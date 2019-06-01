«Запорожье» – в музей, «Михаила Кутузова» – вернуть по прописке

В Севастополе могут появиться новые военно-морские музейные объекты

«Крымский ТелеграфЪ» уже не раз рассказывал о Севастопольском Военно-историческом музее фортификационных сооружений, который расположен в помещениях бывшей секретной базы подводных лодок в Балаклаве. По сути, сегодня это музей подлодок без единой подлодки. И вот наконец появилась информация о том, что музею могут передать одну из подлодок. Речь идет о «Запорожье». При этом одни источники утверждают, что ее хотят передать музею, другие пишут о том, что Министерство обороны РФ объявило тендер на ее утилизацию. Другие же говорят о том, что утилизация ждет другую подлодку 641 проекта, которая с советских времен стоит в доке в районе севастопольского железнодорожного вокзала. Также перемены могут произойти и в судьбе крейсера «Михаил Кутузов», который сейчас стоит в Новороссийске.

«За» и «против»

Напомним, что подводная лодка «Запорожье» была построена в Ленинграде и спущена на воду в конце мая 1970 года. За время службы на ней были осуществлены 14 дальних походов, она неоднократно несла боевую службу в Атлантическом океане, Средиземном и Баренцевом морях, принимала участие в широкомасштабных учениях ВМФ СССР, посещала с дружественными визитами Кубу, Марокко, Сирию. За годы службы на субмарине были пройдены более 13 тысяч морских миль. В 1997 году при разделе Черноморского флота между Россией и Украиной подлодка была передана Украине и получила имя U01 «Запорожье». В марте 2014 года во время присоединения Крыма к Российской Федерации российские войска взяли лодку штурмом. Экипажу подводной лодки восемь раз предлагали перейти на сторону России, однако предложения были отвергнуты моряками. 21 марта российские моряки захватили корабль, на котором произошёл раскол среди личного состава. В итоге из 101 человека подавляющее большинство перешло служить Российской Федерации, тогда как 29 человек остались верны украинской присяге. В итоге в состав Черноморского флота лодка так и не вошла, и вот теперь наконец рассматривается вопрос о передаче ее музею фортификационных сооружений и о создании на ее базе музейного экспоната.

При этом сотрудники музея с радостью готовы принять «Запорожье» и уверяют, что их сотрудники обладают необходимыми навыками и знаниями, которые позволят превратить Б-435 в интересный музейный объект. В своем интервью ТАСС руководитель музея Юрий Тарарий рассказал, что музей уже давно ждет эту подлодку.

Юрий Тарарий:

«Я и мои сотрудники — офицеры, мы служили на подводных лодках. И мы, и совет ветеранов-подводников ждем — не дождемся, когда нам Б-435 отдадут. Сейчас эта лодка не может быть использована по прямому назначению, не может выходить в море. А мы хотим рассказать про ее боевой путь в составе Северного и Черноморского флотов, у нас эта информация есть. При распаде СССР лодка осталась Украине, получила имя „Запорожье“ и фактически не использовалась».

Отметим, что если «Запорожье» все же решат передать музею, то она станет первой субмариной-музеем в Крыму и Севастополе. Но есть и скептики, которые считают, что данная подлодка в музейном комплексе просто не поместится.

Валерий Иванов, заместитель директора музея, полковник, ученый, писатель:

«Сейчас ходит очень много разных слухов по поводу передачи музею данной подлодки. Честно говоря, я запутался в правде, где же истина? Вопрос еще заключается и в том, куда ее ставить, она ведь в канал не войдет, она слишком большая, и придется срезать рубку для того, чтобы ее туда запустить. Зачем она там нужна такая? У нас есть подлодка 633 проекта, которая сейчас стоит в Южной бухте, и мы на нее рассчитываем, но, что решит командование, я не в курсе».

Многие общественники также не согласны с идеей передачи подлодки музею и считают, что ее нужно утилизировать.

Владимир Стефановский, председатель историко-культурной просветительской организации «Морское собрание»:

«Я считаю, что передавать эту лодку в музей идеологически неверно, ее надо утилизировать и это будет правильно. Она уже запятнала себя Украиной, а для музея надо поднять из морских глубин затонувшую подлодку „Малютка“, это будет более верным решением».

Напомним, что «Малютка» была заложена 17 июня 1936 года в Ленинграде на заводе «Судомех» и спущена на воду 23 июля 1937 года. За время службы она совершила 19 полных боевых походов. Выполнила 13 торпедных атак, в 1941 году члены ее экипажа эвакуировали разведгруппу, в 1942-м доставили норвежскую разведгруппу, в 1943 году подлодка потопила германский сторожевой корабль «V-6115» («Ostwind»).

Медаль с чужой груди

Кроме этого, Владимир Стефановский заверил «Крымский ТелеграфЪ», что для восстановления исторической справедливости в Севастополь необходимо вернуть артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов», который в настоящее время находится в Новороссийске.

Владимир Стефановский:

«Михаил Кутузов» это не просто боевой корабль. Это единственный на всю Россию сохранившийся памятник отечественного кораблестроения за трехсотлетнюю историю от петровского «Орла» до наших дней. Он стал музеем в 1998 году еще в Севастополе. Хотя подлежал утилизации. Ветераны крейсера и севастопольская общественность дошли до правительства и президента, и крейсер по решение премьер-министра Примакова был сохранен и стал музеем, с «пропиской» в Севастополе. Как музейный центр национального значения крейсер «Михаил Кутузов» значится и в реестре ЮНЕСКО, тоже с «пропиской» в Севастополе«.

Общественник рассказал, что в 2001 году, исходя из обострившейся ситуации с Украиной, крейсер, с целью сохранения, был отбуксирован из Севастополя в Новороссийск, и, несмотря на многочисленные обращения к командованию флотом и Министерству обороны по его возвращению на Главную базу флота, он находится там и сейчас.

Владимир Стефановский:

«Вызывает недоумение, что боевой корабль, музейный центр национального значения находится не на Главной базе, не в исторической морской крепости, как ее символ, не в кораблестроительном городе, а в торговом. Что этот предмет национальной гордости там делает? Памятники героям обычно ставят или на родине, или на месте совершения подвига. Еще в заведении, где сотрудник оставил глубокий след. „Михаил Кутузов“ — это памятник целой эпохи, его место или на Главной базе флота, или на доступном для обозрения месте кораблестроительного завода».

При этом чиновники Министерства обороны и сотрудники музея нахождение крейсера в Новороссийске объясняют просто: «он тут уже стал символом», «к нему уже привыкли жители города», «перевод „Кутузова“ в иное место базирования считаем нецелесообразным». Директор ЦВММ генерал Руслан Нехай в своем интервью российским журналистам заверил, что место «Михаила Кутузова» именно в Новороссийске.

Руслан Нехай:

«Ученый совет музея считает, что место его в Новороссийске, потому что с этим городом связана вся его история. „Михаил Кутузов“ в свое время приходил в Новороссийск, чтобы участвовать практически во всех военно-морских праздниках. Даже площадь Кутузова была вымощена экипажем. Я всё морское сообщество могу заверить, что, пока я на должности директора Центрального военно-морского музея — этот корабль будет жив, потому что это действительно история Военно-Морского Флота, это красавец-корабль, познакомившись с которым в него невозможно не влюбиться».

Напомним, что крейсер «Михаил Кутузов» был заложен 22 февраля 1951 года в Николаеве, на Николаевском судостроительном заводе имени Н. И. Носенко, заводской № 385 и спущен на воду 29 ноября 1951 года. За время своей действительной службы он прошел 275 000 миль, посетил десятки портов и десятки стран. В 1967 году корабль находился в зоне военных действий, выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооружённым силам Египта, в 1968 году — вооружённым силам Сирии. Во время взрыва линкора «Новороссийск» «Михаил Кутузов» оказался ближайшим к нему судном. Из 93 человек аварийно-спасательной команды, посланной с крейсера для оказания помощи экипажу «Новороссийска», погибло 27 матросов.

Сейчас крейсер в Новороссийске регулярно посещают экскурсии, горожане же считают вопрос дальнейшего базирования корабля достаточно спорным.

«Для Новороссийска «Михаил Кутузов» стал чуть ли не визитной карточкой города. Я был на нем на экскурсии раз пять. За один день такой огромный корабль не обойти. С другой стороны, я уверен, что крейсер должен находиться там, где он «прописан», а прописан он в Севастополе. Поэтому я считаю, что для восстановления исторической справедливости этот корабль нужно вернуть в «город русской славы», — рассказал житель Новороссийска «Крымскому Телеграфу».

Общественники также уверены, что для Новороссийска крейсер не несет никакого исторического значения.

Владимир Стефановский:

«Для Новороссийска крейсер „Михаил Кутузов“ — это случайно свалившаяся медаль с чужой груди. Чужая награда. А Севастополь — это морская крепость, город корабелов. И его тут просто не хватает, он тут необходим как Символ морской крепости. Как фактор ее истории и культуры. Как духовный, патриотический и культурный фундамент. Как Символ Великой морской Державы. Установленный на видном месте крейсер еще и украсил бы морской фасад города. Стал бы фактором его исторического предназначения форпоста южных рубежей государства. А насчет того, что „к крейсеру уже привыкли жители Новороссийска“, то к нашему крымскому золоту тоже голландцы „уже привыкли“. Может, оставим? К случайно найденной вещи тоже быстро привыкают».

Эксперты, кроме того, считают, что ситуация выглядит следующим образом — севастопольцы спасли свой крейсер и превратили его в музей. А результатом в итоге пользуется Новороссийск. «Михаил Кутузов», бесспорно, является неотъемлемым символом исторической морской крепости и его место в городе русской славы — Севастополе.

Владимир Стефановский:

«В 1955 году во время взрыва линкора „Новороссийск“ в Севастопольской бухте из прибывшей на помощь аварийной партии с „Михаила Кутузова“ 27 человек на крейсер не вернулись. Они навеки остались в Севастополе на Братском кладбище. Возвращенный в Севастополь крейсер стал бы данью памяти, памятником для них и знаком внимания для их родных».