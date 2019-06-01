Место под солнцем

В выборе места отдыха мужчины проявляют завидную самостоятельность, а женщинам удобнее довериться профессионалам

Проанализировав различные соцопросы, можно определить роль гендера в курортных предпочтениях россиян...

В общем и среднем

И мужчинам и женщинам летом хочется одного — отдохнуть по-человечески. Потому, прежде чем конкретизировать, стоит понять чего в общем и среднем жаждут все, без оглядки на половую принадлежность. Просвещением населения в этом вопросе занимается Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), специалисты которого недавно представили результаты ежегодного исследования о планах россиян на предстоящий летний сезон.

Первое место в рейтинге наиболее желанных мест отдыха для россиян в этом, 2019, году досталось заграничному отпуску: 39% россиян заявляют, что при наличии возможности провели бы лето именно там. А вот Крым не смог удержать лидерство в «народном» рейтинге — 31% наших сограждан отправились бы на полуостров, если бы у них была такая возможность, хотя в прошлом году эта доля составляла 37%. Черноморское побережье Кавказа (26%) в вопросе отпускных предпочтений россиян уже пять лет уступает Крыму.

При этом дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха: в 2019 г. их называют 44% и 26% соответственно. Дома чаще других останутся жители сел (64%), респонденты с плохим материальным положением (54%), на даче — пожилые люди (35% среди 60-летних и старше). Выросла доля тех, кто планирует заграничные поездки (с 4% в 2018 г. до 10% в 2019 г.). Другие города России и Черноморское побережье Кавказа собираются посетить по 9% опрошенных. Еще 6% участников опроса предполагают отдохнуть этим летом в Крыму.

Недостаток финансов по-прежнему остается основной причиной отказа от поездок — 53% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания, отмечают ее в качестве основной (рост с 44% в 2018 г.). Помимо этого, выехать за пределы своего города/села помешают семейные дела (15%), работа (14%) и др.

Кто куда

Не зря французы часто повторяют: «Ищите женщину». В деле развития внутреннего туризма такой девиз тоже не помешал бы. Ведь в настоящий момент именно женщины лоббируют заграничные поездки, организованные туристическими агентствами. Такой вид отдыха пропагандируют около трети (33%) россиянок. Тогда как почти половина мужчин (47%) с удовольствием взяли бы все организационные вопросы отдыха на себя и поехали бы колесить по России. Такие цифры опубликовал Исследовательский центр портала SuperJob.ru.

Причем женщинам не сидится дома гораздо чаще, нежели мужчинам. Так на вопрос: «Совершали ли Вы туристические поездки на протяжении последних 12-ти месяцев?» «да» ответили 61% женщин и только 39% мужчин.

Эксперты онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру» подтверждают выводы коллег результатами собственного исследования. Изучив туристические предпочтения мужчин и женщин, они составили рейтинги их любимых направлений. И выяснили, что самым женским можно назвать маршрут Москва — Рим (62 процента от всех пассажиров — женщины). В женский топ по большей части попали курортные города, в которых можно купаться и загорать (Сочи, Тель-Авив, Батуми, Анапа, Анталья, Дубай и т. д.).

В поисках любви

Отчего же женщин так тянет на солнышко, причем на то, что светит как можно дальше от родных берегов? Секрет? Вовсе нет. Эту страшную тайну раскрыл Исследовательский центр «Секс.РФ». Оказывается, у 55% россиянок были курортные романы. Для 48% опрошенных курортный роман — это легкое, ни к чему не обязывающее приключение. 20% заявили, что это вполне допустимый совместный отдых двух одиноких людей. 10% девушек думают, что и на отдыхе можно встретить свою «половинку». А 6% и вовсе уверены, что курортный роман — это неотъемлемая часть хорошего отдыха. Интересно, что лояльнее всего относятся к курортным романам женщины 25-35 лет.

Топ стран с самыми горячими местными мужчинами возглавила Италия, куда россиянки едут «не за сексом ради секса, а за ощущением влюбленности». Почетное второе место занимает Турция, где даже дурнушки и фригидные ледышки вдруг понимают, что они — секс-бомбы. Далее следуют:

• Куба (здесь к сексу относятся легко);

• Объединенные Арабские Эмираты (за счет щедрых подарков поклонников можно отбить деньги на поездку);

• Грузия (романтика, красивые ухаживания, чудеса в постели);

• и, наконец, Кения, которую россиянки едва начали осваивать, хотя европейские дамы за 40 давно поняли, что отдых в этой стране — лучшее антивозрастное средство. Фотограф Софи Амали Клугарт даже сделала репортаж о «романтическом туризме» во второй по величине город Кении — Момбасу. Изначально она планировала показать нищету в стране, но увидев количество межрасовых романов, вернулась из Кении с совершенно другим материалом, поведав о любовных отношениях зрелых женщин и молодых кенийцев.

Интересно, что некогда секс-туризмом славился и Крым. Некоторые исследователи вообще склонны утверждать, что этот вид отдыха зародился не где-нибудь, а на ЮБК. Так что, хочется надеяться, у полуострова еще есть шанс попасть в вышеприведенный список.