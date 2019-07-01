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Разные стройки, разные мнения

Территория Приморского парка существенно изменилась

В Ялте частный инвестор потратился на реконструкцию набережной, а администрация обещает к осени обновленный центр досуга и спорта

Ялта, по мнению многих россиян, высказывающих его, к примеру, в соцсетях, заслуженно может носить звание туристической жемчужины Крыма. Впрочем, это неофициальное звание город носит уже давно и крымчане к нему уже привыкли. Однако долгие годы Ялта не могла похвастаться, пожалуй, главным атрибутом курорта — хорошим пляжем. Но нашелся инвестор, который навел порядок, и теперь одни жители города, по их словам, не могут нарадоваться новой набережной, а другие — недовольны переменами...

А для кого-то — праздник

Более шести тысяч квадратных метров благоустройства, так называемая безбарьерная городская среда, комфортные условия для отдыха и никаких стихийных торговцев. Все это обошлось в 420 млн рублей, причем не государственному бюджету, как обычно, а инвестору, который решил привести город в порядок. Силы и средства он вложил не только в создание красивой трехуровневой набережной, но и в безопасность: укрепил подпорную стену и установил современную систему видеонаблюдения.

Алексей Гринцевич, инвестор:

«Я очень часто был на этом пляже до реконструкции, его состояние расстраивало, печалило. Ялта — это все-таки туристическая столица Российской Федерации, и мы хотим, чтобы сегодняшние плоды наших трудов были оценены положительно».

Оценки, впрочем, разные. Есть определенное количество горожан, которые не приняли новый вид части городской набережной и критикуют сделанное. И их можно понять, аргументы — разумные, и это повод для отдельного разговора. Но есть и такие горожане, для которых произошедшее это действительно большой праздник. Ведь, например, прежде неухоженный, запущенный пляж превратился в культурное место для отдыха. И звать в гости туристов теперь совсем не стыдно. Сама набережная при этом стала больше и просторнее. К тому же огромное количество всевозможных ларьков многих ялтинцев «угнетало» и общий вид «не радовал». Теперь же там стало гораздо лучше, об этом говорят и местные жители.

Открытие же «перерожденных» пляжа и набережной несколько дней назад отметили празднично, с фейерверком. В частности, с концертом выступили Ялтинский театр духовой музыки, творческие коллективы и артист российской эстрады Сосо Павлиашвили.

Бюджетная строка расходов

Что же касается грядущих перемен в, так сказать, рекреационном облике Ялты, то здесь стоит отметить реконструкцию центра досуга и спорта на улице Халтурина. Завершение работ обещают в октябре этого года. Но если на набережной вкладывались деньги частника, то это уже бюджетная строка расходов.

Светлана Гербер, начальник управления по делам молодежи и спорта администрации г. Ялты:

«К капитальному ремонту этого объекта мы приступили в конце мая. После реконструкции здесь появятся залы хореографии и изобразительного искусства, на первом этаже оборудуем зал бокса, а во дворе установим многофункциональную спортивную площадку со спортивными снарядами для сдачи норм комплекса ГТО».

По информации Гербер, на проведение этих работ из муниципального бюджета было выделено почти 9 миллионов рублей. Кроме того, добавила она, некоторые помещения этого объекта будут иметь панорамный вид за счет нового остекления. «Этот центр востребован, жители микрорайона ждали его многие годы», — сообщила начальник управления по делам молодежи и спорта.

Она также обратила внимание, что в этом микрорайоне проживают более 350 детей. «Их родители неоднократно обращались в администрацию с просьбой о проведении ремонтных работ в здании центра», — сообщила Гербер и отметила, что все занятия в центре останутся бесплатными, а зарплату педагогам будет выплачивать муниципалитет.

Со своей стороны директор городского подростково-молодежного центра Елена Надель рассказала, что на балансе муниципального учреждения здание центра стоит с 1995 года, но деньги никогда не выделялись даже на его текущий ремонт. «Поэтому этот объект никогда не функционировал, за исключением маленького спортивного зала на первом этаже», — уточнила она. При этом, по словам Надель, подобных объектов в Ялте не открывалось уже около 20 лет. «Хотя преимущества этого центра, безусловно, огромные. Ведь здесь смогут заниматься не только дети, но и молодежь до 30 лет», — добавила она и также пообещала, что при проведении работ в центре будет предусматриваться создание условий и для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Нина АРХИПОВА
Фото vesti92.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года

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Просмотров: 107 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:22

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