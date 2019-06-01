Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Стимул» для избранных
Три штаба на Салгире
Атака на предпринимателей
Говорят, что... крымчане возмущены «нало ...
Красиво на бумаге – на деле ерунда?
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

«Кайф» стал доступней и опасней

Всё чаще мотивацией для лечения наркозависимости становятся решения судов

Где в Крыму помогают вылечиться от наркозависимости?

В последнее время всё чаще встречаются объявления, предлагающие помощь наркозависимым. Разумеется, это коммерческие предложения, так что спасение тех, кто оказался в наркотическом плену, будет не бесплатным. Тем не менее, раз подобных объявлений становится всё больше, значит, интерес к такого рода услугам растёт, ведь именно спрос рождает предложение.

Больше не становится. Меньше тоже

По данным МВД по РК, за последние 3,5 года среднестатистический крымский наркоман помолодел резко и значительно — почти на десять лет. Если раньше средний возраст наркозависимых составлял от 26 до 38 лет, то теперь он снизился до 20-25. Полиция связывает эту тенденцию с тем, что каналы распространениея наркотиков переместилось на просторы Интернета. Таким образом, они стали менее контролируемыми и, в то же время, более доступными для молодёжи. Кроме того, если раньше поиск наркотиков был сопряжён с контактами в соответствующих социальных кругах (как правило, полукриминальных, что отчасти отпугивало потенциальных наркоманов юного возраста), то сейчас в этом нет необходимости.

В то же время количество людей, систематически употребляющих наркотики, в Крыму в последнее время остаётся достаточно стабильным. По данным на 1 апреля этого года, на территории республики насчитывалось чуть больше 4 тысяч лиц с установленным диагнозом синдрома зависимости от употребления наркотиков. Людей, которые употребляют какие-то наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, но без сформированного наркологического заболевания (нет синдрома зависимости) — более 5 тысяч. Эти показатели остаются практически неизменными на протяжении последних трёх лет. Однако личностный состав группы меняется постоянно: одни выздоравливают, другие умирают (смертность среди наркоманов по-прежнему очень высока), но на смену выбывшим незамедлительно приходят новые зависимые. Поэтому фиксируемая стабильность вызывает у специалистов некоторую тревогу: наркоманов не становится больше не потому, что не появляется новых, а потому, что пациенты с этим диагнозом достаточно стремительно погибают.

Особенно смертоносными являются столь популярные в последние годы синтетические наркотики — соли. Они очень быстро приводят к гибели, поскольку их химическая структура такова, что они полностью дезорганизуют все нейрональные связи, существующие в головном мозге человека. Поначалу этот эффект приводит к повышенной эмоциональной реакции на окружающую действительность. Вскоре импульсивность усиливается, наблюдаются нарушения мышления, алогичность выводов, а чуть позже человек попросту превращается в руину — физически и эмоционально. Зависимость от солей требует гораздо более длительного лечения, чем, например, от наркотиков растительного происхождения.

Тернистый путь восстановления

Конечно, проблема наркомании актуальна для всех регионов России, поэтому подразделения медицинской реабилитации есть в каждом субъекте федерации, в том числе в Крыму. Правда, наши медучреждения могут предложить только амбулаторное лечение, хотя реабилитация в качестве одного из основных этапов должна включать терапию в стационаре. Увы, на полуострове нет помещений, в которых можно было бы организовать стационарное подразделение. Эта проблема не решается вот уже несколько лет, и, судя по всему, на уровне правительства республики ей даже не очень-то занимаются.

Тем не менее, получить помощь в крымских центрах реабилитации можно. Она включает несколько компонентов. Первый — оказание экстренной и неотложной помощи. Кстати, как раз для этого Крым обеспечен всем необходимым в полном объёме. После купирования острых психотических состояний наступает этап планового стационарного лечения. Для его осуществления в республике есть два отделения. Этот этап позволяет нормализовать физические функции организма и подготовить благодатную почву для проведения психологической коррекции. В целом, чтобы пациент был способен воспринять те изменения, которые в нём произошли в связи с употреблением наркотиков, должен пройти определённый восстановительный период. За это время реабилитируются физические и некоторые (но, увы, далеко не все) психические функции. Затем наступает этап, когда с пациентом работают психологи и психотерапевты под контролем наркологов. Таков продолжительный и трудный путь на пути к выздоровлению.

Марина Шоренко, главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии»:

«После планового этапа люди, по идее, должны выходить на стационарный этап медицинской реабилитации. Но поскольку его нет, пациенты сразу попадают в амбулаторное звено. Естественно, не все способны удержаться в ремиссии, но у тех, кто проходит амбулаторные программы, предпосылок для выздоровления намного больше. Во время медицинской реабилитации происходит восстановление утраченных психических и психологических функций, привыкание к жизни без употребления психоактивного вещества. Это важный этап, и только после него наступает период социальной реабилитации: возвращение к работе, восстановление семейных связей и так далее. Но чтобы весь этот комплекс был успешным, нужна чётко определённая этапность лечения. И ещё, реабилитация работает только в том случае, если человек действительно хочет отказаться от наркотиков. Задача специалистов — помочь ему в этом, а не вытаскивать из зависимости силой».

Между тем, в последнее время наиболее весомой мотивацией для прохождения реабилитации становится не столько добрая воля, сколько решение суда.

Где искать помощи?

Учитывая всё вышесказанное, специалисты настоятельно призывают крымчан сознательнее относиться к профилактике наркомании. Звучит, конечно, скучно и уныло, однако лечение, сами видите, — дело очень уж сложное, болезненное, долгое и не всегда результативное.

Как правило, интерес к наркотикам возникает у человека, когда он толком ничем не занят. Начинаются поиски возможностей себя применить, а если таковые не находятся — поиски новых ощущений или способов ухода от реальности. Также, по наблюдениям наркологов, толчком для начала приёма наркотиков часто является отсутствие нормального эмоционального контакта в семье, в школе или ином социально значимом для человека круге. Это особенно актуально для представителей молодого поколения.

Ольга Мазуренко, заведующая отделом по организации обеспечения деятельности антинаркотической комиссии Главного управления по представительству в судебных органах и взаимодействию с правоохранительными органами Аппарата Совета министров РК:

«Столкнувшись с проблемой наркомании, людям лучше обращаться за помощью в государственные учреждения. На сегодняшний день это Научно-практический центр наркологии в Симферополе и реабилитационный центр в селе Почтовое Бахчисарайского района. Обращаться в коммерческие организации я не советую, потому что, само собой, все реабилитационные услуги там предоставляются платно. Кроме того, на сегодняшний день квалификационный отбор проходили всего четыре такие центра, и ни один из них не соответствовал установленным критериям».

Елена Юманова
Фото hronika.info
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 275 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:13

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2019 (80)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru