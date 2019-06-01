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Говорят, что... жители села устали от отсутствия воды и праздников

Крымчанка Наталья П. возмущена: «Прошу обратить внимание руководства района и всех заинтересованных органов на бесчеловечное разбазаривание водных ресурсов организацией МУП УК Бахчисарай в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Предлагаю отключить воду совсем. Проводить всевозможные праздники и фестивали через день, а то и чаще. Чтоб жители не отвлекались на всякую ерунду типа полива огородов, стирки, готовки и т. д.»