Валентину, пока их отец и мать отправились в Перекоп выручать мобилизованного в белую армию сына-гимназиста. А позже, когда Евгению Чирикову пришлось выручать уже самого себя (он работал в ОСВАГе, информационно-осведомительном агентстве белой армии и прекрасно понимал, что пора бежать), Билибин, не раздумывая, последовал за семьей любимой. Так в 1920 году он оказался в Египте.

К счастью для всех, Билибину снова повезло — он получил большой заказ, снял мастерскую в Каире. Чирикова помогала ему, ещё бы, ведь в трудные дни болезни Иван Яковлевич стал для их семейства настоящим спасательным кругом. И она была благодарна. Однако замуж выходить по-прежнему отказывалась. Столь далеко её благодарность не распространялась. А Билибин всё уговаривал: «Вас я носил бы на руках, старался бы, насколько могу, не ревновать... был бы вам другом и учителем... Если вы повторите ваше „Нет“, то останемся такими же друзьями, даже не друзьями, а мы будем братом и сестрой...»

Чирикова продолжала твердить «Нет». А в 1922-м уехала в Прагу. К Билибину же через некоторое время приехала другая бывшая ученица, та самая Шурочка, в объятьях которой он постарался забыть о своих крымских мечтах.