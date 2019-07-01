В последний раз…

Какие законы успел принять крымский парламент нынешнего созыва

В крымском парламенте прошла последняя для нынешней каденции депутатов сессия. Заседание в связи с этим получилось несколько сентиментальным: парламентарии подводили итоги своей работы за пять лет. «Мы гордимся тем, что нашему парламенту выпала честь быть первыми законодателями в российском Крыму. Мы свою историческую миссию выполнили», — резюмировал в конце сессии спикер Владимир Константинов.

Время тишины

В связи с тем, что сессия была последней для нынешнего депутатского состава, ему пришлось отработать её в усиленном режиме, приняв сразу несколько законопроектов. По выражению Владимира Константинова, «нужно было подмести, чтобы не оставлять после себя ни одного неурегулированного вопроса».

В числе прочего крымский парламент установил административную ответственность за нарушение тишины и покоя. Соответствующий законопроект был принят сразу в двух чтениях. Представляя документ, глава Госсовета отметил, что предлагается откорректировать периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан, а также нормы, устанавливающие административную ответственность за подобное нарушение.

Владимир Константинов, спикер Государственного совета РК:

«С целью защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также учитывая неоднократные обращения и практику субъектов Российской Федерации, предлагается предусмотреть норму, запрещающую совершение действий, сопровождаемых звуковым воздействием, с 22:00 до 8:00, а также в дневное время с 13:00 до 14:00. В многоквартирных домах запрет распространяется также на выходные и нерабочие праздничные дни на период с 8 до 10 часов».

Ранее, во время обсуждения законопроекта на заседании Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, представители Общественной палаты Крыма предлагали вовсе запретить строительно-монтажные и ремонтные работы, сопровождаемые шумовым или вибрационным воздействием, в выходные и нерабочие праздничные дни. Однако эту инициативу не поддержали. По мнению депутатов, подобный запрет привёл бы к ущемлению прав граждан на обустройство своего жилища, так как большая часть населения имеет возможность делать ремонт только в свободное от работы время.

Итак, если раньше период тишины начинался в 23:00 и длился до 7:00, то согласно новой версии норматива он расширен на время с 22:00 до 8:00, плюс «обеденный перерыв» с 13:00 до 14:00. Наказание за нарушение шумового режима при этом не изменилось: предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей для граждан и от 2 до 5 тысяч рублей для юридических лиц. Напомним, что в случае нарушения тишины и покоя в установленное законом время следует обращаться в полицию.

Удар по самостроям

Также в ходе заключительной сессии Государственный совет принял в первом чтении законопроект о пересмотре разрешений на строительство, выданных в украинский период. Согласно пояснительной записке к документу, он был разработан с целью урегулирования отношений, связанных с действием на территории республики разрешений в сфере градостроительства, а также вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, начатых на основании разрешительных документов, полученных до 21 марта 2014 года. Таким образом, принятие закона позволит выявить объекты, разрешительные документы на которые не соответствовали требованиям не только российского, но и украинского законодательства, но несмотря на это всё же были выданы. Для этого вводится требование о предоставлении документов в качестве приложений к уведомлению или извещению застройщика.

«Бесконтрольная выдача или регистрация разрешительных документов уполномоченными органами Украины до 21 марта 2014 года повлекла на сегодняшний день застройку парковой зоны, мест общего пользования, береговой линии. Принятие законопроекта позволит проверить соответствие и наличие разрешительных документов у застройщиков, а также осуществлять государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных законодательством», — сказано в документе.

Во втором чтении норматив в этот раз принять не успели, так что законопроект будет вынесен на голосование на одном из внеочередных заседаний парламента. Об отсрочке попросил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, сославшись на то, что документ не доработан в полной мере и не прошёл все необходимые согласования. Остаётся надеяться, что судьбоносный для полуострова закон всё-таки будет принят в ближайшее время и позволит развернуть более решительную борьбу с самостроями, которая сейчас носит полулатентный характер.

Слава без конца

Также среди наиболее интересных проектов, рассмотренных в ходе минувшей сессии, можно выделить закон о почётном звании «Населённый пункт воинской доблести». По решению федеральных властей в России присваивается звание «Город военной славы»: последним городом, удостоившимся подобной чести, стала как раз крымская Феодосия. Однако в республике было решено продлить традицию присвоения почётного звания населённым пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Владимир Константинов:

«Законопроект направлен на увековечивание памяти и величия подвига воинов при защите Отечества в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сохранение военно-исторического наследия, а также патриотическое воспитание граждан. Предложение о присвоении населённому пункту почётного звания может быть внесено гражданами Российской Федерации численностью не менее ста человек, проживающими в населённом пункте Крыма, которому предлагается присвоить почётное звание, депутатами Государственного совета республики, депутатами представительного органа муниципального образования, общественными объединениями, Общественной палатой РК, общественными советами (палатами) муниципальных образований».

По словам главы крымского парламента, почётное звание может быть присвоено городу, посёлку городского типа, посёлку, селу, но не присваивается городам, уже отмеченным званием «Город-герой» или «Город воинской славы».