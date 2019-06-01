«Кайф» стал доступней и опасней

Где в Крыму помогают вылечиться от наркозависимости?

В последнее время всё чаще встречаются объявления, предлагающие помощь наркозависимым. Разумеется, это коммерческие предложения, так что спасение тех, кто оказался в наркотическом плену, будет не бесплатным. Тем не менее, раз подобных объявлений становится всё больше, значит, интерес к такого рода услугам растёт, ведь именно спрос рождает предложение.

Больше не становится. Меньше тоже

По данным МВД по РК, за последние 3,5 года среднестатистический крымский наркоман помолодел резко и значительно — почти на десять лет. Если раньше средний возраст наркозависимых составлял от 26 до 38 лет, то теперь он снизился до 20-25. Полиция связывает эту тенденцию с тем, что каналы распространениея наркотиков переместилось на просторы Интернета. Таким образом, они стали менее контролируемыми и, в то же время, более доступными для молодёжи. Кроме того, если раньше поиск наркотиков был сопряжён с контактами в соответствующих социальных кругах (как правило, полукриминальных, что отчасти отпугивало потенциальных наркоманов юного возраста), то сейчас в этом нет необходимости.

В то же время количество людей, систематически употребляющих наркотики, в Крыму в последнее время остаётся достаточно стабильным. По данным на 1 апреля этого года, на территории республики насчитывалось чуть больше 4 тысяч лиц с установленным диагнозом синдрома зависимости от употребления наркотиков. Людей, которые употребляют какие-то наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, но без сформированного наркологического заболевания (нет синдрома зависимости) — более 5 тысяч. Эти показатели остаются практически неизменными на протяжении последних трёх лет. Однако личностный состав группы меняется постоянно: одни выздоравливают, другие умирают (смертность среди наркоманов по-прежнему очень высока), но на смену выбывшим незамедлительно приходят новые зависимые. Поэтому фиксируемая стабильность вызывает у специалистов некоторую тревогу: наркоманов не становится больше не потому, что не появляется новых, а потому, что пациенты с этим диагнозом достаточно стремительно погибают.

Особенно смертоносными являются столь популярные в последние годы синтетические наркотики — соли. Они очень быстро приводят к гибели, поскольку их химическая структура такова, что они полностью дезорганизуют все нейрональные связи, существующие в головном мозге человека. Поначалу этот эффект приводит к повышенной эмоциональной реакции на окружающую действительность. Вскоре импульсивность усиливается, наблюдаются нарушения мышления, алогичность выводов, а чуть позже человек попросту превращается в руину — физически и эмоционально. Зависимость от солей требует гораздо более длительного лечения, чем, например, от наркотиков растительного происхождения.

Тернистый путь восстановления

Конечно, проблема наркомании актуальна для всех регионов России, поэтому подразделения медицинской реабилитации есть в каждом субъекте федерации, в том числе в Крыму. Правда, наши медучреждения могут предложить только амбулаторное лечение, хотя реабилитация в качестве одного из основных этапов должна включать терапию в стационаре. Увы, на полуострове нет помещений, в которых можно было бы организовать стационарное подразделение. Эта проблема не решается вот уже несколько лет, и, судя по всему, на уровне правительства республики ей даже не очень-то занимаются.

Тем не менее, получить помощь в крымских центрах реабилитации можно. Она включает несколько компонентов. Первый — оказание экстренной и неотложной помощи. Кстати, как раз для этого Крым обеспечен всем необходимым в полном объёме. После купирования острых психотических состояний наступает этап планового стационарного лечения. Для его осуществления в республике есть два отделения. Этот этап позволяет нормализовать физические функции организма и подготовить благодатную почву для проведения психологической коррекции. В целом, чтобы пациент был способен воспринять те изменения, которые в нём произошли в связи с употреблением наркотиков, должен пройти определённый восстановительный период. За это время реабилитируются физические и некоторые (но, увы, далеко не все) психические функции. Затем наступает этап, когда с пациентом работают психологи и психотерапевты под контролем наркологов. Таков продолжительный и трудный путь на пути к выздоровлению.

Марина Шоренко, главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии»:

«После планового этапа люди, по идее, должны выходить на стационарный этап медицинской реабилитации. Но поскольку его нет, пациенты сразу попадают в амбулаторное звено. Естественно, не все способны удержаться в ремиссии, но у тех, кто проходит амбулаторные программы, предпосылок для выздоровления намного больше. Во время медицинской реабилитации происходит восстановление утраченных психических и психологических функций, привыкание к жизни без употребления психоактивного вещества. Это важный этап, и только после него наступает период социальной реабилитации: возвращение к работе, восстановление семейных связей и так далее. Но чтобы весь этот комплекс был успешным, нужна чётко определённая этапность лечения. И ещё, реабилитация работает только в том случае, если человек действительно хочет отказаться от наркотиков. Задача специалистов — помочь ему в этом, а не вытаскивать из зависимости силой».

Между тем, в последнее время наиболее весомой мотивацией для прохождения реабилитации становится не столько добрая воля, сколько решение суда.

Где искать помощи?

Учитывая всё вышесказанное, специалисты настоятельно призывают крымчан сознательнее относиться к профилактике наркомании. Звучит, конечно, скучно и уныло, однако лечение, сами видите, — дело очень уж сложное, болезненное, долгое и не всегда результативное.

Как правило, интерес к наркотикам возникает у человека, когда он толком ничем не занят. Начинаются поиски возможностей себя применить, а если таковые не находятся — поиски новых ощущений или способов ухода от реальности. Также, по наблюдениям наркологов, толчком для начала приёма наркотиков часто является отсутствие нормального эмоционального контакта в семье, в школе или ином социально значимом для человека круге. Это особенно актуально для представителей молодого поколения.

Ольга Мазуренко, заведующая отделом по организации обеспечения деятельности антинаркотической комиссии Главного управления по представительству в судебных органах и взаимодействию с правоохранительными органами Аппарата Совета министров РК:

«Столкнувшись с проблемой наркомании, людям лучше обращаться за помощью в государственные учреждения. На сегодняшний день это Научно-практический центр наркологии в Симферополе и реабилитационный центр в селе Почтовое Бахчисарайского района. Обращаться в коммерческие организации я не советую, потому что, само собой, все реабилитационные услуги там предоставляются платно. Кроме того, на сегодняшний день квалификационный отбор проходили всего четыре такие центра, и ни один из них не соответствовал установленным критериям».