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СоциумПроблема

Мусорное фиаско

Тургеневский полигон наполняется с огромной скоростью

Готовы ли крымчане сортировать отходы?

Читатели «Крымского Телеграфа» интересуются: куда исчезают контейнеры для сбора пластиковых бутылок? Сообщения по этому поводу поступают со всех концов Симферополя, и граждане просят разобраться, кому понадобились эти ёмкости. Скорее всего, разгадка элементарно проста: контейнеры были ликвидированы решением муниципальных властей, поскольку полноценный вывоз их содержимого так и не смогли наладить. Не секрет, что начатая 1 января этого года «мусорная» реформа в Крыму потерпела полнейшее фиаско.

Неудачное начало

С начала этого года вся страна перешла на новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Его суть фактически состоит во внедрении раздельного сбора мусора: те его компоненты, которые подлежат переработке, будет запрещено «хоронить» вместе с бесполезными отходами. Как правило, сортировка происходит на специальных станциях. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, их в Крыму к 2025 году должно появиться семь штук, причём построенных за счёт частных инвестиций.

Первый из таких объектов появился было в симферопольском микрорайоне Каменка — на территории закрытой свалки. Отсортированный и спрессованный в герметичные пресс-компакторы мусор собирались вывозить на Тургеневский полигон в Белогорском районе, параллельно отбирая полезные фракции пластика, цветного и чёрного металлов, картона и стекла. Однако под давлением общественности сортировочную станцию пришлось закрыть. Теперь крымские власти планируют перенести её либо на полигон в Тургенево, либо в какое-нибудь другое место, достаточно отдалённое от жилого фонда.

«Те опасения о загрязнении воды и почвы после запуска комплекса, которые высказывали некоторые горожане, верны с точностью до наоборот, — убеждена эколог Мария Поддубная. — Это сейчас в воду и почву попадают вредные фильтраты, горит мусор, а мусоросортировочный комплекс позволил бы всё это прекратить. Пластик будет вывозиться на переработку на материк, а органические отходы перерабатываться в компост, которым будет закрываться тело свалки. Сверху можно высаживать цветы, траву и кусты».

Куда же теперь выбрасывать пластик?

Деньги не пахнут

Большая часть граждан до сих пор не понимает в принципе, зачем нужно сортировать мусор. Попробуем объяснить. Россия каждый год производит около 70 млн тонн отходов. 90% из них вываливается на свалках и там гниёт, горит и тлеет, занимая тысячи гектаров, которые можно было бы использовать куда более рационально. Во что-то полезное перерабатывается всего 7-8% отходов. Оставшиеся 2-3% разбрасываются неучтёнными по лесам, полям и водоемам. В Крыму положение дел ничем не отличается от общероссийского.

«Раздельный сбор — это единственно правильный путь „мусорной“ реформы, и любые предложения от инвесторов на этот счёт должны быть поддержаны, — констатирует директор АНО „ЖКХ Контроль РК“ Анатолий Петров. — Когда ТКО будут разделены в самом начале своего образования на морфологические составляющие, исчезнут споры о строительстве мусоросортировочных заводов. Для начала крымчан нужно приучить сортировать свои отходы на две части: в один пакет складывать то, что подлежит переработке, а в другой — всё остальное. Соответственно, контейнерные площадки также нужно разделить на два отсека. Отходы растительного и животного происхождения будут вывозить на полигоны — это довольно скромная часть общей мусорной массы, их можно захоранивать или сжигать. А вторсырьё нужно будет досортировывать, и можно отправлять на переработку. Его стоимость, когда оно не испорчено, простите, помоями, значительно выше, что делает такой бизнес очень рентабельным и привлекательным для инвестора».

Сортировка бытовых отходов — дело привычное во всех цивилизованных странах, так что в плане её организации отечественным чиновникам ничего придумывать не надо: бери заграничный опыт и приспосабливай к местным реалиям. Тем не менее, нынешняя попытка запустить «мусорную» реформу в России станет уже третьей за последние несколько лет. Две предыдущие провалились, даже не начавшись. Первый запуск был намечен на 2016 год, второй — на 2017-й. Оба раза регионы оказались не готовы, и сроки переносились.

Людей нужно научить

Вот и сейчас руководство республики упорно сомневается в том, что крымчане станут обременять себя сортировкой ТКО. Мол, европейцы могут, а у нас другая культура и менталитет.

«Нужно работать в этом направлении, — считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. — В США, Японии, Германии тоже были свои сложности. Нет такого, что вдруг все начали идеально сортировать мусор, складировать его правильно. Одна из важнейших задач сегодня — это работа с населением. Воспитательная, просветительская работа на пилотных проектах в отдельных микрорайонах. Людей нужно научить, привить вкус к раздельному сбору. Начать можно с разумного потребления. Банально не бросать в урну пластиковые бутылки с закрученными крышками, реже пользоваться полиэтиленовыми пакетами».

Не грех, кстати, было бы взять на вооружение и заграничный опыт. Чтобы переломить ситуацию с сортировкой мусора, в странах, где сегодня налажена переработка отходов, во-первых, использовались пиар-рычаги. Раздельный сбор рекламировался по всем каналам, лез в глаза с билбордов и счетов за «коммуналку». Детям с детского сада и младших классов объясняли, как надо бумагу класть в один пакет, пластик — в другой, а дома они воспитывали консервативных родителей. Во-вторых, был включён материальный интерес. Сдаёшь пластиковую бутылку или жестянку — получаешь денежное поощрение.

«Первичная сортировка мусора приведёт к тому, что размер „мусорных“ сборов с населения будет существенно уменьшаться. Соответственно, у людей появится финансовый стимул, — говорит Анатолий Петров. — Больше половины нашего мусора приходится на всевозможные бутылки, упаковки, изделия из бумаги и пластика, то есть вторсырьё. Его будут собирать для дальнейшей переработки. Объём остальных отходов сравнительно невелик, и значит, стоимость их утилизации для граждан снизится. То есть тариф за вывоз мусора станет меньше для тех, кто его сортирует».

Спрос на вторсырьё уже есть — осталось только наладить его сбор в Крыму. А для этого нужна всего-навсего добрая воля глав муниципалитетов. И вот с этим, как показывает практика, у нас большая напряжёнка...

Белла Добронравова
Фото ria.ru, rambler.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года

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Просмотров: 36 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:57

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