Новая жизнь старых героев

На Поляне сказок в симферопольском Детском парке начали наконец ремонтировать фигуры сказочных персонажей

На этой неделе в симферопольском Детском парке началась реставрация фигур русских сказочных героев, которые уже почти шесть десятков лет украшают в парке Поляну сказок. И чтобы украшали и дальше, а не стояли потрескавшимися, реставрацию, собственно, и затеяли. И есть, похоже, все шансы, что фигуры, знакомые с детства уже нескольким поколениям жителей крымской столицы, обретут если не вторую жизнь, то второе дыхание. А «Крымский ТелеграфЪ» решил, как говорится, пользуясь случаем, вспомнить и историю появления этих фигур, и историю создания самого Детского парка — первого в своем роде в СССР.

Знает, с чего начать и чем закончить

По правде говоря, фигуры сказочных персонажей на Поляне сказок в симферопольском Детском парке нужно было ремонтировать уже давно. Но, как известно, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И хорошо, если вообще делается. И в данном случае можно порадоваться тому, что на днях началась-таки реставрация фигур на Поляне сказок в Детском парке. Работа эта не быстрая, и, как сообщил директор парка Антон Якулевич, ее рассчитывают завершить до конца нынешнего лета. «Первой мы выбрали фигуру „Аленушка с волком“, которая наиболее нуждается в реставрации. Над ней сейчас работает художник-реставратор из Симферополя. Он проведет работы на этой фигуре, покажет нам результат. И если результат нас устроит, то мы проведем оценку работ и запустим реставрационные работы на всех фигурах. За летний период мы планируем все это сделать, — рассказал Якулевич. — Работа скрупулезная и достаточно трудоемкая, материалы сохнут не быстро, на работы уходит довольно много времени. Но у мастера есть полное представление, с чего начинать и чем закончить», — рассказал Якулевич крымским журналистам, добавив, что ремонтировать нужно фактически все фигуры Поляны сказок. «Каждая фигура нуждается в реставрации, в каждой фигуре есть трещины. Какую-то текущую работу здесь, конечно, проводили. Что-то ремонтировали, красили. Но многое было сделано некачественно, с применением не тех материалов», — отметил директор Детского парка Симферополя.

Действительно, такая масштабная реставрация фигур сказочных персонажей здесь не проводилась многие десятилетия. Лишь в 2012 году скульптуры были обновлены. Теперь же нужно дождаться конца лета, чтобы увидеть обещанный результат.

Здесь шумел дубовый лес...

Как мы уже говорили, пользуясь случаем, «Крымский ТелеграфЪ» решил рассказать, что же это за место такое, на котором находится нынче симферопольский Детский парк. На плане Симферополя 1786 года эта территория была обозначена как лес. Здесь росли гигантские столетние дубы и находился в том числе дом французского ученого-химика Феликса де Серра, приехавшего в Крым по приглашению тогдашнего губернатора края Андрея Бороздина. Де Серр помогал Бороздину в его стремлении развивать промышленное производство, а также изучал лечебные свойства грязей в районе современного города Саки. Кстати, о дубах. Сейчас в Детском парке находится памятник природы — дуб-великан «Богатырь Тавриды» (окружность ствола — около 6 метров, диаметр кроны — 30 метров). По разным оценкам, возраст дуба колеблется от 600 до 800 лет, и он внесен в число особо охраняемых природных объектов России (прежде симферопольским городским советом дуб был отнесен к природно-заповедному фонду территориального значения). Растет в парке еще несколько дубов, поменьше. Есть мнение специалистов, что эти деревья — последние представители прежних огромных дубовых лесов, росших в этой местности тысячи лет назад.

В конце XIX века территория нынешнего Детского парка перешла во владение симферопольского предпринимателя П. С. Щербины. Он, пользуясь «благоприятными природными обстоятельствами», в первую очередь изобилием воды (ведь совсем рядом — река Салгир), организовал здесь сад по разведению и продаже редких косточковых сортов плодовых деревьев со всех уголков Крыма (из этого сада впоследствии появилось отделение Никитского ботанического сада). Впоследствии сад Щербины решили передать в ведение Таврического университета в качестве учебно-подсобного хозяйства. На то время в состав высшего учебного заведения входили и медицинский факультет, прообраз будущего Медицинского университета имени Георгиевского, и сельскохозяйственный. После выделения сельскохозяйственного факультета в самостоятельное учебное заведение будущий Детский парк достался «по наследству» именно новообразованному сельскохозяйственному институту, впоследствии Южному филиалу Национального аграрного университета.

Первый в СССР

А в 1958 году весь этот сад площадью в 13 гектаров был передан под городской Детский парк. И до 1976 года симферопольский Детский парк, ставший первым в СССР, был, кроме прочего, единственным специализированным парком такого рода в стране. Много позже по его примеру были созданы детские парки в Черкассах, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах страны.

В Детском парке сделали очень многое: были организованы зооуголок, аквариум, открытый «зелёный театр», бассейн для испытания моделей юных техников, круглый трек для испытаний авиамоделей, городок безопасности движения. На территории расположили и Крымскую областную детскую обсерваторию — базу Малой академии наук, созданной в Симферополе в 1963 году.

И тогда же появились и многочисленные детские аттракционы, и Поляна сказок, где установили фигуры различных сказочных персонажей. В том числе и по мотивам произведений Александра Пушкина. Изначально было порядка 20 фигур: Баба-яга, Богатыри, Ученый кот, Русалка, Аленушка с Волком, Руслан с Головой богатыря. По воспоминаниям симферопольцев, 60 лет назад Голова сверкала глазами (в каменных зрачках были лампочки), а изо рта дул ветер с искусственным дымом, для чего внутри конструкции был установлен вентилятор. Однако это пугало детей, и пришлось впоследствии отключить «спецэффекты».

После развала Советского Союза в Детском парке начались проблемы. Как и во всей, впрочем, бывшей стране. Был полностью разрушен «городок безопасности движения», здесь не осталось автомобильных знаков, только останки бывших светофоров. Был сломан забор круглого трека для испытаний авиамоделей, на его месте расположили несколько новых аттракционов. Снесли бассейн для испытания моделей возле Дворца пионеров и построили на его месте развлекательный центр с боулингом. Ничего не осталось от «зеленого театра». Были снесены старые аттракционы, их место заняли новые. В 1990-е из действующих объектов остались только Детская обсерватория, зооуголок и аквариум. Но «лихие годы» закончились, и Детский парк начал постепенно «приходить в себя».

Прежние ремонты и уменьшение территории

Впрочем, после периода застоя и упадка, восстановление (возрождение, если угодно) Детского парка шло довольно медленно. Только в 2011 году была начата масштабная реконструкция. В 2012 году был сдан в пользование обновленный роллердром, обновили «Поляну сказок», установили новые скамейки, установлено мощное освещение, произведён ремонт всех аттракционов. В 2013 году привели в порядок и подсветили Аллею Героев. В 2014 году реконструирован центральный вход парка и начата реконструкция зооуголка, площадь которого планируют увеличить в два раза, и довольно много в этом направлении уже сделано. Но нужно отметить и неприятный факт — в июле 2017 года местные власти уменьшили площадь парка с 17 до 10 гектаров.

Кстати

Сейчас, как известно, идет масштабный ремонт набережной рек Салгир и Малый Салгир в Симферополе. И это событие так или иначе отражается на многих сферах жизни крымской столицы. Затронул этот ремонт и Детский парк. В том смысле, что демонтированная с набережной Салгира тротуарная плитка будет использоваться здесь. Во всяком случае, так об этом в эфире крымского радио сообщил директор симферопольских парков Антон Якулевич. По его словам, в ближайшие месяцы в зооуголке Детского парка планируется благоустройство пешеходных дорожек. «Буквально в ближайшие месяц-два планируем обустроить дорожки в зооуголке. При поддержке администрации города. Был запрос, было получено одобрение, чтоб эти демонтированные плиты были применены в зооуголке», — рассказал Якулевич.